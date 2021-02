Sierra schließt überzeichnete Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung ab

Surrey, British Columbia – 23. Februar 2021, Sierra Growth Corp. (Sierra oder das Unternehmen) (CSE: SGRO) (OTC: SIERF) (FWB: F91Q) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung abschließen konnte und über den Verkauf von 12.519.000 Einheiten zum Preis von 0,06 Dollar pro Einheit einen Erlös in Höhe von 751.140 91 Dollar erzielt hat. Die Einheiten bestehen jeweils aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant. Jeder Warrant kann innerhalb von zwei Jahren nach dem Abschluss der Platzierung zum Preis von 0,08 Dollar ausgeübt werden, wobei eine Vorverlegung des Ausübungsdatums 30 Tage nach Ankündigung möglich ist, falls der Kurs der Aktien des Unternehmens an zehn aufeinander folgenden Handelstagen einen Wert von 0,25 Dollar übersteigt.

Sierra-CEO Sonny Janda erklärt: Dank dieser überzeichneten Finanzierung sind wir von Sierra in der Lage, unsere faszinierenden neuen Projekte im Westen des US-Bundesstaates Nevada weiter auszubauen. Geplant ist, zu Frühlingsbeginn 2021 mit den Explorationsarbeiten zu starten. Ich freue mich schon darauf, die Marktteilnehmer in den kommenden Wochen über die genauen Einzelheiten dieses Explorationsprogramms zu informieren.

Die im Rahmen dieser Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten und einem Tag, welche am 19. Juni 2021 endet. Das Unternehmen wird Provisionen (Finders Fees) in Höhe von 3.498,60 Dollar bezahlen. Der Erlös aus der Platzierung wird in die Exploration und in das allgemeine Working Capital fließen.

Bestimmte Direktoren des Unternehmens haben sich ebenfalls an der Privatplatzierung beteiligt und gelten daher als mit dem Unternehmen verbundene Parteien (entspricht dem englischen Begriff related parties, der in der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions zum Schutz der Minderheitsaktionäre im Rahmen von besonderen Transaktionen/MI 61-101 definiert ist).

Diese Privatplatzierung ist von den Erfordernissen der formellen Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre laut Vorschrift MI 61-101 ausgenommen, da weder der faire Marktwert der an diese Direktoren ausgegebenen Aktien noch der von diesen entrichtete Betrag 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen wird.

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie über Sonny Janda, Director, Tel: (604) 357-3741 oder unter sonny.janda@sierragrowth.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne des geltenden Wertpapierrechts darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die den Zeitpunkt und den Inhalt bestimmter Vereinbarungen und Entwicklungen betreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen. Obwohl solche Schätzungen und Annahmen von der Geschäftsleitung des Unternehmens als vernünftig erachtet werden, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen und regulatorischen Unwägbarkeiten und Risiken, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, die zur Finanzierung seiner Projekte erforderlichen Mittel aufzubringen, und können daher möglicherweise nicht wie hier beschrieben oder überhaupt nicht eintreten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen unter anderem Covid-19-Beschränkungen, Marktpreise, Ausbeutungs- und Explorationserfolge, der Zeitpunkt und der Erhalt von Regierungs- und behördlichen Genehmigungen sowie die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen und die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Die Leser werden auf die Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden verwiesen, um Informationen über diese und andere Risikofaktoren zu erhalten, die unter www.sedar.com verfügbar sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse darstellen und dass sie sich aufgrund der diesen Aussagen innewohnenden Ungewissheit nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich vorgesehen.“

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

