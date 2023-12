Silberbedarf steigt durch neue Hyperschallraketen

Im Weltraum verschärft sich das Wettrüsten. Dies könnte Millionen Unzen Silber verschlingen.

Die Einführung der neuen Hyperschallraketen soll ähnlich der Einführung von Mobiltelefonen einer Revolution gleichen. Und sie wird Unmengen Silber brauchen. Ein historisches Marktwachstum wird erwartet, das alle bisherigen Militärtechnologien übertrifft. Silber dient nicht nur als Anlagemetall, in Schmuckstücken und in der Industrie als Material mit besonderen Eigenschaften. Es spielt auch eine bedeutende Rolle in Kampfflugzeugen, Panzern, Kugeln, Nachtsichtbrillen, Bomben oder Raketen, um nur einige Anwendungen aus dem militärischen Bereich zu nennen. Die Hyperschallraketen können, anders als herkömmliche Raketen, ihre Richtung während des Fluges ändern. Damit können sie bis zu den letzten Sekunden ihr Ziel verbergen. Sie fliegen mit der kaum vorstellbaren 25-fachen Schallgeschwindigkeit. So gelangen die neuen Raketen in wenigen Minuten zum Beispiel von China in die USA, sie sind die schnellsten Waffen der Welt und machen Raketenabwehrsysteme nutzlos. Alle Zweige des Militärs, Armee, Marine und Luftwaffe, wollen mit Hyperschallraketen ausgestattet werden.

Die Anwendungsmöglichkeiten von Silber sind äußerst vielfältig. Es wird in Sonnenkollektoren eingesetzt. Laut Schätzungen könnte Photovoltaik mehr als 13 Prozent der gesamten industriellen Silbernachfrage der Erde ausmachen. Auch etwa in der Automobilindustrie oder bei Neujahrssprengkörpern kommt Silber zum Einsatz. Die Silvester- oder Weihnachtskracher enthalten Silberfulminat, dieses detoniert, wenn zum Beispiel der Böller auf eine harte Fläche geworfen wird. Um Silber im Boden und Mehrwerte für Aktionäre kümmern sich Unternehmen wie Discovery Silber oder Sierra Madre Gold and Silver.

Discovery Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/ – besitzt Silber- und Silber-Zink-Blei-Projekte in Nordamerika. Besonders das Codero-Projekt in Chihuahua punktet mit immens großen Silberressourcen.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver/ – arbeitet unter anderem an der Wiederbelebung der Mine La Giutarra in Mexiko, diese soll rund 20 Millionen Unzen Silberäquivalent-Ressourcen besitzen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

