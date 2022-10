Sienna erhält behördliche Genehmigung für bis zu 4 zusätzliche Bohrungen auf dem Lithiumprojekt Blue Clay im Clayton Valley (Nevada)

21. Oktober 2022, Sienna Resources Inc. (Sienna oder das Unternehmen) (SIE-TSX.v, SNNAF-USA, A1XCQ0-Deutschland) möchte bekannt geben, dass das Bureau of Land Management (BLM) Sienna die Genehmigung für bis zu 4 zusätzliche Bohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Blue Clay im Clayton Valley (Nevada) erteilt hat (siehe Karte unten).

25. März 2022, Sienna Resources Inc. (Sienna oder das Unternehmen) (SIE-TSX.v, SNNAF-USA, A1XCQ0-Deutschland) freut sich bekannt zu geben, dass das erste Bohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Blue Clay im Clayton Valley (Nevada) (siehe Karte unten) zu einer neuen Lithiumentdeckung geführt hat. Bei den Bohrungen wurden Lithiumwerte von bis zu 1.230 ppm Li auf einem Abschnitt von 120 Fuß mit im Schnitt 800 ppm, einschließlich 1.011 ppm Li auf 40 Fuß, ermittelt. Das Lithiumprojekt Blue Clay besteht aus 150 zusammenhängenden Claims, die sich über eine Fläche von rund 2.950 Acres mit Potenzial für die Auffindung von Lithiumvorkommen erstrecken, und befindet sich direkt im Herzen des Clayton Valley in Nevada, des Standorts der derzeit einzigen produzierenden Lithiumregion in Nordamerika, erstrecken.

Jason Gigliotti, President von Sienna Resources, erklärt: Wir freuen uns sehr über die neue Lithiumentdeckung, die wir im Zuge unseres ersten Bohrprogramms im Clayton Valley in Nevada gemacht haben. Die Nachfrage nach inländisch gewonnenem Lithium ist enorm, insbesondere angesichts der jüngsten globalen Ereignisse. Unsere Begeisterung über diese Neuentdeckung ist immens und wir planen sofort die nächste Bohrphase, um das Lithiumvorkommen auf dem Konzessionsgebiet abzugrenzen. Ich war vor Kurzem vor Ort auf dem Projektgelände und bin sehr zuversichtlich, was die kurz- und langfristigen Zukunftsaussichten dieses Projekts und deren Auswirkungen auf das Wachstum von Sienna Resources angeht. Wenn man bedenkt, dass sich die Lithiumpreise derzeit auf einem Allzeithoch befinden, ist das Management von dieser neuen Entdeckung mehr als begeistert.

Karte des Clayton Valley

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67901/Sienna_210122_DEPRCOM1.001.jpeg

Über Sienna Resources Inc.

Das Hauptaugenmerk von Sienna Resources ist auf die Exploration und die Erschließung hochgradiger Lagerstätten in politisch stabilen, ökologisch verantwortungsvollen und ethischen Bergbaugebieten gerichtet. Sienna ist eine Partnerschaft mit einem an der New York Stock Exchange notierten Bergbauunternehmen hinsichtlich zweier separater Projekte in Skandinavien eingegangen, einschließlich der vormals produzierenden orogenen Goldprojekte Bleka und Vekselmyr im Süden von Norwegen, bei denen es sich um in Grünstein enthaltene Goldsysteme handelt und des Platingruppenelement-Projekts Kuusamo in Finnland, das direkt an das Projekt LK angrenzt und von Palladium One Mining Inc. weiterentwickelt wird. Zu den Projekten von Sienna in Nordamerika gehört das Platin-Palladium-Konzessionsgebiet Marathon North, das direkt an die 7,1 Millionen – Palladiumäquivalente Unzen schwere Lagerstätte Marathon von Generation Mining Ltd. grenzt. Sienna besitzt auch das Clayton Valley Deep Basin Lithiumprojekt im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada, Standort des einzigen in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens in Nordamerika, unweit der von Albemarle Corp. betriebenen Lagerstätte Silver Peak und der Gigafactory von Tesla Motors Inc, sowie das kürzlich erworbene Lithiumprojekt Blue Clay, ebenfalls im Clayton Valley. Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Siennas Projekten nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Frank Bain, P.Geo., hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Sienna aufgenommen werden möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an info@siennaresources.com für Informationen oder folgen uns auf Twitter unter @SiennaResources.

Kontaktdaten

Tel: 1.604.646.6900

Fax: 1.604.689.1733

www.siennaresources.com

info@siennaresources.com

Jason Gigliotti

President, Director

Sienna Resources Inc.

Sienna Resources Inc.

Suite 2905-700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sienna Resources

Jason Gigliotti

1470 – 701 West Georgia St

V7Y 1C6 Vancouver, BC

Kanada

email : siennaresourcesinc@gmail.com

Pressekontakt:

Sienna Resources

Jason Gigliotti

1470 – 701 West Georgia St

V7Y 1C6 Vancouver, BC

email : siennaresourcesinc@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

(Differenz)Besteuerung von Silbermünzen: So kaufen Sie jetzt garantiert richtig Legible erreicht wichtigen Meilenstein bei der Einführung von Inhalten