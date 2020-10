Sicherheits-Vorhängeschlösser für Lockout-Sperren und Verriegelungen

MAKRO IDENTs Sicherheits-Vorhängeschlösser verhindern ein versehentliches Wiedereinschalten von Energiequellen. Die robusten Schlösser werden für Lockout-Sperren und andere Verriegelungen eingesetzt.

Der bekannte Brady-Distributor MAKRO IDENT für Kennzeichnungs- und Arbeitssicherheitslösungen verfügt über ein sehr großes Sortiment an Lockout-Verriegelungen, Sperren, Blockiersystemen, Sicherheits-Vorhängeschlössern, Warnanhänger wie auch über einige Tausend Sicherheitsschilder, Rohr- und Bodenmarkierungen.

Das Gesamtsortiment umfasst über 38.000 Brady-Artikel, wie auch Artikel anderer Hersteller von Lockout-Tagout Verriegelungen. Darunter auch MasterLock und Abus. Der Großteil an Brady-Artikeln sind lagernd und sofort lieferbar innerhalb Deutschland und in alle der EU-angehörigen Ländern, inklusive der Schweiz.

Für viel mehr Sicherheit empfiehlt MAKRO IDENT grundsätzlich das Absperren der angebrachten Lockout-Verriegelungen, Sperren, Sperrelemente und Blockiersysteme mit Sicherheits-Vorhängeschlössern. Erst damit wird sichergestellt, dass Energiequellen / Trennstellen nicht aus Versehen wieder eingeschaltet werden. Während einer Wartung oder Reparatur an einer Maschine kann ein versehentliches Wiedereinschalten von Energien lebensgefährliche Folgen haben.

Für die bei MAKRO IDENT erhältlichen Lockout Verriegelungen und Sperren die für die Elektrik, Mechanik, Hydraulik, Pneumatik usw. erhältlich sind, gibt es auch die dazu passenden Sicherheits-Vorhängeschlösser. Diese wurden für die genannten Gefahrenquellen speziell entwickelt.

Für den Einsatz in der Elektrik gibt es nicht leitende und funkenfreie Sicherheits-Vorhängeschlösser. Für das Absperren von Leitungsschutzschaltern, 120 bis 277 und 480 bis 600 Volt-Schutzschaltern, ein- und mehrpoligen Schutzschaltermodellen, für Schutzschalter mit und ohne Loch, Schmelzsicherungselemente, Flachsicherungen, Steckdosen, Stecker usw. gibt es bestimmte Schlössermodelle mit isoliertem Schließzylinder. Dieser dient dazu, dass der Mitarbeiter, wenn er den Schlüssel in den Schließzylinder steckt, nicht versehentlich einen Stromschlag bekommt.

Zudem verfügen die Schlösser über einen Schließzwang, so dass der Schlüssel nur dann entfernt werden kann, sobald das Schloss abgeschlossen wurde. Es gibt Schlösser mit nichtleitendem Nylonbügel oder PVC-ummantelten, flexiblen Bügelkabe in verschiedenen Längen. Da bei Leitungsschutzschaltern müssen die Schlösser robust aber leicht sein. Müssen, wurde die Schlösserserie COMPACT entwickelt.

Für das Absperren von Lockout-Verriegelungen und Sperren für die Mechanik, Pneumatik, Hydraulik usw. gibt es verschiedene robuste Vorhängeschlösser, die schlagfest, temperatur-, chemikalien- und korrostionsbeständig sind.

Die Sicherheit-Vorhängeschlösser sind in verschiedenen Bügelhöhen, Gehäusegrößen und Materialien, wie auch in verschiedenen Farben erhältlich. Sie sind in Standard-Packungen im 6er-Pack verfügbar. Die COMPACT-Schlösser sind auch einzeln zu beziehen.

MAKRO IDENT realisiert regelmäßig auch kundenspezifische Sonderanfertigungen. Somit können unterschiedliche Schließungen und Schlösser untereinander gemischt werden. Bei Sonderanfertigungen werden immer Schließpläne erstellt, damit Doppelschließungen absolut ausgeschlossen sind. Bei den Standardpackungen sind Doppelschließungen bei einem Nachkauf – zwar selten möglich, da diese nach 14.500 Stück wieder neu produziert werden. Aber es kann schon einmal vorkommen.

Bei Sonderanfertigungen sind Doppelschließungen unmöglich, außer sie werden vom Kunden gewünscht.

Somit können Abteilungs-, Mitarbeiter-, Gruppen- und Firmen-bezogene Schließsysteme realisiert werden, die sich auch farblich gut unterscheiden. Haupt- oder Generalschlüssel für eine kundenspezifische Lösung werden ebenso erstellt und im Schließplan aufgenommen. So können die nachbestellten Schlösser gut nachverfolgt werden. Dem Kunden wird nach jeder Bestellung die noch übrige Anzahl der möglichen Schließungen immer mitgeteilt. Dank Schließplan können zu jeder Sonderanfertigung verloren gegangene Schlösser und Schlüssel, wie auch neu benötigte Schlösser mit Schlüssel immer nach- und dazubestellt werden.

MAKRO IDENT verfügt auch über die neue Serie der SafeKey-Sicherheitsschlösser. Diese ermöglichen sogar bis zu 100.000 verschieden schließende Schließungen. Diese patentierten Schlösser bieten eine einzigartige Präzision und Fälschungssicherheit. Wer eine Schlösserlösung in großem Umfang benötigt, diese sogar auf verschiedene Niederlassungen verteilen möchte, der kann dies mit den SafeKey-Schlössern gut realisieren.

Weitere Informationen über die verschiedenen Sicherheits-Vorhängeschlösser und Schließmöglichkeiten sind zu finden unter dem folgenden Link unter STANDARD-Schlösser: www.makroident.de/lockout-tagout/sicherheitsschloesser.html

Die SafeKey Sicherheitsschlösser sind zu finden unter folgendem Link: www.makroident.de/lockout-tagout/sicherheitsschloesser-safekey.html

