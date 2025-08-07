Sichtbare Kupfermineralisierung in Bohrkernen und Gesteinsproben mit bis zu 26 % Kupfer und 5,73 Gramm Gold pro Tonne in Yukon Metals Konzessionsgebiet AZ

7. August 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) (Yukon Metals oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zu seinem ersten Bohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen 13.100 Hektar großen Projekt AZ bereitzustellen, das sich etwa 6 Kilometer westlich des Alaska Highway und 36 Kilometer südlich der Gemeinde Beaver Creek im Yukon befindet. Die im Juni und Juli durchgeführten Bohr- und Oberflächenarbeiten scheinen das Vorhandensein eines sehr ausgedehnten kupferhaltigen Systems im Konzessionsgebiet AZ zu bestätigen, das durch bedeutende Kupfermineralisierungen im Untergrund und hochgradige Stichproben im gesamten Projektgebiet untermauert wird.

AZ-Highlights:

· Erste Bilder des Kerns aus Bohrung 4 zeigen eine sichtbare Kupfermineralisierung in einem neu überprüften Zielgebiet; Kernfotos sind unten abgebildet.

· Prospektionsproben mit bis zu 26,0 % Cu und bis zu 5,73 g/t Au wurden an mehreren Stellen des Konzessionsgebietes entnommen.

· Bis Juli wurden fünf Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.500 Metern niedergebracht; die Analyseergebnisse für die Bohrungen 1 bis 5 stehen noch aus.

Es ist sehr ermutigend, in Kernen aus mehreren Bohrungen in zuvor nicht überprüften Gebieten des AZ-Projekts sichtbare Kupfermineralisierungen zu sehen, sagte Rory Quinn, President und CEO von Yukon Metals. In Kombination mit den in Oberflächenproben identifizierten hochgradigen Kupfer- und Goldgehalten stehen wir erst am Anfang der Erschließung des Potenzials dieses Systems. Wir freuen uns auf die Analyseergebnisse und die Fortsetzung unserer Explorationsarbeiten in der nächsten Phase.

Bohrung 4 des Explorationsprogramms 2025 in AZ überprüfte ein neues Porphyrziel, das durch eine starke Kali-Alteration und sichtbare Kupfersulfidmineralisierung in dioritischem Gestein gekennzeichnet ist, das von porphyrischen Intrusionsgängen durchschnitten ist. Oberflächenproben aus dem Ausbiss in der Nähe der Bohransatzpunkte lieferten bemerkenswerte Kupfergehalte von 1,14 % und Goldgehalte von 5,73 g/t (Probe K155053) in Chalkopyrit und etwas Bornit in disseminierter Form und in Gängen.

Die Alterationszone erstreckt sich über etwa zwei Quadratkilometer und wird als seitlicher oder oberer Ausdruck eines Porphyr-Kupfer-Systems interpretiert. Das Zielgebiet befindet sich am Rand eines regionalen magnetischen Hochs, das anhand der Neigungsableitung der auf den Pol reduzierten (RTP) magnetischen Daten (YGS Open File 2020-35) identifiziert wurde, was auf eine mögliche Nähe zu einer tiefer liegenden oder stärker mineralisierten Quelle in ihrem Zentrum hindeutet. Die visuelle Inspektion des Kerns aus Bohrung 4 bestätigt kupferhaltige Sulfide, die mit einem Porphyr-Kupfer-Modell übereinstimmen. Die Analyseergebnisse aus Bohrung 4 stehen noch aus; repräsentative Kernfotos sind unten aufgeführt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80640/25-08-06-AZDrilCoreFINAL_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1 – alterierter Diorit mit Pyrit und Chalkopyrit in Gangbildungen und disseminiert, aus AZ25-004 in 135 Metern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80640/25-08-06-AZDrilCoreFINAL_DE_PRcom.002.jpeg

Abbildung 2 – Alterierter Diorit, durchteuft von AZ25-004 in der neuen Zielzone. Teilweise hämatisierter Magnetit ist zusammen mit disseminiertem und gangartigem Pyrit mit etwas Chalkopyrit durchgehend sichtbar.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80640/25-08-06-AZDrilCoreFINAL_DE_PRcom.003.jpeg

