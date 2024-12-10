Sierra Madre veröffentlicht starke Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 und fährt den Betrieb in der Mine Coloso in La Guitarra hoch

173.562 Unzen Silberäquivalent im zweiten Quartal der kommerziellen Produktion verkauft

Umsatz von 5,4 Millionen US$ im zweiten Quartal 2025, Bruttogewinn von 1,3 Millionen US$

Privatplatzierung in Höhe von 19,5 Millionen CAD nach Quartalsende abgeschlossen

Vancouver, British Columbia, 21. August 2025 – Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) (Sierra Madre oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/) freut sich, die Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2025 endende Quartal (Q2 2025) bekannt zu geben. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Beträge in US-Dollar. Das Unternehmen wird am Montag, dem 25. August, um 14:00 Uhr ET (20:00 Uhr MESZ) an einem Webinar teilnehmen, um die Finanzergebnisse zu erörtern. Die Registrierungsdetails finden Sie unten.

Alex Langer, Chief Executive Officer, sagte: Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen unseres erst zweiten Quartals im kommerziellen Betrieb des Silber-Gold-Minenkomplexes La Guitarra in Mexiko. Im zweiten Quartal wurden ein Umsatz von 5,4 Millionen Dollar und ein Bruttogewinn von 1,3 Millionen Dollar erzielt, wobei beide Zahlen gegenüber dem ersten Quartal 2025 einen Anstieg verzeichnen, obwohl die Produktion im zweiten Quartal 2025 durch den früher als üblichen Beginn der saisonalen starken Regenfälle im Mai beeinträchtigt wurde, die zu Stromausfällen und damit verbundenen Anlagenstillständen führten. Unser Betriebsteam konzentriert sich weiterhin auf die Feinabstimmung der Abbau- und Aufbereitungsprozesse vor Ort und gleichzeitig auf das Hochfahren des Betriebs im höhergradigen Bergbauzentrum Coloso, wo derzeit Entwässerungs- und Entwicklungsarbeiten unter Tage durchgeführt werden. Wir gehen davon aus, dass die Gehalte in der zweiten Jahreshälfte 2025 aufgrund der laufenden Erschließungsarbeiten in den Minen Guitarra und Coloso steigen werden.

Herr Langer fuhr fort: Nach Quartalsende haben wir außerdem eine Finanzierung in Höhe von 19,5 Millionen CAD abgeschlossen, die von hochkarätigen institutionellen Aktionären unterstützt wurde. Wir planen, diese Mittel zum Teil für den Kauf zusätzlicher Ausrüstung und für Verbesserungen im Bergwerk einzusetzen, um die Kosten zu senken und die Produktionsgehalte und -mengen in naher Zukunft zu steigern. Außerdem finalisieren wir derzeit die Pläne für eine Anlagenerweiterung, um die Kapazität von derzeit 500 t/Tag zu steigern, und bereiten ein umfangreiches Explorationsprogramm in den Konzessionen im East District vor, das ein Bohrprogramm von über 20.000 Bohrmetern umfassen wird. Im Namen des gesamten Teams möchte ich unseren bestehenden Aktionären für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Unterstützung danken und unsere neuen Aktionäre, die sich an dieser Finanzierung beteiligt haben, herzlich willkommen heißen. Ihr Engagement stärkt unsere Fähigkeit, unsere strategischen Ziele voranzutreiben, und wir freuen uns darauf, weiterhin Wert für alle Stakeholder zu schaffen.

Highlights des zweiten Quartals 2025

– Nettoumsatz: Die Einnahmen aus dem Silberverkauf beliefen sich im Quartal auf insgesamt 2,18 Millionen Dollar (33,20 $ pro Unze) und aus dem Goldverkauf auf insgesamt 3,59 Millionen Dollar (3,271 $ pro Unze).

– Der Nettoumsatz für das zweite Quartal 2025 stieg um 10,7 % auf 5,36 Millionen Dollar bzw. 30,87 Dollar pro verkaufter Unze AgÄq, verglichen mit 4,84 Millionen Dollar bzw. 29,32 Dollar pro Unze AgÄq im Quartal, das am 31. März 2025 endete (Q1 2025).

– Verkäufe: Im zweiten Quartal verkaufte das Unternehmen 65.683 Unzen Silber (Ag) und 1.096 Unzen Gold (Au) oder 173.562 Unzen Silberäquivalent (AgÄq). Der Verkauf im ersten Quartal 2025 belief sich auf insgesamt 75.137 Unzen Ag und 1.022 Unzen Au oder 165.093 Unzen AgÄq, basierend auf dem Verhältnis der für jede Lieferung in diesem Zeitraum erzielten Au- und Ag-Preise.

