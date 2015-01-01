Silberpreis – Quo vadis

Die positive Entwicklung des Silberpreises in 2025 hat eine Korrektur erfahren. Jedoch ist die fundamentale Basis intakt, eine neue Rallye gut möglich.

Der Silberpreis könnte sich im neuen Jahr auf spektakuläre Weise entwickeln. Im Oktober 2025 knackte der Preis des Edelmetalls die 50-US-Dollar-Marke. Ähnlich teuer war Silber in den Jahren 1980 und 2011. Dass auf Bullenmärkte Korrekturen erfolgen, ist ganz normal. Dies könnte die Basis für den nächsten Aufschwung darstellen. Damals ging es jedenfalls in beiden Fällen für längere Zeit nach unten. Doch zwischen damals und heute bestehen gravierende Unterschiede. Einmal hat sich der Wert des Geldes deutlich reduziert.

Ein Silberpreis von 50 US-Dollar in 1980 entspricht heute rund 200 US-Dollar. Gold kostete 1980 zirka 850 US-Dollar je Feinunze, heute mehr als viermal so viel. Und Silber befindet sich preislich noch nahe des Höchststandes von 1980. Übrigens sind auch die Preise von Minenaktien im Silberbereich hinter dem Goldpreis zurückgeblieben. Ein weiterer Punkt ist, dass der Anstieg des Silberpreises jetzt nicht so steil und schnell war wie damals, was für eine geringere Überhitzung des Silbermarktes spricht. Hinzu kommt, dass es in 1980 Marktinterventionen gab, die aktuell nicht zu erkennen sind.

Nicht zu vergessen sind auch die enormen Staatsschulden vieler Länder, welche deutlich höher sind als 1980. Dann gab es noch die berühmten Brüder Hunt, die hunderte Millionen Unzen Silber kauften und so den Preis nach oben trieben. Der preisliche Silber-Höchststand von 2011 war von einem extrem schnellen Rückgang geprägt. Hier waren wohl Preismanipulationen am Werk. Heute befindet sich der Silberpreis also in einem gänzlich anderen Umfeld.

Sollte tatsächlich eine neue Preisrallye in absehbarer Zeit starten, ist es gut bereits investiert zu sein, beispielsweise im Bereich der Bergbaugesellschaften.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – gehört zu den erfolgreichen Produzenten. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko, Chile und Peru. Beim Terronera-Projekt in Mexiko begann kürzlich die kommerzielle Produktion.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – besitzt das äußerst vielversprechende Cordero-Projekt in Mexiko. Die Reserve beträgt mehr als 300 Millionen Unzen Silber. Seit kurzem produziert das Unternehmen zudem Gold, im zweiten Quartal immerhin mehr als 50.000 Unzen.

