Sicherheitstipps für die Sommersaison

Schützen Sie Ihr Zuhause, Ihre Wertsachen, Ihr Eigentum auch in der Sommer- bzw. Urlaubszeit. In diesem Artikel gibt Ihnen die Mobeye B.V. einige Sicherheitstipps für den entspannten Urlaub.

Es klingt offensichtlich, aber wir raten Ihnen darüber nachzudenken, wie Sie Ihr Haus oder die Wohnung schützen können. Sind alle Türen und Fenster geschlossen? Wird der Briefkasten entleert? Gibt es abends ein Licht?

Wenn Sie sich entscheiden, Ihren Laptop, Schmuckstücke und Bargeld mitzunehmen, möchten Sie Ihre Sachen auch überall sicher aufbewahren. Zum Beispiel im Ferienhaus, Hotelzimmer, Boot, Zelt, Wohnmobil oder Wohnwagen.

Wenn sich ungewollte Personen oder Fahrzeuge einer Grundstücksgrenze nähern oder in deren Nähe aufhalten, ist es gut, wenn man frühzeitig benachrichtigt wird, auch wenn man nicht anwesend ist. Daher wäre es sinnvoll ein flexibles System für den Perimeterschutz einzusetzen. Beispielsweise für Baustellen, Einfahrten, Gärten, Bauernhöfe, zugige Hallen oder Außenlager.

Wasserschäden können sehr kostenintensiv sein. Im Sommer können die Niederschläge heutzutage heftig sein. Oft kann das Wasser nicht mehr schnell genug abfließen. Nutzen Sie ein Wassermeldealarmsystem, das Sie warnt, bevor das Wasser Ihr Hab und Gut beschädigen kann.

Wir alle sind auf die Verfügbarkeit von Strom angewiesen. Selbst wenn wir nicht zu Hause sind, gibt es Geräte, die Strom unbedingt benötigen. Haben Sie eine Wasserpumpe für den Fischteich? Was ist mit einem Gefrierschrank? Oder dem automatischen Wassersprinklersystem für Ihren Garten? Oder der Alarmanlage?

Hohe Temperaturen bergen auch ein hohes Risiko. Haben Sie einen Server, der von einer Klimaanlage gekühlt wird? Haben Sie Fische in einem Aquarium? Was ist mit dem Weinkühlschrank? Lagern Sie Medikamente? Ist der Gefrierschrank voll? Es wäre eine Verschwendung, wenn kühlungsbedürftige Geräte ausfallen würden, ohne dass Sie es wissen und ggf. darauf reagieren können.

Sie haben sicherlich einen Rauchmelder in Ihrem Haus installiert. Aber wer wird die Sirene hören, wenn niemand zu Hause ist? Standard-Rauchmelder sollen die Menschen zu Hause vor allem im Schlaf warnen. Aber wenn Sie nicht zuhause sind, wäre es doch sinnvoll, wenn andere Personen in der Nähe informiert werden, falls der Rauchmelder ausgelöst wird. Auch in Garagen, Schuppen, Gartenhäusern oder Lagergebäuden kann es zu Rauchentwicklungen kommen.

Die Mobeye hat in ihrem Produktsortiment viele Lösungen zur Früherkennung, die ihr Eigentum, ihre Besitztümer und ihre Geräte sichern, überwachen und fernzusteuern. Wobei alle Produkte, wie zum Beispiel die Stromausfallmelder, Rauchmelder, Einbruchsysteme, Leckagemelder, Füllständemelder oder Temperaturüberwachungssysteme Gemeinsamkeiten haben. Sie sind batteriebetrieben und alarmieren über das 4G Netz.

Weitere Informationen unter: www.mobeye.com oder Sie besuchen uns auf der Security Messe Essen 2026 in der Halle 7/Stand F33

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mobeye B.V.

Herr Dietmar Bach

Poeldonkweg 5

5216 JX`s-Hertogenbosch

Niederlande

fon ..: +31 (0) 73 785 0858

web ..: http://www.mobeye.eu

email : dietmar.bach@mobeye.eu

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