Silber als Diversifizierung für das Portfolio

Anleger, die ihre Portfolios stärken möchten, sollten sich Investitionen in Silber überlegen.

Silber dient ähnlich wie Gold als sicherer Hafen. Als Industriemetall sorgt der kleine Bruder des Goldes für Wachstumspotenzial, Risikominderung und Stabilität. Dies ist besonders dann, wenn finanzielle oder geopolitische Krisen auftreten, ein Plus. Ebenso wie Gold kann Silber gegen Inflation und Währungsabwertung wirken. Heute steigt der Silberbedarf der Automobilindustrie, der erneuerbaren Energien und aus dem Elektroniksektor. So enthält ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor zwischen 0,5 und 0,9 Gramm Silber. In Hybrid- oder Elektroautos steckt ein Vielfaches an Silber. Auch wird der weltweite Übergang zu erneuerbaren Energien und der zunehmenden Elektrifizierung zu einem steigenden Silberbedarf führen, der auch in der Zukunft anhält.

So wird für das laufende Jahr die industrielle Nachfrage nach dem Edelmetall vermutlich einen neuen Rekord erreichen. Gerechnet wird mit 1,2 Milliarden Unzen an Bedarf. Gleichzeitig wird das Angebot bei rund einer Milliarde Unzen liegen. Ein steigendes Defizit wäre damit vorprogrammiert. Für Silber könnte ein Superzyklus also anstehen, denn technologische Innovationen werden noch viele entstehen. Aktuell sehen Charttechniker die Chance, dass der Silberpreis seinen langfristigen Aufwärtstrend wieder aufnimmt, nachdem er über die Marke von 31,53 UD-Dollar je Unze ausgebrochen ist.

Die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen, ist nicht einfach. Neue Bergbauprojekte brauchen viel Zeit. Und das Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot könnte sich lange manifestieren. Silberprojekte, die die Herausforderungen, zum Beispiel in Sachen Umweltvoraussetzungen, gut meistern und sich in günstigen Bergbauregionen befinden, sollten im Vorteil sein.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – besitzt das ausgezeichnete Codero-Projekt, welches über eine Reserve von etwa 302 Millionen Unzen Silber verfügt. Es ist eines der größten Silberentwicklungsprojekte weltweit.

Ebenso in Mexiko ist Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – tätig. Dort liegt das aussichtsreiche Gold-Silber-Projekt Panuco. Jährlich wird eine Produktion von mehr als 15 Millionen Unzen Silberäquivalent erwartet.

