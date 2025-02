Silber wird noch heller glänzen

Die Nachfrage steigt und die Versorgung ist mehr als knapp. Silber könnte das neue Gold sein.

Es wäre schade den nahenden Silberboom verpasst zu haben. Denn das Edelmetall wird als Anlagevehikel immer attraktiver. Und über die Hälfte des globalen Silbers wird in High-Tech-Branchen verbaut, wobei es oft kein Recycling gibt, was wiederum die Knappheit des Edelmetalls verstärken kann. Der Goldpreis erklimmt Rekordpreise, aber Silber holt allmählich auf und schiebt sich zusehends in den Vordergrund. Gold ist in erster Linie ein Wertaufbewahrungsmittel, Silber dagegen ist Währung und Industriemetall zugleich. In den letzten zwölf Monaten ist der Silberpreis um rund 28 Prozent nach oben gegangen, der Dax zum Vergleich etwa 14 Prozent. Analysten sehen zum Teil einen kleinen Preisanstieg und zum Teil größere Preissprünge beim Silber nach oben, teilweise sogar bis über 40 US-Dollar je Feinunze – langfristig vielleicht auch dreistellig.

Silber ist nun mal unverzichtbar in der Automobil- und in der Elektronikindustrie, Tendenz steigend. Gleiches gilt für die Photovoltaikbranche. Denn Silber besitzt außerordentliche Fähigkeiten in Sachen thermischer und elektrischer Leitfähigkeit und es ist korrosionsbeständig, damit langlebig. Auch wenn es um die zunehmende künstliche Intelligenz geht, ist Silber ganz vorn mit dabei, etwa in Batterien, Computern und Rechenzentren. Rund 58 Prozent des Silbers gehen heute in die Industrie, ungefähr 18 Prozent in die Schmuckindustrie. Münzen und Barren stehen für zirka 17 Prozent der weltweiten Verwendung. Physisches Silber ist zwar schön, muss aber wie Gold sicher gelagert werden. Aktienwerte, die auf Silber setzen, sind jedenfalls eine attraktive Möglichkeit ein Portfolio zu diversifizieren. Gut aufgestellte Bergbaugesellschaften sind Discovery Silver oder MAG Silver.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – besitzt solide Silber- und Silber-Zink-Blei Projekte in Mexiko. Gerade zugekauft hat die Gesellschaft Newmonts Porcupine-Mine, setzt damit auch auf Gold.

MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-corp/ – ist an der erfolgreichen Juanicipio Silbermine in Mexiko im Fresnillo Silver Trend beteiligt. In 2024 produzierte Juanicipio insgesamt 18,6 Millionen Unzen Silber und mehr als 39.000 Unzen Gold, damit 10,5 Prozent bzw. 6,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) nd Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

