28. August 2025 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. (SEIN-TSX.v, SNNAF-OTCID, A418KR-WKN) (das Unternehmen oder Sienna). Sienna freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung am Lithiumprojekt Cave Creek in Elko County, Nevada, (das Projekt) erworben hat. Dieses strategische Konzessionsgebiet umfasst 61 zusammenhängende Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 1.230 Acres und befindet sich direkt an der westlichen Grenze des Lithiumprojekts Nevada North von Surge Battery Metals (Surge) – einer sich rasch entwickelnden, hochgradigen Lithium-Tonstein-Entdeckung. Surge meldete kürzlich eine aktualisierte vermutete Ressource von 11,24 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCE) (siehe Pressemitteilung von Surge Battery Metals vom 24. Juli 2025), wobei der hochgradige Kern 7,43 Millionen Tonnen LCE enthält. Da Cave Creek an diese bedeutende Lithiumlagerstätte grenzt, zielt Sienna auf dieselbe lithiumhaltige Stratigraphie ab, die eine der spannendsten neuen Lithiumentdeckungen in Nordamerika untermauert.

Das Projekt Nevada North von Surge hat aufgrund seiner bedeutenden Lithiumgehalte, darunter gemeldete Bohrabschnitte von 42,7 Metern mit durchschnittlich 4.067 ppm Lithium und Spitzengehalten von 8.070 ppm Lithium, große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) aus dem Jahr 2025 sieht einen langjährigen Betrieb vor, der über einen Zeitraum von 42 Jahren 205 Millionen Tonnen mineralisiertes Material fördern wird, mit einer Spitzenproduktion von 109.100 Tonnen LCE pro Jahr. Diese Ergebnisse unterstreichen das enorme Potenzial der lithiumreichen Tonsteinlagerstätten in dieser Region.

Das Projekt Cave Creek von Sienna ist zwar aus geologischer Sicht unabhängig vom nahe gelegenen Lithiumprojekt Elko, befindet sich jedoch in idealer Lage, um von dem nachgewiesenen Mineralisierungstrend zu profitieren, der sich von Surges Konzessionsgebiet aus erstreckt. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach heimischem Lithium und der Fortschritte bei den Technologien zur Gewinnung von Lithium aus Ton ist Sienna gut positioniert, um einen bedeutenden Beitrag zur Lieferkette für kritische Mineralien in den USA zu leisten.

Jason Gigliotti, President von Sienna Resources Inc., erklärte: Durch diesen Neuerwerb wird Sienna zu einem der größten Landbesitzer in diesem schnell aufstrebenden Lithiumrevier. Surge Battery Metals hat eine der höchstgradigen Lithiumlagerstätten in den Vereinigten Staaten abgegrenzt, und unser neu erworbenes Projekt Cave Creek grenzt direkt an deren Konzessionsgebiet – möglicherweise entlang desselben mineralisierten Trends. Die Lithiumpreise befinden sich derzeit auf dem höchsten Stand seit Jahresbeginn, und das Interesse an Lithiumaktien hat deutlich zugenommen. Mit etwas mehr als 25 Millionen ausgegebenen Aktien bietet Sienna seinen Aktionären einen erheblichen Hebel auf jeden Explorationserfolg vor Ort. Wir sind der Ansicht, dass sich der erneute Fokus auf Lithium nur noch verstärken wird, wenn die breiteren Märkte beginnen, das explosive Wachstumspotenzial zu erkennen, das mit selbstfahrenden Technologien und Robotik verbunden ist – Sektoren, die stark von Lithium-Ionen-Batterien abhängig sind. Das Management ist zuversichtlich, dass Sienna in die Anfangsphase eines wichtigen Nachrichten- und Marketingzyklus eintritt, und wir möchten, dass unsere Aktionäre unser Engagement für den Aufbau langfristiger Werte klar verstehen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80836/SIEN_082825_DEPRcom.001.jpeg

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung hat Sienna das ausschließliche Recht und die Option, eine 100-prozentige Beteiligung am Konzessionsgebiet vom Eigentümer zu erwerben, indem das Unternehmen insgesamt drei Millionen Stammaktien (Gegenstand einer viermonatigen Haltefrist) und eine Million fünfhunderttausend übertragbare Aktienkaufwarrants ausgibt, die fünf Jahre lang zu einem Preis von vierzehn Cent pro Aktie ausgeübt werden können, und indem es Barzahlungen in Höhe von insgesamt 53.000 Dollar leistet, wie unten aufgeführt:

(a) Zahlung von 30.000 $ an den Optionsgeber sowie Ausgabe von 2.000.000 Stammaktien und 1.000.000 Aktienkaufwarrants an den Optionsgeber innerhalb von fünf (5) Tagen nach Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (Börse);

(b) Zahlung von 13.000 $ an den Optionsgeber sowie Ausgabe von 500.000 Stammaktien und 250.000 Aktienkaufwarrants an den Optionsgeber vor dem Tag, der vier (4) Monate nach dem Datum der Genehmigung durch die Börse liegt; und

(c) Zahlung von 10.000 $ an den Optionsgeber sowie Ausgabe von 500.000 Stammaktien und 250.000 Aktienkaufwarrants an den Optionsgeber vor dem Tag, der acht (8) Monate nach dem Datum der Genehmigung durch die Börse liegt.

1) Sienna verpflichtet sich außerdem, alle jährlichen Steuern und Gebühren für die Aufrechterhaltung der in Anhang A aufgeführten Claims (die Claims) zu zahlen und dem Eigentümer einen Zahlungsnachweis vorzulegen.

2) Sienna verpflichtet sich außerdem, alle während des Due-Diligence-Prozesses fälligen Unterhaltsgebühren zu zahlen, und falls keine Einigung erzielt wird, verpflichtet sich der Eigentümer, Sienna den Restbetrag aller zur Aufrechterhaltung der Claims gezahlten Gebühren zu erstatten.

3) Nach Erfüllung der oben genannten Verpflichtungen erwirbt Sienna 100 % der Rechte, Titel und Anteile am Konzessionsgebiet, vorbehaltlich:

(a) einer Net-Smelter-Return-(NSR)-Royalty in Höhe von 1,5 % (wie in Anhang B zur Optionsvereinbarung näher beschrieben) zugunsten des Eigentümers, wobei Sienna das Recht hat, jederzeit bis zum Produktionsbeginn 0,75 % der NSR-Royalty für 500.000 $ zu erwerben; und

(b) einer schriftlichen Mitteilung an den Eigentümer über die Absicht, die Option gemäß der Optionsvereinbarung auszuüben.

Diese Optionsvereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Qualifizierter Sachverständiger

Dr. Scott Jobin-Bevans (Ph.D., P.Geo.), ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Kontaktdaten

Tel: 1604-646-6900

www.siennaresourcesinc.com

Jason Gigliotti

President

Sienna Resources Inc.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