Abbildung 3 – Diorit mit Quarz-Pyrit-Chalkopyrit-Gangbildung in 51,7 m in Bohrung AZ25-004.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80640/25-08-06-AZDrilCoreFINAL_DE_PRcom.004.png

Abbildung 4 – Karte mit den im Jahr 2025 im gesamten Konzessionsgebiet AZ entnommenen Gesteinssplitterproben mit einer schattierten Farbkonturkarte der Neigungsableitung des auf den Pol reduzierten Magnetfelds (Open File 2020-35).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80640/25-08-06-AZDrilCoreFINAL_DE_PRcom.005.jpeg

Abbildung 5 – Probe K140134 aus einem historischen Schürfgraben bei Marilyn Creek mit einem Gehalt von 2,64 % Cu.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80640/25-08-06-AZDrilCoreFINAL_DE_PRcom.006.jpeg

Abbildung 6 – Probe K155456 aus dem Skarn-Vorkommen AZ mit einem Gehalt von 26,7 % Cu und 1,84 g/t Au.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80640/25-08-06-AZDrilCoreFINAL_DE_PRcom.007.jpeg

Abbildung 7 – Probe K140142 aus dem Skarn-Vorkommen AZ mit einem Gehalt von 6,7 % Cu und 5,11 g/t Au.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80640/25-08-06-AZDrilCoreFINAL_DE_PRcom.008.jpeg

Abbildung 8 – Lesesteinprobe K155003 aus einem oxidierten Gang, der in einem neuen Gebiet im zentralen Teil des Claim-Blocks AZ gefunden wurde, mit einem Gehalt von 2,16 % Cu und 4,95 g/t Au.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80640/25-08-06-AZDrilCoreFINAL_DE_PRcom.009.png

Abbildung 9 – Probe K155053 aus dem Ausbiss in der Nähe der Bohrung AZ25-004, stark alterierter Diorit mit einem Band aus Chalkopyrit, geringfügigem Bornit und Pyrit mit 1,14 % Cu und 5,73 g/t Au.

Tabelle 1 – wichtigste Ergebnisse der Gesteinsproben. Proben mit einem Gehalt von über 0,05 % Cu oder über 1 Gramm pro Tonne Au sind unten aufgeführt.

