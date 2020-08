Sie sind neu als Auslagerungsbeauftragter bestellt worden? S&P Online Schulung

Mit dem Seminar Auslagerungscontrolling nach AT 9 MaRisk erlernen Sie für diese neue Aufgabe folgende Skills.

Die kommenden Termine:

26.08.2020 Online Schulung

09.09.2020 Online Schulung

30.09.2020 Online Schulung

Buche dein Seminar direkt online mit unserem Anmeldeformular.

Seminarprogramm:

Aufgaben und Pflichten des Auslagerungsbeauftragten

> Das Aufgabenspektrum des Outsourcing-Beauftragten

> Effiziente Kommunikation zwischen Outsourcer und Insourcer

> Definition von Eskalationsprozessen

> Aussagefähiges Management-Reporting

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Auslagerungscontrolling die S&P Tool Box:

+ S&P Checkliste „Umsetzung MaRisk 2017, §36 KAGB und AIFM-Richtlinie“

+ Leitfaden für das zentrale Auslagerungsmanagement (Umfang ca. 30 Seiten)

+ S&P Test: Wie gut ist Ihr Auslagerungs-Management?

+ Muster-Reporting für Auslagerungsbeauftragte

Risikoanalyse bei Auslagerungen: „Rote Linien“ kennen – Seminar Auslagerungscontrolling

> Risikoanalyse im Outsourcing-Prozess

> Durchführung der qualitativ verschärften Risikoanalyse auf Basis einheitlicher Scoring-Kriterien

> Einschätzung von Risikogehalt und Risikokonzentration bei Auslagerungen mehrerer Aktivitäten an einen Dienstleister

> Maßstäbe für Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten und deren Durchführung

> Prüfungssichere Bewertung von Ausstiegsstrategien und Notfallplänen

> Definition einer maximalen Schlechtleistung eines externen Dienstleisters

> Überwachung der Leistungserbringung

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Auslagerungscontrolling die S&P Tool Box:

+ S&P Tool Risiko-Scoring Auslagerungsmanagement mit Einbindung des Outsourcing-Managements in das IKS und Risikomanagement

Laufende Überwachungspflichten des Auslagerungsbeauftragten – Seminar Auslagerungscontrolling

> MaRisk-Anforderungen an Monitoring- und Kontrollhandlungen

> Bewertung von Vertragsgestaltung, Leistungskontrollen und organisatorischer Vorgaben

> Neue Präzisierung von Zustimmungsvorbehalten und weitreichenden Informationsrechten

> Neue Vorgaben an Kontroll- und Berichtspflichten des Dienstleisters und des Auslagerungsbeauftragten

> Optimierung der Kennzahlen zur Risiko- und Performance-Messung (KPIs)

> To Do’s für die Outsourcer aus Erkenntnissen von Sonderprüfungen

> SREP und EZB-Vorgaben für die Steuerung der Risiken

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Auslagerungscontrolling die S&P Tool Box:

+ S&P Fragenkatalog zur Prüfung von Auslagerungen

+ Muster-Reporting für Auslagerungsbeauftragte

Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Seminare zum Thema Auslagerung findest du direkt hier.

Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100

fax ..: 089 4524 2970 299

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Ohne Umwege Chancen sichern

Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,

Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HASE BIKES präsentiert das neue PINO: Das wahrscheinlich vielseitigste Fahrrad der Welt