– Die Umsatzkosten beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf 4,07 Millionen Dollar oder etwa 23,45 Dollar pro verkaufter Unze AgÄq, verglichen mit 3,60 Millionen Dollar oder 21,84 Dollar pro verkaufter Unze AgÄq im ersten Quartal 2025.

– Kostenauswirkungen auf Standortebene: Im zweiten Quartal 2025 wurden die Produktionsstückkosten durch die Auswirkungen des frühen Beginns der Regenzeit in Mexiko und die damit verbundenen Stromausfälle auf die Produktionsmengen, Lohnerhöhungen, höhere Abschreibungen und Wertminderungen im Vergleich zum ersten Quartal 2025 aufgrund eines höheren Anteils an abgebautem mineralisiertem Material aus den Ressourcen und der daraus resultierenden Verringerung der Produktionseinheiten sowie Abschreibungen auf Bergbaubeteiligungen und -ausrüstung beeinflusst. Das Unternehmen prüft derzeit Optionen zur Stromerzeugung und hofft, bis zum Beginn der nächsten Regenzeit im zweiten Quartal 2026 über Redundanzen in der Stromversorgung zu verfügen.

– Im zweiten Quartal 2025 stiegen die Kosten im Vergleich zum ersten Quartal 2025 aufgrund höherer Mietkosten und der Auswirkungen der Aufwertung des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar auf die in Pesos denominierten Bergbaukosten.

– Das bereinigte EBITDA stieg im zweiten Quartal 2025 um 37,5 % auf 1,46 Millionen Dollar, verglichen mit 1,07 Millionen Dollar im ersten Quartal 2025.

– Die nachhaltigen Gesamtkosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent beliefen sich auf 30,10 Dollar pro Unze, verglichen mit 28,98 Dollar im ersten Quartal 2025.

– Der Bruttogewinn belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 1,29 Millionen Dollar (1,23 Millionen Dollar im ersten Quartal 2025).

– Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr (H1 2025) auf 1,00 Millionen Dollar und umfasst 535.000 Dollar, die im ersten Quartal 2025 erwirtschaftet wurden.

– Das Umlaufvermögen, einschließlich Barmittel, belief sich zum 30. Juni 2025 auf insgesamt 5,93 Millionen Dollar (4,33 Millionen Dollar zum 31. März 2025).

– Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 19,5 Mio. CAD: Am 24. Juli und 31. Juli 2025 schloss das Unternehmen die erste bzw. zweite Tranche einer vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 19,5 Mio. CAD ab.

– Verlängerung des Darlehens von First Majestic: Am 30. Mai 2025 vereinbarten das Unternehmen und First Majestic Silver Corp., das vorrangig besicherte Projektfinanzierungsdarlehen in Höhe von 5 Millionen Dollar um weitere zwölf Monate bis zum 8. Mai 2027 zu verlängern. Alle anderen Bedingungen der Vereinbarung bleiben unverändert.

Weitere operative Details

– Bergbaubetrieb: Es wurden 41.235 Tonnen Material aufbereitet, wobei die Silbergewinnungsrate bei durchschnittlich 76,62 % und die Goldgewinnungsrate bei durchschnittlich 77,95 % lag.

– Im ersten Quartal 2025 wurden 39.167 Tonnen Material aufbereitet, wobei die Silbergewinnungsrate bei durchschnittlich 79,21 % und die Goldgewinnungsrate bei durchschnittlich 78,77 % lag.

– Produktion: 66.011 Unzen Silber und 1.048 Unzen Gold wurden produziert (gegenüber einer Produktion von 70.176 Unzen Silber und 1.001 Unzen Gold im ersten Quartal 2025).

– Konzentratlieferungen: Die Lieferungen von insgesamt 780 Tonnen Silber-/Goldkonzentrat (871 Tonnen im ersten Quartal 2025) wurden abgeschlossen.

– Bergbaubetrieb Coloso: Am Ende des ersten Quartals 2025 traf Sierra Madre die Entscheidung, die Produktion in der Untertagemine Coloso wieder aufzunehmen, und gab anschließend am 29. April 2025 den Beginn des Bergbaus in Coloso innerhalb des Guitarra-Komplexes bekannt, wobei der erste Strosse in Produktion genommen wurde. Die geschätzten Ressourcengehalte in Coloso sind sowohl bei Silber als auch bei Gold deutlich höher als in den Erzgängen der Mine Guitarra.

