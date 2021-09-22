Silver One beginnt mit geophysikalischen Bodenuntersuchungen auf seinem Silberprojekt Phoenix und treibt PEA für Candelaria voran

Vancouver, BC – 22. September 2025 / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE; OTCQX: SLVRF; FWB: BRK1 – Silver One oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn von geophysikalischen Bodenuntersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP) und Magnetotellurik (MT) auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Silberprojekt Phoenix in Arizona bekannt zu geben. Sowohl IP als auch MT sind effektive elektrische geophysikalische Methoden, die zur Erkennung von metallischen Mineralien im Untergrund, insbesondere von disseminierten Sulfiden und Strukturen, die möglicherweise mit einer Mineralisierung in Zusammenhang stehen, eingesetzt werden. Die Untersuchung wird von der Firma Zonge International, Inc. durchgeführt und ist darauf ausgerichtet, Porphyr-Kupfer-Ziele im südlichen Teil des Silberprojekts Phoenix zu überprüfen und als Grundlage für zukünftige Bohrungen zu dienen. Die Feldarbeiten werden voraussichtlich im November abgeschlossen sein, woraufhin ein abschließender Auswertungsbericht folgen wird.

Diese Kupferziele liegen strategisch günstig entlang des nordöstlichen Ausläufers des ergiebigen Kupfergürtels Miami-Inspiration. Dieser Gürtel beherbergt bedeutende Lagerstätten und Minen wie die Lagerstätte Resolution von Rio Tinto-BHP im Südwesten. Die Komplexe Miami und Copper City von Freeport McMoran sowie die jüngste Porphyr-Kupfer-Entdeckung von BHP (Ocelot) befinden sich im nordöstlichen Teil des Gürtels. Miami-Copper City und Ocelot liegen 4 km bzw. 3 km südwestlich des Silberprojekts Phoenix (siehe Pressemitteilungen vom 20. Februar 2025, 14. Juli 2025 und Abbildung 1).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81116/SVE_092225_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Lageplan des Silberprojekts Phoenix mit den Kupfergürteln des Porphyr-Kupfer-Bezirks Miami-Globe, den Standorten der wichtigsten Minen, darunter der Bergbaukomplex Miami-Inspiration, und dem Gebiet der Porphyr-Kupfer-Entdeckung von BHP. Die blauen Konturen sind nordöstlich ausgerichtete regionale magnetische Anomalien (MVI – Konturintervall 0,0002 SI), die eine räumlich übereinstimmende Signatur der Mineralgürtel des Kupferbezirks Miami-Globe bilden.

Die Untersuchung wird im südlichen Teil des Silberprojekts Phoenix durchgeführt, wo eine luftgestützte elektromagnetische ZTEM-Untersuchung (siehe Pressemitteilung vom 14. Juli 2025 und Abbildung 2) zwei vorrangige geophysikalische Anomalien aufgezeigt hat, die mit hydrothermalen Alterationen und anomalen ausgewählten Gesteinsproben aus Gängen, Brekzien und Alterationszonen zusammenfallen. Die ausgewählten Gesteinsproben lieferten Kupfer- und Silbergehalte von bis zu 7,7 % Kupfer und 1.240 g/t Silber (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Juni 2024). Die IP-Untersuchung soll die potenziell mineralisierten Ziele in der Tiefe besser abgrenzen.

Silberexplorationsaktivitäten beim Silberprojekt Phoenix

Das Unternehmen treibt seine Silberexplorationsaktivitäten weiter voran, wobei der Schwerpunkt auf dem Gebiet 417 und der nach Nordosten verlaufenden Spur von Silbernuggets (Ziel Nuggets North) im nördlichen Teil des Silberkonzessionsgebietes Phoenix liegt (siehe Abbildung 2). Für das Gebiet 417, in dem im Jahr 2024 gebohrt wurde, ist eine detaillierte Gravitationsuntersuchung geplant. Diese Untersuchung könnte dazu beitragen, Zonen mit einer bedeutenden Silbermineralisierung in Form von gediegenem Silber oder Silber in Sulfiden anzuvisieren (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. Februar 2025) und die Priorisierung zukünftiger Bohrziele unterstützen. Im Gebiet Nuggets North plant das Unternehmen geologische Kartierungen, Oberflächenprobenahmen und Schürfgrabungen, vorbehaltlich der Genehmigung durch den U.S. Forest Service. Silver One könnte auch eine detaillierte Gravitationsmessung über dem Gebiet Nuggets North durchführen, wenn die Untersuchung bei 417 erfolgreich ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81116/SVE_092225_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Kupferziele auf einer 2D-ZTEM-Widerstands-Inversionskarte in 600 m Tiefe. Das IP-Programm umfasst 70 Profilkilometer auf 13 parallelen Linien (durchschnittlicher Linienabstand 750 m) in nordwestlicher Ausrichtung, verteilt über die Ziele Defiance und QR und bis zur östlichen Grenze des Konzessionsgebietes. Die blau gestrichelten Linien stellen die nach Nordost ausgerichteten Lineamente dar, die Teil des nordöstlichen Ausläufers des Porphyrgürtels Globe-Miami-Inspiration sind. Die farbigen Punkte repräsentieren die Kupfergehalte ausgewählter Gesteinsproben.

Update zum Projekt Candelaria

Das Unternehmen treibt die wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) für sein Projekt Candelaria weiter voran. Die Studie wird von der Firma Kappes Cassiday & Associates in Zusammenarbeit mit Independent Mining Consultants, Inc. (IMC) und Paterson & Cooke durchgeführt. Der Abschluss der PEA wird bis Ende 2025 erwartet.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Robert M. Cann, P. Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und einem unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Silver One

Silver One konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung hochwertiger Silberprojekte. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung an seinem Vorzeigeprojekt, der ehemals produzierenden Mine Candelaria in Nevada. Die mögliche Wiederaufbereitung von Silber aus den historischen Laugungsbecken bei Candelaria bietet die Chance auf eine mögliche kurzfristige Produktion. Weitere Chancen liegen in zuvor identifizierten hochgradigen Silberabschnitten in Fallrichtung und einer potenziellen Steigerung der substanziellen Silbermineralisierung im Streichen der beiden ehemals produzierenden Tagebaugruben.

Das Unternehmen besitzt 636 Erzgang-Claims und fünf patentierte Claims bei seinem Projekt Cherokee in Lincoln County, Nevada, das mehrere Silber-Kupfer-Gold-Gänge beherbergt, die bis dato über eine Strecke von 11 km in Streichrichtung verfolgt wurden.

Silver One besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Silberprojekt Phoenix. Das Silberprojekt Phoenix ist ein Prospektionsgebiet einer sehr hochgradigen Mineralisierung an gediegenem Silber, das innerhalb des Arizona Silver Belt liegt, unmittelbar neben dem ertragreichen Kupferbergbaugebiet von Globe (Arizona).