Probe % Cu g/t Au Typ

K155456 26,70 1,84 Lesestein

K140142 6,69 5,11 Lesestein

K155454 3,83 0,01 Ausbiss

K140134 2,64 0,01 Verdeckter Ausbiss

K155003 2,16 4,95 Lesestein

K137177 1,93 0,00 Verdeckter Ausbiss

K140135 1,45 0,01 Ausbiss

K155077 1,41 0,01 Verdeckter Ausbiss

K155053 1,15 5,73 Ausbiss

K137176 0,97 0,00 Verdeckter Ausbiss

K137226 0,95 0,00 Ausbiss

K155036 0,87 0,33 Verdeckter Ausbiss

K155022 0,63 0,03 Ausbiss

K155161 0,56 0,01 Ausbiss

K137207 0,53 0,01 Ausbiss

K140136 0,51 0,01 Lesestein

K140137 0,46 0,00 Lesestein

K155035 0,37 0,04 Ausbiss

K137330 0,35 0,32 Ausbiss

K137239 0,33 0,12 Lesestein

K155180 0,27 0,07 Lesestein

K155018 0,27 0,24 Ausbiss

K157512 0,23 0,10 Ausbiss

K155013 0,22 0,18 Ausbiss

K140144 0,18 0,02 Ausbiss

K155009 0,17 0,07 Ausbiss

K137238 0,17 0,00 Lesestein

K137339 0,16 0,36 Ausbiss

K140149 0,15 0,03 Ausbiss

K137241 0,15 1,11 Ausbiss

K155040 0,14 0,05 Ausbiss

K155023 0,14 0,05 Ausbiss

Probe % Cu g/t Au Typ

K137334 0,13 0,08 Ausbiss

K155099 0,12 0,03 Ausbiss

K137171 0,11 0,00 Verdeckter Ausbiss

K155081 0,11 0,06 Verdeckter Ausbiss

K155055 0,10 0,09 Lesestein

K155048 0,08 0,01 Ausbiss

K137342 0,08 0,12 Verdeckter Ausbiss

K155101 0,08 0,02 Ausbiss

K157604 0,08 1,52 Ausbiss

K137347 0,08 0,08 Ausbiss

K155060 0,08 0,01 Ausbiss

K155164 0,08 0,01 Ausbiss

K137235 0,08 0,01 Verdeckter Ausbiss

K137331 0,07 0,03 Verdeckter Ausbiss

K137204 0,07 0,00 Ausbiss

K155195 0,07 0,01 Ausbiss

K155457 0,07 0,04 Ausbiss

K137343 0,07 0,03 Ausbiss

K137201 0,06 0,00 Lesestein

K155086 0,06 0,19 Verdeckter Ausbiss

K157601 0,06 0,04 Ausbiss

K155177 0,06 0,01 Verdeckter Ausbiss

K137172 0,06 0,00 Verdeckter Ausbiss

K155067 0,05 0,03 Verdeckter Ausbiss

K155194 0,05 0,11 Ausbiss

K155025 0,05 0,80 Ausbiss

K137170 0,05 0,00 Verdeckter Ausbiss

K137217 0,05 0,00 Ausbiss

K137164 0,05 0,00 Verdeckter Ausbiss

K157506 0,05 0,03 Ausbiss

K155056 0,04 2,02 Ausbiss

Über das Projekt AZ

Im September 2024 führte Yukon Metals in seinem Konzessionsgebiet AZ ein helikoptergestütztes Kartierungs- und Probenahmeprogramm durch. Eine markante Zone aus orangefarbenem, eisenhaltigem und alteriertem Gestein wurde über 1,2 Kilometer an der Nord- und Ostflanke des Chair Mountain verfolgt. Entlang des prospektierten Gebiets wurde eine beständige Kupfermineralisierung gefunden. Von den sechzig entnommenen Gesteinssplitterproben wiesen 18 Proben einen signifikanten Kupfergehalt auf, der zwischen 0,12 und 3,49 % lag. In diesem Gebiet wurde auch eine Hämatit-Alteration festgestellt. Dies kann mit oxidierten hydrothermalen Fluiden in Verbindung gebracht werden, die bei der Bildung großer porphyrischer Kupferlagerstätten eine wichtige Rolle spielen.

Gesteinssplitterproben wurden in Quarzgängen innerhalb von Basalt- und Andesit-Vulkangestein sowohl aus Ausbissen als auch aus freigelegten Lesesteinen in der Nähe der Gratspitzen entnommen. Dieses Gebiet fällt mit einem großen topografischen Lineament zusammen, das regional als eine nach Nordwesten verlaufende Verwerfungszone kartiert ist und sich über weitere Kilometer bis zu Sanpete Creek (einem früheren Seifengoldproduzenten) und der Grenze des Konzessionsgebietes im Südosten erstreckt.

Die große Oxidationszone und mineralisierten Gänge sind der Beweis für ein großes hydrothermales System, das Fluide durch die Verwerfungen und Brüche am Chair Mountain treibt. Stark vertonte Biotit-Quarz-Diorit-Gänge wurden in der Nähe der Mineralisierung kartiert und werden als Teil der Nutzotin-Intrusionsabfolge interpretiert.

Auftragnehmer mit Sitz im Yukon und der örtlichen First Nation engagiert

Der Bau der Bohrplattformen im Konzessionsgebiet AZ wurde von Minconsult in Zusammenarbeit mit Vision Quest Drilling, einem Unternehmen im Besitz der Kluane First Nation, durchgeführt. Die Hubschrauberunterstützung wird von der in Yukon ansässigen Capital Helicopters geleistet, wobei Platinum Drilling mit den Bohrdienstleistungen beauftragt wurde. Die Camp-Dienstleistungen werden von Käganì, einem Unternehmen der Kluane First Nation, in Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen Explorationsunternehmen Archer Cathro aus dem Yukon erbracht.

QA/QC

Alle Diamantbohrkerne aus dem Programm 2025 auf dem Projekt AZ wurden protokolliert, fotografiert und mit einer Diamant-Kernsäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des Kerns wurde zur geochemischen Analyse eingereicht, während die andere Hälfte zu Referenzzwecken sicher gelagert wurde.

