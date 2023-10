Sie können sich umweltschonend von alten Firmenrechnern trennen

Die Natur ist enorm relevant, dies vor allem bei der PC und Computer Entsorgung. Sie können die Entsorgung vollziehen, ohne viel Bemühung und vergütungsfrei durch unseren Fachbetrieb!

Unternehmer mögen es nicht, wenn Sie sich um die Entsorgung von alten Rechnern, Druckern und mehr, kümmern müssen. Deswegen wird häufig alles in einem alten Büro oder einem Kellerraum gestapelt, bis es nicht mehr geht. Wenn auch Sie davon betroffen sind, wird es Zeit, dass Sie unseren Service kennen lernen. Denn wir bieten Ihnen die kostenlose PC und Computer Entsorgung in Hannover an. An dieser Stelle kann es sich nur um einen Scherz handeln, weil niemand kostenlos arbeitet? Keineswegs, aber wir erklären Ihnen mit Vergnügen, wie es uns möglich ist. Wir recyceln und kümmern uns um die Wiederverwertung, dafür arbeiten wir mit umweltbewussten Partnern zusammen und erwerben so unser Geld. Sie sehen, unser Dienst ist seriös, aber bleibt einfach gratis für Sie! Wenn Sie sich also von alten Bürogeräten trennen wollen, hierbei sparen wollen und trotzdem nachhaltig agieren möchten, kontakten Sie unseren Fachbetrieb.

Was passiert mit den Daten auf den Speichermedien, sobald wir recyceln? Diese Frage ist tatsächlich berechtigt. Wir als gebührenfreie Computer Entsorgung in Hannover haben auch hier eine Antwort für Sie. Wir kümmern uns um die Zerstörung der Daten und arbeiten dazu mit einer fachgerechten Software. Ihre Daten werden erst zerstört, dann werden die Speichermedien noch einmal überschrieben. Das bestätigen wir Ihnen mit einem Zertifikat, denn alle Daten sind unwiderruflich zerstört und in keinster Weise mehr herstellbar! Sie sehen, Sie sind bei uns stets genau an der richtigen Adresse, ob es nun um die Entsorgung geht, um den Datenschutz oder um die Umwelt. Wir lassen sogar einmal im Jahr Bäume einpflanzen und das auf unsere Kosten. Gemeinsam sind wir naturliebend!

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