– Im zweiten Quartal 2025 wurden in Coloso 649 Tonnen mineralisiertes Material gefördert, was aufgrund der Produktionsablaufplanung und dem Fokus auf die Erschließung, basierend auf der Entscheidung, Ressourcen für die Inbetriebnahme weiterer Abbauorte bereitzustellen, unter den Erwartungen des Minenplans lag. Zusätzliche Abbaubereiche würden es dem Unternehmen ermöglichen, das Produktionsprofil zu glätten und die Effizienz zu verbessern. Im Juli 2025 konnten dank der zusätzlichen Abbaubereiche 576 Tonnen gefördert werden, was eine deutliche Verbesserung gegenüber den Vormonaten darstellt.

– Anschaffungen von Ausrüstung: Im ersten Halbjahr 2025 wurden 764.000 Dollar für den Erwerb von Bergbau- und Mobilgeräten sowie für die Überholung von Untertageausrüstung ausgegeben (einschließlich 378.000 Dollar, die im ersten Quartal 2025 ausgegeben wurden).

– Entwicklung: Im ersten Halbjahr 2025 wurden 113.000 Dollar für die Minenentwicklung ausgegeben.

– Exploration: Im ersten Halbjahr 2025 wurden 362.000 Dollar für Explorations- und Evaluierungsaktivitäten ausgegeben, einschließlich aktivierter Konzessionsgebühren.

Ausblick

– Das Unternehmen rechnet für die zweite Jahreshälfte 2025 mit einer Verbesserung der Gehalte des mineralisierten Materials, was zu einer Steigerung der Produktion und einem Rückgang der Abbaukosten pro Unze führen dürfte. Die Produktion in Coloso und die Reduzierung der Ausrüstungsmieten dürften die wichtigsten Treiber dieser Verbesserungen sein. Die Verbesserung der Gehalte wird erwartet, da wir die Erschließungsarbeiten und die Entwässerung fortsetzen, um Zugang zu den höhergradigen Abbauorten in den Minen Guitarra und Coloso zu erhalten.

Finanzübersicht für das Quartal

Die nachstehend aufgeführten ausgewählten Finanzinformationen basieren auf den ungeprüften verkürzten Konzernzwischenabschlüssen des Unternehmens für die einzelnen Quartale, die gemäß den für die Quartalsberichterstattung geltenden IFRS erstellt wurden:

30. Juni 31. März 31. Dez. 30. Sept. 30. Juni 31. März 2024 31. Dez. 30. Sept.

2025 (Q2) 2025 (Q1) 2024 (Q4) 2024 (Q3) 2024 (Q2) (Q1) 2023 (Q4) 2023 (Q3)

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($)

Umsatz 5.357.415 4.841.242 3.938.323 2.535.617 – – – –

Bruttogewinn 1.288.214 1.230.723 1.111.948 248.031 – – – –

Wartungs- und – – – – 349.401 553.693 657.197 794.937

Instandhaltungs-kos

ten

Wechselkursver-lust 56.879 (64.065) (175.608) 52.302 (207.388) 48.921 168.091 242.452

(Gewinn)

Zinsaufwand 220.813 199.845 191.469 55.250 28.350 – – –

Wertminderung – – – – – – 2.906.681 –

Ergebnis (Verlust) 276.160 335.875 (37.936) (947.092) (1.885.874) (1.204.826) (4.695.897) (1.840.393)

für das

Quartal

Gesamt-vermögen 37.714.506 36.182.560 34.891.015 34.479.382 33.931.187 30.226.383 30.478.627 39.672.959

Langfristige 8.817.414 8.710.461 8.431.885 8.249.918 7.929.490 2.935.772 2.949.152 8.093.548

Verbindlichkeiten

insgesamt

Ergebnis je Aktie – 0,00 0 (0,00 (0,01) (0,01) (0,01) (0,03) (0,01)

unverwässert und

verwässert

Gewichtete

durchschnittliche

Anzahl der

Aktien 154.225.345 153.942.993 152.869.623 152.692.993 149.827.944 146.504.261 143.998.401

– unverwässert 155.576.337 153.942.993 153.942.993 152.869.623 152.692.993 149.827.944 146.504.261 143.998.401

– verwässert 154.295.653

ANMELDUNG ZUM WEBINAR

Das Unternehmen wird am 25. August 2025 um 14:00 Uhr ET (20:00 Uhr MESZ) an einem von Adelaide Capital veranstalteten Webinar teilnehmen, in dem die Ergebnisse von Sierra Madre für das zweite Quartal 2025 vorgestellt werden, darunter wichtige operative und finanzielle Highlights sowie aktuelle Informationen zur Minenentwicklung. Fragen können während der Sitzung oder im Voraus an deborah@adcap.ca gesendet werden.

