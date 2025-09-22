Silver One beginnt mit Kernbohrungen für geotechnische Untersuchung der Grubenwände auf seinem Projekt Candelaria, Nevada

Vancouver, British Columbia–(2. März 2026) / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE) (OTCQX: SLVRF) (FWB: BRK1) (Silver One oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem Kernbohrprogramm begonnen hat, das wichtige geotechnische Daten für sein Silberprojekt Candelaria in Nevada liefern wird. Parallel dazu hat das Unternehmen das weltweit anerkannte geotechnisches Ingenieurbüro Call & Nicholas, Inc. mit der Durchführung einer Untersuchung der Stabilität der Grubenwände auf dem Niveau einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) beauftragt, um ein konzeptionelles PFS-Tagebaumodell zu unterstützen. Diese Arbeiten stellen einen wichtigen Fortschritt für die geplante PFS des Unternehmens dar, deren Fertigstellung für das vierte Quartal 2026 vorgesehen ist.

Das Bohrprogramm umfasst neun Kernbohrlöcher mit einem Durchmesser von 63,5 mm (HQ) und einer Gesamtlänge von etwa 1.900 Metern, die strategisch innerhalb und entlang der Ränder des geplanten Tagebauumrisses positioniert sind (siehe Abbildung 1). Die daraus gewonnenen geotechnischen Daten werden als Grundlage für die Gestaltung der Grubenwände dienen, die Minenplanung optimieren und die langfristige Betriebssicherheit und -effizienz unterstützen.

Candelaria ist eines der vielversprechendsten sich entwickelnden Silberprojekte in den Vereinigten Staaten. Als ehemalige produzierende Mine mit einer langen erfolgreichen Betriebsgeschichte profitiert das Projekt von früheren Genehmigungen, einer ausgezeichneten Infrastruktur (einschließlich Strom- und Wasserversorgung), einer ganzjährigen Straßenanbindung und einem erheblichen Potenzial für die Erweiterung der Ressourcen in Streichrichtung und in der Tiefe. Angesichts dieser Vorteile bietet Candelaria eine seltene Kombination aus Größe, Einfachheit und Wachstumschancen in einer Tier-1-Jurisdiktion.

Das Projekt beherbergt derzeit eine beträchtliche Ressource, die potenziell für die Tagebauerschließung geeignet ist, darunter:

– Nachgewiesen & Angedeutet (M&I): 22.070.000 Tonnen mit einem Gehalt von 94 g/t Ag und 0,20 g/t Au, die 66,754 Millionen Unzen Silber und 141.400 Unzen Gold oder 70,84 Millionen Unzen AgÄq enthalten.

– Vermutet: 2.960.000 Tonnen mit einem Gehalt von 68 g/t Ag und 0,18 g/t Au, die 6,462 Millionen Unzen Silber und 17.000 Unzen Gold oder 7,00 Millionen Unzen AgÄq enthalten.

Diese Tagebauressource macht nur einen Teil der gesamten Ressourcen des Konzessionsgebiets aus, zu denen auch zwei Haufenlaugungsbecken mit erheblichen Mengen an Silber und Gold gehören. Die aktuellen globalen Ressourcen für das Konzessionsgebiet belaufen sich auf 108,18 Millionen Unzen AgÄq in der Kategorie M&I plus 29,53 Millionen Unzen AgÄq in der Kategorie Vermutet (Siehe Tabelle 1 und 2; Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Mai 2025; vollständige Details finden Sie im NI 43-101-konformen technischen Bericht mit dem Titel Mineral Resource Estimate on the Candelaria Property vom 30. April 2025, der bei SEDAR+ eingereicht wurde.)

Gregory Crowe, President und CEO, kommentierte: Der Start des geotechnischen Bohrprogramms und die Beauftragung von Call & Nicholas mit der Studie zur Grubenwandstabilität auf PFS-Niveau markieren einen wichtigen Meilenstein bei der Risikominderung und Weiterentwicklung von Candelaria. Diese Arbeiten bilden die technische Grundlage für unsere Tagebauplanung und sind für die Erstellung einer soliden Vormachbarkeitsstudie von entscheidender Bedeutung. Mit seiner starken Ressourcenbasis, seiner Produktionsgeschichte, seiner ausgezeichneten Infrastruktur und seinem klaren Expansionspotenzial zeigt Candelaria weiterhin, warum es eines der spannendsten Silberentwicklungsprojekte in Nevada ist.

Abbildung 1. Karte mit den geplanten Standorten der geotechnischen Bohrlöcher (UTM NAD83 11S). Die blaue Linie zeigt den Umfang der geplanten Tagebaugrube.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83226/SVE_030226_DEPRcom.001.jpeg

Tabelle 1. Schätzungen der Mineralressourcen im Boden, unter Tage und in den Halden bei Candelaria. Der Stichtag der Mineralressourcenschätzung ist der 30. April 2025.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83226/SVE_030226_DEPRcom.002.png

Tabelle 2. Mineralressourcen in den Laugungsbecken bei Candelaria. Der Stichtag der Mineralressourcenschätzung ist der 6. August 2020.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83226/SVE_030226_DEPRcom.003.png

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung, der sich nicht auf die Mineralressource bezieht, wurde von Robert M. Cann, P. Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und einem unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Silver One

Silver One konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung hochwertiger Silberprojekte. Das Unternehmen hat eine 100%ige Beteiligung an seinem Vorzeigeprojekt, der ehemals produzierenden Mine Candelaria in Nevada. Die mögliche Wiederaufbereitung von Silber aus den historischen Laugungsbecken bei Candelaria bietet die Chance auf eine mögliche kurzfristige Produktion. Weitere Chancen liegen in den zuvor identifizierten hochgradigen Silberabschnitten in Fallrichtung und einer möglichen Erweiterung der substanziellen Silbermineralisierung im Streichen der beiden ehemals produzierenden Tagebaugruben.

Das Unternehmen verfügt über 636 Erzgang-Claims und fünf patentierte Claims bei seinem Projekt Cherokee in Lincoln County, Nevada, das mehrere Silber-Kupfer-Gold-Gänge beherbergt, die bis dato über eine Strecke von 11 km in Streichrichtung verfolgt wurden.

Silver One besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Silberprojekt Phoenix. Das Silberprojekt Phoenix ist ein Prospektionsgebiet einer sehr hochgradigen Mineralisierung an gediegenem Silber innerhalb des Arizona Silver Belt, unmittelbar neben dem ertragreichen Kupferbergbaugebiet von Globe (Arizona).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Silver One weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Silver One liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Silver One, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Umsetzung der Explorations- und Erschließungsziele auf dem Projekt Candelaria zu beschaffen, die Einholung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt Silver One keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND IHR REGULIERUNGSORGAN (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

