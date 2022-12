Sienna akquiriert das Lithiumprojekt „Silver Peak South“ im Clayton Valley, Nevada

Vancouver, B.C., 14. Dezember 2022, Sienna Resources Inc. (Sienna oder das Unternehmen) (SIE-TSX.v, SNNAF-USA, A1XCQ0–Deutschland) gibt den Abschluss einer Optionsvereinbarung mit einem unabhängigen Verkäufer zur Akquisition einer hundertprozentigen Beteiligung am Lithiumprojekt Silver Peak South im Clayton Valley, Nevada, bekannt. Das Projekt besteht aus einem zusammenhängenden Block von insgesamt ungefähr 1750 Acres mit Lithiumpotenzial. Das Management plant den Beginn der Projektarbeiten für Anfang 2023.

Jason Gigliotti, President von Sienna, erläutert: Wir freuen uns sehr über den Abschluss der Vereinbarung zu diesem neuen Lithiumprojekt. Wir konzentrieren uns stark auf das Clayton Valley in Nevada, da es das einzige produzierende Lithiumvorkommen in Nordamerika beherbergt, und wir jetzt einer der größten Landbesitzer in Clayton Valley sind. Wir werden im Jahr 2023 in diesen Lithiumprojekten im Clayton Valley äußerst aktiv tätig sein, zu einer Zeit, da der Bedarf an und die Preise für Lithium so hoch wie nie sind. Das Jahr 2023 wird sehr spannend für Sienna und unsere Aktionäre werden.

Die Bedingungen der Vereinbarungen sind wie folgt: 10.000 Dollar innerhalb von 5 Tagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung, 100.000 Dollar 6 Monate nach Unterzeichnung der Vereinbarung oder zu einem früheren Zeitpunkt und 150.000 Dollar 12 Monate nach Unterzeichnung der Vereinbarung oder zu einem früheren Zeitpunkt. Sobald diese Bedingungen erfüllt sind, wird Sienna 100% der Konzessionen halten. Diese Vereinbarung ist vom Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen abhängig.

Über Sienna Resources Inc.

Das Hauptaugenmerk von Sienna Resources ist auf die Exploration und die Erschließung hochgradiger Batteriemetalllagerstätten in politisch stabilen, ökologisch verantwortungsvollen und ethischen Bergbaugebieten gerichtet. Zu den Projekten von Sienna gehört das Platin-Palladium-Konzessionsgebiet Marathon North, das direkt an die Lagerstätte Marathon von Generation Mining Ltd. grenzt. Sienna besitzt auch das Lithiumprojekt Clayton Valley Deep Basin im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada, Standort des einzigen in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens in Nordamerika, unweit der von Albemarle Corp. betriebenen Lagerstätte Silver Peak und der Gigafactory von Tesla Motors Inc., das Blue Clay Lithium Projekt in Clayton Valley, Nevada, wo das Unternehmen eine erste Lithium-Entdeckung gemacht hat, und das kürzlich erworbene Lithiumprojekt Silver Peak South. Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Siennas Projekten nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

