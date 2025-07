Sierra Madre gibt Aufstockung der Privatplatzierung auf $19,5 Millionen mit Beteiligung von Eric Sprott

Vancouver, British Columbia – 21. Juli 2025 – Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (Sierra Madre oder das Unternehmen) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/ – freut sich, eine Aufstockung seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung nach besten Bemühungen bekannt zu geben. Gemäß den geänderten Bedingungen wird das Unternehmen bis zu 27.858.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,70 $ pro Einheit (der Ausgabepreis) ausgeben, was einem Bruttoerlös für das Unternehmen von bis zu 19.500.600 $ entspricht (das Angebot).

Eric Sprott wird über 2176423 Ontario Ltd., eine Gesellschaft, die sich in seinem wirtschaftlichen Eigentum befindet, voraussichtlich an dem Angebot teilnehmen.

Beacon Securities Limited (Beacon) fungiert als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, darunter Canaccord Genuity Corp. (zusammen mit Beacon die Agenten) im Zusammenhang mit dem Angebot.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Einheitsaktie), die gemäß Teil 5A der National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (NI 45-106), in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 geänderten und ergänzten Fassung, ausgegeben wird. – Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (die Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten) – und einer halben Stammaktienkaufoption (jede ganze Option eine Option) der Gesellschaft. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von 0,85 $ pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Anforderungen und in Übereinstimmung mit NI 45-106 werden die Einheiten gemäß der Befreiung für die Finanzierung von börsennotierten Emittenten an Käufer mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Quebec, zum Verkauf angeboten. Die im Rahmen der Befreiung für die Finanzierung von börsennotierten Emittenten an kanadische Zeichner ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Kanada keiner Haltefrist.

Ein geänderter und neu gefasster Angebotsprospekt vom 18. Juli 2025 im Zusammenhang mit dem Angebot wird unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.sierramadregoldandsilver.com veröffentlicht. Potenzielle Anleger sollten diesen Angebotsprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden (wie dieser Begriff in Regulation S des U.S. Securities Act definiert ist) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert oder von einer solchen Registrierung befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 24. Juli 2025 abgeschlossen und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Mine Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko sowie der Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit (Mexiko) liegt. Die Mine Guitarra ist eine genehmigte Untertage-Mine mit einer 500-t/Tag-Verarbeitungsanlage, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das über 2.600 ha große Tepic-Projekt beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit niedrigem Schwefelgehalt und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und -mineralressourcen gespielt. Das Team von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen aufgebracht.

Im Namen des Vorstands von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Alexander Langer

Alexander Langer

Präsident, Chief Executive Officer und Direktor

Kontakt: investor@sierramadregoldandsilver.com

778-820-1189

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie Aussagen, die auf den Überzeugungen des Managements basieren und die aktuellen Erwartungen des Unternehmens widerspiegeln. Wenn in dieser Pressemitteilung die Begriffe schätzen, prognostizieren, glauben, voraussichtlich, beabsichtigen, erwarten, planen, vorhersagen, können oder sollten sowie die Verneinungen dieser Begriffe oder ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen damit zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen gekennzeichnet werden. Diese Aussagen und Informationen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens wider. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zum Zeitpunkt und zur vollständigen Durchführung der Emission, zur Verwendung der Emissionserlöse und zum Erhalt der behördlichen Genehmigungen für die Emission. Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen oder referenzierten zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen, die dem Unternehmen oder Personen, die in seinem Namen handeln, zugeordnet werden können, unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen.

