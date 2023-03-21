Sierra Madre erhält Landnutzungsgenehmigung und erweitert Landbesitz in Tlacotal

Vancouver, British Columbia, 27. Januar 2026 – Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) (Sierra Madre oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-and-silver-interview-at-la-guitarra-insight-into-the-acquisition-of-del-toro/ -) freut sich bekannt zu geben, dass die Genehmigung für eine Änderung der Landnutzung für das Grundstück Tlacotal im östlichen Bezirk des Silber-Gold-Komplexes La Guitarra im mexikanischen Bundesstaat Estado de Mexico erteilt wurde. Darüber hinaus wurden Grundstückskaufverträge für das Konzessionsgebiet Tlacotal sowie eine angrenzende Fläche von 33,1 Hektar unterzeichnet.

Angrenzend an die bestehenden Betriebe hat Sierra Madre eine Kaufoption für Privatgrundstücke südwestlich der derzeitigen Abraumhalde (TFS) sowie für die Privatgrundstücke unterhalb der derzeitigen TFS – der Lopez-Erweiterung – abgeschlossen.

Alex Langer, Chief Executive Officer, erklärte: Die Genehmigung für die Änderung der Landnutzung in Tlacotal eröffnet uns Optionen für die zukünftige Erschließung von Minen im East District. Die Landkaufverträge für das Lopez-Erweiterungsgebiet sind auch förderlich für die Einleitung eines Genehmigungsverfahrens für die Erweiterung der derzeitigen Tailings-Anlage.

Greg Liller, Chief Operating Officer und Vorsitzender, kommentierte: Wir sind sehr zufrieden mit der Landnutzungsgenehmigung und der Erweiterung unseres Landbesitzes. Diese beiden Meilensteine unterstützen die Vision, ein Produktionszentrum in den Konzessionen im East District aufzubauen. Die Bohrungen sollen planmäßig in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 beginnen, wobei 20.000 bis 25.000 Meter geplant sind.

Landnutzungsgenehmigung für Tlacotal

Die Cambia de Suelos (CUS)-Ausweisung umfasst das unten in grün dargestellte 34,7 Hektar große Gebiet. Es handelt sich um eine Änderung des Landnutzungsstatus von Landwirtschaft/Forstwirtschaft zu Bergbau auf Bundesebene.

Diese CUS ermöglicht es dem Unternehmen, dieses Land in naher Zukunft als Bereitstellungsfläche für die Exploration im East District zu nutzen, und ist ideal gelegen für eine mögliche zukünftige Minenerschließung und Unterstützungseinrichtungen für die Lagerstätte Mina de Aqua – Santa Ana.

Die Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für 2023 für die Ader Santa Ana im East District ist in Tabelle 1 unten dargestellt.

Abbildung 1: Änderung der Landnutzungsgenehmigung für Tlacotal

Tabelle 1: Mineralressourcenschätzung für Santa Ana

Kategorie Tonnen AgEq (g/t) Ag (g/t) Au (g/t) AgEq (Unzen) Ag (Unze) Au (Unzen)

Angegeben 761.292 173,8 159,3 0,19 4.254.928 3.899.046 4.650

Abgeleitet 544.892 188,4 178,1 0,13 3.300.523 3.120.080 2.328

Siehe Anmerkung (1) am Ende dieser Pressemitteilung für technische Angaben.

Östlicher Bezirk 135 g/t AgEq COG 1 m horizontale Breite oder 90 g/t AgEq > 2 m horizontale Breite Silber-Gold-Verhältnis 77,27:1

Je nach den Explorationsergebnissen eignet sich das genehmigte Gebiet ideal für die Erschließung potenzieller Produktionsquerstrecken zum Magdalena-Candaleria-System, einem wichtigen Produktionszentrum der spanischen Kolonialzeit, sowie zu den Quabradeas und anderen potenziell wirtschaftlich interessanten Adern.

Dieses Grundstück ist durch einen 30-jährigen Pachtvertrag gesichert, und die Kaufoption wird nach Erhalt der Unterlagen zur Eigentumsübertragung ausgeübt.

Lopez-Erweiterung

Die Lopez-Kaufoption umfasst das bestehende TFS und die angrenzenden privaten Grundstücke im Süden, die auf der Karte in Abbildung 2 unten grün dargestellt sind. Gleichzeitig mit der Ausübung der Kaufoption wurde der Pachtvertrag für das private Grundstück unterhalb des aktuellen TFS um weitere 30 Jahre verlängert.

Das Unternehmen prüft derzeit die Möglichkeiten einer Erweiterung des aktuellen TFS in dem Gebiet zwischen dem aktiven Abraumgebiet und der Versorgungsdienstbarkeit. Das Gebiet südöstlich der Versorgungsdienstbarkeit wird derzeit für die Nutzung als Hauptsicherheitseingang zum Bergwerk und als Mitarbeiterparkplatz geprüft. Dadurch würde wertvoller Platz in unmittelbarer Nähe der Betriebsanlagen frei werden.

