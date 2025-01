Silber und Zinn für die Zukunft – Eloro Resources ist dabei

Für moderne Technologien sind Silber und Zinn unverzichtbare Rohstoffe. Drohende Defizite machen sie wertvoll

Laut einer aktuellen Studie der VBW (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft) steht beim Rohstoff-Risiko-Index Zinn auf Platz eins. Und dies gilt nicht nur für Bayern oder Deutschland. Das Metall weist das höchste Versorgungsrisiko auf. Auch Silber, bereits seit zwei Jahren herrscht ein Defizit, das sich auch dieses Jahr wohl fortsetzen wird, ist aus dem Elektronikbereich nicht wegzudenken. Die boomende Solar- und Windkraftbranche, die Elektromobilität oder die Chipindustrie brauchen diese beiden Rohstoffe in zunehmendem Maße. – Und genau diese beiden Rohstoffe stehen im Fokus von Eloro Resources (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E). Unter den hochkarätigen Silber-, Gold- und Basismetallprojekten in Peru, Quebec und Bolivien ist besonders das Flaggschiffprojekt Iska Iska (Bolivien) beachtenswert. CEO Tom Larsen von Eloro Resources konnte nun über die erfreuliche Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung von 2023 berichten. „Der ursprüngliche Bericht beschrieb beachtliche 670 Millionen Tonnen mineralisiertem Gestein mit 1,15 Milliarden Unzen Silberäquivalent (einschließlich 298 Millionen Unzen Silber, 4,09 Millionen Tonnen Zink, 1,74 Millionen Tonnen Blei und 130.000 Tonnen Zinn). Dies basiert auf über 100.000 Metern Diamantbohrungen“, so Tom Larsen. Das Unternehmen arbeitet an der Erstellung der ersten Wirtschaftlichkeitseinschätzung (PEA). Übrigens ist die Silber- und Zinnressource in der Tiefe und in mehreren Richtungen noch offen. Gerade wurden neue aufsehenerregende Bohrergebnisse der Iska Iska-Lagerstätte veröffentlicht. Es konnten weiterhin lange, starke Abschnitte mit hochgradiger polymetallischer Silber-Zinn-Mineralisierung mit guter Kontinuität ausgemacht werden, so beispielsweise gut 127 Gramm Silber je Tonne Gestein, 0,31 Prozent Zinn oder 1,91 Prozent Blei und 3,11 Prozent Zink. „Die jüngsten gemeldeten Infill-Bohrabschnitte zeigen weiter die Beständigkeit des potenziellen kommerziellen Werts pro Tonne, der Ende 2025 in die PEA aufgenommen wird“, sagt CEO Tom Larsen. Die kontinuierlich höheren Gehalte, die im Silber-Zinn-Polymetallsystem aus dieser jüngsten Bohrkampagne gemeldet werden, steigern das wirtschaftliche Gesamtpotenzial der Lagerstätte nur noch. Besser noch: Diese Ergebnisse zeigen, dass bisherige Fehlinterpretationen nicht mehr gegeben sind, die sich auf ausgedehnte Abfallbereiche bezogen haben. Zinn und Silber sind jetzt hochgradiger, was zu einer positiven Neubewertung der Lagerstätte führt. Das Definitions-Diamantbohrprogramm konzentrierte sich dabei besonders auf das potenzielle Santa Barbara-Startergrubengebiet. Eloro Resources denkt über ein Rampenprojekt durch die aktuelle Lagerstätte Santa Barbara nach. Dies könnte eine kleine Pilotanlage ermöglichen. Die kommenden Bohrziele werden sich verstärkt auf die Bereiche konzentrieren, die das höhergradige Silber aufweisen. Die Verifizierung der höherwertigen, großvolumigen polymetallischen Bereiche wird fortgesetzt werden.

Die Silbernachfrage hat bereits ein Allzeithoch erreicht. Die Förderung des gefragten Leitermaterials ist dagegen eher rückläufig. Nicht umsonst gilt Silber in mehreren Ländern als kritisches Metall. Zinn wird vor allem für Lote, damit in der Elektronikindustrie eingesetzt. Neue Technologien werden den Zinnbedarf anheizen. Davon werden Unternehmen mit aussichtsreichen Silber- und Zinnvorkommen profitieren. Über den Aktienkurs partizipieren Investoren zudem mit Hebel an der Entwicklung der entsprechenden Konzerne. Zu diesem Kreis gehört auch die mit einem Börsenwert von nur 50 Millionen Euro noch kleine und damit spekulative Eloro Resources (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E). Aber das Unternehmen ermöglicht es, in einem frühen Stadium des Bergbaus dabei zu sein. Dies ergibt Risiken bis hin zum Totalverlust, jedoch auch Chancen auf eine Vervielfachung des Einsatzes. Zumindest aus heutiger Sicht verfügt Eloro Resources dabei über ein positives Chancen-Risiko-Verhältnis. Immerhin notierte die Eloro-Aktie im März 2022 bereits schon mal bei gut vier US-Dollar.

CEO Tom Larsen von Eloro Resources konnte nun über die erfreuliche Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung für das Iska Iska-Projekt in Bolivien berichten. Silber und Zinn, zwei wichtige Rohstoffe, bei denen Defizite drohen beziehungsweise schon vorliegen, sind im Projekt von Eloro Resources und haben sich jetzt als noch hochgradiger herausgestellt.

