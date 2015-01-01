  • Signifikante Einsamkeitsreduktion in Pilotstudie zu platoniq.healths App gegen Einsamkeit

    Die Universitätsausgründung platoniq.health präsentiert Studienergebnisse, die eine klar reduzierte Einsamkeitsbelastung für Nutzer ihrer App gegen Einsamkeit nachweist.

    BildEinsamkeit ist eine weit verbreitetes Problem, mit weit über 10 Millionen Betroffenen in Deutschland und erheblichen gesundheitlichen Folgen. Darum sind neue Ansätze, um Menschen zu helfen starke Beziehungen aufzubauen und ihre Einsamkeit zu reduzieren von großer Wichtigkeit.

    Die EXIST-geförderte Universitätsausgründung platoniq.health präsentiert hierzu nun neue Daten. In einer Pilotstudie konnte gezeigt werden, dass die Nutzung der App gegen Einsamkeit von platoniq bereits nach 4 Wochen mit einer signifikant reduzierten Einsamkeitsbelastung einhergeht. In der einarmigen Studie, welche gemeinsam mit der Humboldt Universität durchgeführt wurde, stellten die Forscher zudem eine Steigerung der sozialen Kompetenz sowie der wahrgenommenen sozialen Unterstützung fest. Besonders relevant ist hinsichtlich der hohen Einsamkeitsprävalenz bei jungen Menschen auch, dass über 50% der Studienteilnehmer:innen 35 oder jünger waren. Die Teilnehmerinnen nutzten hierbei die App im Durchschnitt 25 Minuten pro Woche, um soziale Kompetenzen zu stärken, Barrieren zu Beziehungen abzubauen und beziehungsförderliches Verhalten in ihrem Alltag zu verankern.

    Hierzu der Psychologe und Studienleiter Dr. Silvan Hornstein: „Diese ersten Daten fügen sich genau in das Bild, welches Metaanalysen zu Einsamkeit bereits klar und deutlich zeigen: Psychologische Interventionen, auch in digitalem Format, können Menschen helfen ihre Einsamkeit zu reduzieren, indem sie ihnen helfen, ihre Beziehungsfähigkeit zu stärken. Der Weg aus der Einsamkeit beginnt manchmal nicht auf Kennenlern-Apps oder mit unzähligen neuen Kontakten, sondern in der Auseinandersetzung mit sich selbst. Wir hoffen diese wichtige Message auch mit den neuen Studiendaten noch besser an Betroffene bringen zu können“. Eine Kurzfassung des Evaluationsberichtes findet sich auf platoniq.health/de.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    SHS Social Health Solutions UG
    Herr Silvan Hornstein
    Luisenstraße 53
    10117 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 015753685796
    web ..: https://www.platoniq.health/de
    email : kontakt@platoniq.health

    Seit 2025 entwickelt platoniq.health evidenzbasierte Angebote gegen Einsamkeit und zur Stärkung sozialer Gesundheit. Denn jeder Mensch hat mit sozialen Beziehungen die Fähigkeit, das eigene Leben gesund und glücklich zu gestalten. Hierfür will platoniq.health digitale und innovative Werkzeuge schaffen.

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    SHS Social Health Solutions UG
    Herr Silvan Hornstein
    Luisenstraße 53
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