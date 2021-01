Silber kann preislich extrem steigen

Im Frühjahr und Sommer konnte der Silberpreis einen Anstieg um 149 Prozent und ein Siebenjahreshoch für sich verbuchen.

Zwar ging es mit dem Preis des Edelmetalls danach um rund 23 Prozent wieder nach unten, doch im Fahrwasser von Gold sollte es auch wieder beim Silber nach oben gehen. Und vielleicht sogar deutlicher als beim großen Bruder, dem Gold. Denn beim Silber ist der Markt enger und die industrielle Nachfrage zieht deutlich schneller an. Silber glänzt also im Vergleich zu Gold mit einer relativen Stärke. Dies führt auch zu der dem Silber eigenen größeren Volatilität. Aktuell kostet eine Feinunze Gold rund 73-mal mehr als eine Feinunze Silber. Schaut man auf die Gold-Silber-Ratio, so liegt diese langfristig bei 65.

Im Industriebereich ist einer der großen Vorteile von Silber, dass es erstens in immer mehr Anwendungen eingesetzt wird und dass zweitens gerade boomende „grüne“ also klimafreundliche Bereiche Silber brauchen. Gerade diese industrielle Verwendung schätzen Investoren am Silber.

Und gerade die industrielle Seite von Silber ist wahrscheinlich der Grund, warum die Abflüsse aus ETFs aufgrund der Corona-Impfstoffnachrichten Ende letzten Jahres beim Gold größer waren als beim Silber. Ein erwarteter Silberüberschuss dürfte von der Investorengemeinde aufgesaugt werden. Die Commerzbank hat gerade physisches Silber via ETC zum Kauf empfohlen.

Daher sollte ein Blick auf aussichtsreiche Silberunternehmen nicht fehlen. Endeavour Silver – https://www.youtube.com/watch?v=Mdf1GBQ9lNQ – etwa besitzt drei produzierenden Minen in Mexiko. 2020 wurden gut 3,5 Millionen Unzen Silber und mehr als 37.000 Unzen Gold produziert.

Kuya Silver – https://www.youtube.com/watch?v=p-mBSPvJa2c – betreibt die früher produzierende Bethania-Silbermine in Peru. Diese birgt noch großes Potenzial, ist in die Tiefe und nach Osten noch unerforscht, wie CEO, Gründer und Direktor David M. Stein jüngst in einer Online-Roadshow mitteilte.