Link zur Anmeldung:

us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wMse8zEUTuaoHxmQQvYdLw#/registration

Eine Aufzeichnung wird auf dem YouTube-Kanal von Adelaide Capital unter www.youtube.com/channel/UC7Jpt_DWjF1qSCzfKlpLMWw verfügbar sein.

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem verkürzten Konzernzwischenabschluss des Unternehmens für das am 30. Juni 2025 endende Quartal und dem dazugehörigen Lagebericht (MD&A, Management Discussion and Analysis) gelesen werden, die beide auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.sierramadregoldandsilver.com) verfügbar sind.

Die produzierten Unzen AgÄq wurden unter Verwendung eines Verhältnisses von 97,86 Au:Ag für das zweite Quartal 2025 und 88,96 für das erste Quartal 2025 ermittelt. Die verkauften Unzen AgÄq wurden unter Verwendung der tatsächlichen Silber- und Goldpreise ermittelt, die während des Quartals erzielt wurden. Das verwendete Verhältnis betrug 98,43 Au:Ag für das zweite Quartal 2025 und 88,20 für das erste Quartal 2025.

Das Unternehmen berichtet Nicht-GAAP-Kennzahlen, darunter die Produktionskosten pro Tonne, die Cash-Kosten pro verkaufter Unze AgÄq, die nachhaltigen Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufter Unze AgÄq und der durchschnittliche erzielte Preis pro verkaufter Unze AgÄq sowie das bereinigte EBITDA. Diese Kennzahlen werden in der Bergbauindustrie häufig als Leistungsmaßstab verwendet, haben jedoch keine standardisierte Bedeutung und können von den Methoden anderer Unternehmen mit ähnlichen Beschreibungen abweichen. Definitionen und Überleitungen zu GAAP-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht-GAAP- und andere Finanzkennzahlen im Lagebericht (MD&A) des Unternehmens für das zweite Quartal 2025.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin veröffentlichten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Mine Guitarra im mexikanischen Bergbaurevier Temascaltepec sowie auf die Exploration und Erschließung seiner Liegenschaft Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine Guitarra handelt es sich um eine genehmigte Untertagemine, zu der eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das +2.600 Hektar große Projekt Tepic beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat bei der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und Mineralressourcen eine Schlüsselrolle gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen beschafft.

Vorsichtshinweis hinsichtlich Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine zur kommerziellen Produktion zu bringen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Aufbereitungsarbeiten durchzuführen, basiert größtenteils auf unternehmensinternen, nicht öffentlichen Daten und Berichten aus früheren Betrieben sowie auf den Ergebnissen von Testbergbau- und Aufbereitungsarbeiten. Das Unternehmen stützt sich bei seinen Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien. Infolgedessen besteht ein größeres Risiko und eine größere Ungewissheit in Bezug auf die zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Minenkomplexes Guitarra, einschließlich einer größeren Ungewissheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Mineralgewinnungsniveaus oder der Kosten einer solchen Gewinnung, einschließlich eines größeren Risikos in Verbindung mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte, und eines größeren technischen Ausfallrisikos, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen und für eine Produktionsentscheidung herangezogen würde.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „vorgesehen“, „schätzt“, „prognostiziert“, „sagt voraus“, „projiziert“, „beabsichtigt“, „zielt“, „zielt ab“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden „können“, „könnten“, „sollten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“, eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über die Erörterung zukünftiger Pläne, einschließlich des erwarteten Zeitpunkts der Konzentratlieferungen, der Steigerung der Produktion durch das Unternehmen, des Erhalts von Einnahmen auf wöchentlicher Basis und der Tatsache, dass diese Einnahmen es dem Unternehmen ermöglichen, ohne weiteren Kapitalbedarf zu expandieren, sowie der Produktion und des erwarteten Zeitpunkts und Produktionsniveaus derselben.

Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die prognostizierten Produktionsniveaus erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsniveaus beibehalten werden.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine zukünftigen Pläne wie beabsichtigt umzusetzen, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsmengen beibehalten werden.

Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist.