Abbildung 2: Erweiterungsflächen in Lopez

(1) Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung:

1. Für die Ressourcenschätzung wurden die Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum (CIM) befolgt.

2. Die Ressourcenmodelle für 2023 verwendeten nominale Cutoff-Gehalte, die auf Abbau- und Aufbereitungskosten von 50 US-Dollar für den Cut-and-Fill-Abbau und 38 US-Dollar pro Tonne für den Langlochabbau basieren.

3. Eine Netto-Rückgewinnung von 70 % (historische Anlagenrückgewinnung zuzüglich einer Zulage für Schmelzabzüge, Raffinierungskosten und Konzentrattransport)

4. Silberpreis von 22 US-Dollar und Goldpreis von 1700 US-Dollar sowie ein Gold-Silber-Verhältnis von 77,27:1.

5. Die Analysen wurden auf 825 g/t für Silber und 6,55 g/t für Gold begrenzt.

6. Variabler Cutoff je nach Lagerstätte

a. Nazareno und Coloso – Blockmodell 135 AgEq Cutoff-Gehalt (COG) und eine Mindestdicke von 1 m

b. Guitarra – Polygonale Schätzungen 135 g/t AgEq COG und eine minimale horizontale Mächtigkeit von 1 m

c. Los Angeles – Blockmodell Long Hole Mining 90 g/t AgEq COG

d. Mina De Agua – Polygonalschätzung für den östlichen Bezirk 135 g/t AgEq COG oder 90 g/t AgEq COG und > 2 m horizontale Breite

e. Für die Abraumhalden wurde ein Wert von 30 g/t AgEq COG verwendet.

7. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, sind wirtschaftlich nicht rentabel. Aufgrund von Rundungen können sich bei den Zahlen Abweichungen ergeben.

8. Aufgrund von Rundungen können sich bei den Zahlen Abweichungen ergeben.

9. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch folgende Faktoren wesentlich beeinflusst werden: Metallpreise und Wechselkursannahmen; Änderungen der lokalen Interpretationen der Geometrie und Kontinuität der Mineralisierung; Änderungen der Gehaltsbegrenzung, Dichte und Domänenzuweisungen; Änderungen der geotechnischen, bergbaulichen und metallurgischen Gewinnungsannahmen; Fähigkeit zur Aufrechterhaltung von Umwelt- und anderen behördlichen Genehmigungen und Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der sozialen Betriebsgenehmigung

10. Eine Kopie des NI 43-101-Berichts für 2023, erstellt von TechSer Mining Consultants Ltd. (TechSer) aus Vancouver, British Columbia, von David Thomas, P.Geo. und QP Geology, sowie Cristian Garcia, P.Eng. und QP Mining, mit dem Titel La Guitarra Mineral Resource Estimate Guitarra Silver-Gold Project, Temascaltepec, Estado de México, Mexiko mit Gültigkeitsdatum 24. Oktober 2023 ist auf SEDAR+ und auf der Website des Unternehmens unter sierramadregoldandsilver.com/presentations/NI-43-101-La-Guitarra-Mineral-Resource-Estimate.pdf verfügbar.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallproduzent und Explorationsunternehmen, das sich auf die Mine Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko sowie auf die Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit, Mexiko, konzentriert. Die Mine Guitarra ist eine genehmigte Untertage-Mine, zu der eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das über 2.600 ha große Tepic-Projekt beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit niedrigem Schwefelgehalt und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Leitung der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und -mineralressourcen gespielt. Das Team von Fachleuten von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen aufgebracht.

Im Namen des Vorstands von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Alexander Langer

Alexander Langer

Präsident, Chief Executive Officer und Direktor

778-820-1189

Warnhinweis zu Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine in die kommerzielle Produktion zu überführen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Verarbeitungsaktivitäten durchzuführen, basiert weitgehend auf internen, nicht öffentlichen Unternehmensdaten und Berichten aus früheren Aktivitäten sowie den Ergebnissen von Testbergbau- und -verarbeitungsaktivitäten. Das Unternehmen stützt seine Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenabschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien, weshalb besteht ein höheres Risiko und eine größere Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Guitarra-Minenkomplexes, einschließlich einer erhöhten Unsicherheit hinsichtlich der Erreichung eines bestimmten Grades der Mineralgewinnung oder der Kosten einer solchen Gewinnung, einschließlich erhöhter Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte und eines höheren technischen Risikos des Scheiterns, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie durchgeführt worden wäre und diese als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wäre.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, um neue Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse oder sonstige Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, vorhersagt, beabsichtigt, zielt ab, strebt an, geht davon aus oder glaubt oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen können, könnten, sollten, würden, könnten oder werden ergriffen, erfolgen oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne.

Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht und die bestehenden Produktionsmengen aufrechterhalten werden.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem, dass das Unternehmen seine Zukunftspläne wie vorgesehen umsetzen kann, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsmengen aufrechterhalten werden können.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es unter Umständen nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen.

