Siebenstelliges Investment für FinanzRitter

Der digitale Versicherungsmakler FinanzRitter sichert sich ein siebenstelliges Investment zum Aufbau einer Full-Service-Agentur für Versicherungsmakler:innen.

Corona zum Trotz sichert sich der digitale Versicherungsmakler FinanzRitter ein siebenstelliges Investment durch Odysseus Investments zum Aufbau einer Full-Service-Agentur für Versicherungsmakler:innen.

Bereits 2018 investierte das erfahrene Team um Christophe Reech, Vorsitzender der Reech Corporations Group, einen sechsstelligen Betrag in das InsurTech-Start-up.

Mit dem neuen Investment ergänzt FinanzRitter den bereits bestehenden B2C-Geschäftsbereich (finanzritter.com – Dienstleistung für Versicherungskunden:innen) und öffnet sich nun als Full-Service-Agentur für Versicherungsmakler:innen unter der Marke FinanzRitter Hybrid (hybrid.finanzritter.com).

Die FinanzRitter übernehmen dabei die gesamte Abwicklung des Kompositgeschäfts inklusive Telefonservice, Endkunden-App und Marketingaktionen. Durch die FinanzRitter Cloud als Maklerverwaltungsprogramm und durch den hohen Grad der Automatisierung und Digitalisierung versprechen die FinanzRitter eine Arbeitsentlastung von bis zu 90 % und bieten den Versicherungsmakler:innen somit die Möglichkeit sich voll und ganz auf die qualifizierte Beratung im Kerngeschäft, der Altersvorsorge und Krankenversicherung, zu fokussieren.

Florian Kümper, CEO und selbstständiger Versicherungsmakler, erklärt: „Corona verdeutlicht, wie wichtig es heutzutage ist, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen und diese stetig zu verbessern. Das Marktproblem ist allgegenwärtig, das zeigen auch unsere überaus positiven Gespräche mit Versicherungsmakler:innen und Versicherungsgesellschaften. Als Dienstleister und Partner der Versicherungsmakler:innen lösen wir die bestehenden Probleme mit unserer, auf dem deutschen Versicherungsmarkt einzigartigen, automatisierten und digitalen Allround-Lösung.“

Dass FinanzRitter sich nicht als Konkurrenz klassischer Versicherungsmakler:innen sondern vielmehr als Teil dieser Gemeinschaft versteht, wurde bereits zu Beginn der Coronakrise deutlich, als das Unternehmen seine datenschutzkonformen Videochat-Server unter https://makler.chat kostenfrei für Versicherungsmakler:innen in ganz Deutschland öffnete.

„Die großartige Zusammenarbeit mit FinanzRitter in den vergangenen zwei Jahren hat überzeugt. Als innovatives Start-up erkennt FinanzRitter die Potentiale am Markt und weiß diese im Business Model einzubinden und umzusetzen. Zukünftig werden durch die Hinzunahme des neuen Geschäftsfeldes nicht nur Versicherungskunden:innen sondern auch Versicherungsmakler:innen profitieren“, bekräftigt Christophe Reech zustimmend.

FinanzRitter plant die Anbindung der ersten Versicherungsmakler:innen im 2. Quartal 2021.

Über FinanzRitter – Wir sind ein junges FinTech aus dem kalten und regnerischen Sauerland. FinanzRitter ist der erste, auf künstlicher Intelligenz basierende Versicherungsmakler mit anonymer Erstempfehlung und Vertragsübersicht ohne Maklervollmacht. Beratung, Abwicklung und Service sind dabei fast vollständig automatisiert und standardisiert.

Über Odysseus Investments – Odysseus Investments ist Teil der Reech Corporations Group, eine Unternehmensgruppe, welche in den Bereichen Immobilien und Immobilienfinanzierung, Großhandel und Einzelhandelsfinanzierung, sowie Finanztechnologie international aktiv ist. Die Gruppe wurde gegründet von Christophe Reech, Investor mit Sitz in London und Serial Entrepreneur mit einer Erfolgsgeschichte im Gründen und Aufbauen erfolgreicher Unternehmungen in seinen Kompetenzgebieten.

Wir sind das Schwert in der Dunkelheit der bürokratischen Antragsvorgänge. Wir sind der Ritter der Versicherungsnehmer. Wir sind dein digitaler Versicherungsmakler.

Wir FinanzRitter sind die nächste Generation der digitalen Versicherungsmakler. Wir vereinen Verbraucherschutz, künstliche Intelligenz und handgemachte User-Interfaces für standardisierte, schnelle und intuitive Versicherungsberatung, Vertragsverwaltung und weitreichende Services.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage – finanzritter.com – auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

