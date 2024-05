Silber – Edelmetall und Industriemetall

Silber spielt eine wichtige Rolle in boomenden Branchen wie grüne Energietechniken, KI-Revolution oder Rüstungsindustrie.

Die Anwendungen von Silber haben sich in den letzten Jahrzehnten stark geändert. In den Siebzigerjahren wurde fast ein Viertel des industriell verarbeiteten Silbers in der Fotografie oder Radiologie verbraucht. Der Silberpreis hat die 30-US-Dollar-Marke übersprungen, dies nach langer Zeit. Dabei ist sicher nicht nur der wachsende Bedarf aus der Industrie verantwortlich, sondern auch ein neu erwachendes Anlegerinteresse. Silber steht für Nachhaltigkeit und Innovationen. Die Elektromobilität, die Photovoltaikbranche und der Elektronikbereich verschlingen immer mehr Silber. Gleichzeitig stagniert das Angebot oder geht sogar zurück. Der Silberpreis reagiert aber nicht nur auf Angebot und Nachfrage. Faktoren wie die Wirtschaftsentwicklung, der Goldpreis, Zinssätze, Wechselkurse oder Inflation wirken ebenfalls preislich auf das Edelmetall ein.

Die Preisentwicklung von Gold und Silber verläuft meist parallel. Diesmal hat sich Silber sogar besser entwickelt. Am Silberrecycling wird eifrig geforscht. Denn beispielsweise bei Knopfzellen-Silberoxidbatterien, etwa für Hörgeräte oder Kinderspielzeug, wäre ein Recycling des Silbers wünschenswert. Und die Verwendung von Silberoxidbatterien in kleinen tragbaren elektronischen Geräten wächst, wobei das Recycling eine Herausforderung darstellt. Ähnliches gilt für große Lithiumbatterien, schließlich schlummert in ihnen Einiges an Silber.

Zu denken ist dabei etwa an Rasenmäher oder E-Bikes. Silber und seine Anwendungen boomen und dies sollte sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Anleger sollten daher nicht verkehrt liegen, Silberinvestments nicht zu verachten, gerade jetzt.

Da gäbe es MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-corp/ – mit seiner Beteiligung an der erfolgreich produzierenden Juanicipio-Mine in Mexiko. Zusätzlich umfasst das Portfolio des Unternehmens weitere aussichtsreiche Projekte.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – überzeugt mit seinem Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko.