Die Bohrkerne und Prospektionsgesteinsproben wurden zur Analyse an ALS Minerals geschickt, wo die Probenaufbereitung in Whitehorse (Yukon) und die Analyse in North Vancouver (British Columbia) durchgeführt wurde.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Gesteinsproben, die im Laufe der Prospektionsarbeiten entnommen wurden, sind selektiver Natur und wurden gesammelt, um das Vorhandensein oder Fehlen einer Mineralisierung festzustellen. Sie sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung im Projektgebiet..

Qualifizierte Sachverständige

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., als VP of Exploration für Yukon Metals und qualifizierte Sachverständige (gemäß National Instrument 43-101) geprüft und genehmigt.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist ein gut finanziertes Explorationsunternehmen mit einem Konzessionsportfolio, das auf über 30 Jahre Prospektionserfahrung der Familie Berdahl basiert – demselben Team, das auch hinter dem Goldprojektportfolio von Snowline Gold steht. Das Portfolio von Yukon Metals umfasst in erster Linie Kupfer-Gold- und Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiete, die auch eine beträchtlichen Gold- und Silberkomponente aufweisen. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Managementteam und Board of Directors geleitet, das über ausgewiesene Expertise in den Bereichen Technik, Finanzen, Umwelt und gesellschaftliche Verantwortung verfügt.

Yukon Metals setzt sich für ein nachhaltiges Wachstum und den wirtschaftlichen Fortschritt der lokalen Gemeinden im Yukon ein, während sich das Unternehmen zugleich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemüht. Die Unternehmensstrategie basiert auf einem Ansatz der Einbindung und gemeinsamen Wertschöpfung, bei dem sowohl Mitglieder der Gemeinden als auch Investoren die Möglichkeit erhalten, zum Erfolg des Unternehmens beizutragen und davon zu profitieren.

Yukon

Der Yukon ist nach wie vor einer der letzten nur wenig erkundeten Mineralgürtel der Welt und bietet ein außergewöhnliches Entdeckungspotenzial. Das Gebiet verfügt über hoch qualifizierte und gewissenhafte Arbeitskräfte, die durch jahrzehntelange Explorationserfahrung und einen tiefen Respekt für das Land geprägt sind. Jüngste bedeutende Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie das Rogue-Projekt – Valley Discovery von Snowline Gold, unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbauprojekte in Bezirksgröße hervorzubringen.

FÜR DAS BOARD OF YUKON METALS CORP.

Rory Quinn

Rory Quinn, President & CEO

E-Mail: roryquinn@yukonmetals.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Kaeli Gattens

Vice President, Investor Relations & Communications

Yukon Metals Corp.

E-Mail: kaeligattens@yukonmetals.com

Telefon: 236-466-9837

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Informationen über die Metallvergesellschaftung und die Geologie der Prospektionsgebiete auf dem Projekt AZ, einschließlich Chair Mountain, Nutzotin, Wrangell und California, die Genauigkeit der Kupfermineralisierung, das Potenzial für wirtschaftliche Kupfer-, Silber- und Goldgehalte, das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu schaffen, sowie die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie können, werden, sollten, könnten, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder angedeutet wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug darauf, dass Chair Mountain und andere Konzessionsgebiete kein Potenzial für kupferreiche, goldreiche oder silberreiche geologische Systeme haben; dass die analysierten Gesteinsproben nicht für die gesamte Mineralisierung repräsentativ sind; die erforderlichen Annahmen in Bezug auf die abgeschlossenen helikoptergestützten Kartierungs- und Beprobungsprogramme; dass das Yukon nicht das Potenzial hat, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu schaffen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Quellennachweis

Aurora Geosciences Ltd. und Bruce, J.O., 2020. Tilt Derivative of the Reduced-to-Pole Magnetic Field Shaded Colour Contour Map (NTS 115K). In: Reprocessing of Yukon magnetic data for NTS 115K. Yukon Geological Survey, Open File 2020-35, scale 1:250 000, 4 sheets.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Yukon Metals Corp.

Rory Quinn

1000 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver, BC

Kanada

email : roryquinn@yukonmetals.com

Pressekontakt:

Yukon Metals Corp.

Rory Quinn

1000 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver, BC

email : roryquinn@yukonmetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wiederkehrende Aufgaben automatisieren: So sparst du mit der Automatisierung in Agenturen jede Woche Stunden