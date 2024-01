Silver Storm durchteuft bei Bohrungen in der Zone C460 einen 14,6 m mächtigen Abschnitt mit 1.810 g/t Silberäquivalent

Toronto, Ontario, 4. Januar 2024 / IRW-Press / – Silver Storm Mining Ltd. (Silver Storm oder das Unternehmen) (TSX.V: SVRS | OTCQB: SVRSF | FWB: SVR), freut sich, weitere Bohrergebnisse seines Phase-1-Diamantbohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplex La Parrilla im mexikanischen Bundesstaat Durango bekannt zu geben. Die Ergebnisse von vier Bohrungen in dieser Mitteilung stammen aus der Mine Quebradillas.

Die wesentlichen Höhepunkte beinhalten Folgendes:

– In Bohrloch Q-23-020 wurde die Zone C460 durchteuft. Es ergaben sich 1.810 g/t AgÄq1 auf 14,62 Meter (m), in denen auf 9,57 m 2.466 g/t AgÄq1 und auf 4,00 m 682 g/t AgÄq enthalten waren.

– Der durchörterte Abschnitt befindet sich rund 15 m unterhalb der letzten Minenerschließungszone in diesem Gebiet, die ähnlich hochgradige Erzwerte lieferte:

o Der zusammengesetzte gewichtete Durchschnittsgehalt der historischen Schlitzproben aus Elevation Level (Sohle) 1767 ergab 974 g/t AgÄq auf einer Streichlänge von 23 m und eine Mächtigkeit von 2,86 m.

– In Bohrloch Q-23-017 wurde die Zone Quebradillas durchteuft. Es ergaben sich 266 g/t AgÄq auf 6,03 m, in denen auf 1,67 m 496 g/t AgÄq und auf 0,60 m 354 g/t AgÄq enthalten waren.

– In Bohrloch Q-23-019 wurde ebenfalls die Zone Quebradillas durchteuft. Hier waren auf 1,22 m 523 g/t AgÄq enthalten.

President und CEO Greg McKenzie erläutert: C460 war die größte Abbauzone als noch die Firma First Majestic Silver aus Quebradillas förderte. Die hochgradige Mineralisierung, über die wir heute berichten, führt zu einer Erweiterung der Zone C460 in der Tiefe und in südlicher Richtung, wo zuvor in nur sehr begrenztem Ausmaß Bohrungen stattgefunden haben. Die Mineralisierung in diesem Bereich weist einen höheren Erzanteil auf und ist mächtiger als in den bereits vorhandenen Abbaustrossen unmittelbar oberhalb. Wir waren von den deutlich höheren Erzgehalten in diesem Bereich sehr positiv überrascht und werden 2024 an diesem Standort weitere Erkundungsbohrungen absolvieren.

Zone C460

Bei der Zone C460 handelt es sich um einen Erzgang mit Sulfidverdrängung, der mit einer Streichrichtung von 344 Grad und einem Neigungswinkel von 63 Grad in nordöstlicher Richtung eine bekannte Streichlänge von 425 m aufweist. Die Mineralisierung der Zone hat eine vertikale Ausdehnung von 570 m und ihre Mächtigkeit schwankt um bis zu 8,5 m. Der Verdrängungsgang stimmt mit der Schichtung im Sedimentgestein überein und die Mineralisierung besteht aus Pyrit, Pyrrhotit, Bleiglanz, Sphalerit, Arsenopyrit, Akanthit und Freibergit.

Bohrloch Q-23-020

Die Bohrung Q-23-020 war auf die Zone C460 gerichtet und durchörterte erfolgreich eine mineralisierte Verdrängungsstruktur, die 1.810 g/t AgÄq auf 14,62 m (56,00 bis 70,62 m) aufwies; darin enthalten waren 2.466 g/t AgÄq auf 9,57 m (60,50 bis 70,07 m) und 682 g/t AgÄq auf 4,00 m (56,00 bis 60,00 m) – siehe Tabelle 1; Abbildungen 1, 2 & 3.

Der durchörterte Abschnitt befindet sich rund 15 m unterhalb der letzten Minenerschließungszone in diesem Gebiet, wo eine ähnlich hochgradige Mineralisierung ermittelt wurde (Tabelle 2):

– Der zusammengesetzte gewichtete Durchschnittsgehalt der historischen Schlitzproben, die aus der Sohle 1767 gewonnen wurden, ergab 974 g/t AgÄq über eine Streichlänge von 23 m und eine durchschnittliche Mächtigkeit von 2,86 m.

Zone Quebradillas

Die Zone Quebradillas besteht aus Quarz-Karbonat-Gängen und Brekzien, die mit einer Verwerfung assoziiert sind. Sie streicht ostwärts, fällt in südlicher Richtung um 86 Grad ein (088/86) und weist eine durchschnittliche Mächtigkeit von 1 bis 2,5 m auf. Die Struktur wird abwechselnd schmäler und breiter und verläuft quer durch das Sediment- und Granodioritgestein. Die Mineralisierung des Erzgangs besteht aus Pyrit, Pyrrhotin, Arsenpyrit, Bleiglanz, Sphalerit und Akanthit.

Bohrloch Q-23-017

Die Bohrung Q-23-017 durchörterte erfolgreich den Quarz-Karbonat-Gang und die Brekzienmineralisierung bei Quebradillas. Es ergaben sich 266 g/t AgÄq auf 6,03 m (36,65 bis 42,68 m), in denen auf 1,67 m (36,65 bis 38,32 m) 496 g/t AgÄq und auf 0,60 m (40,12 bis 40,72 m) 354 g/t AgÄq enthalten waren – siehe Tabelle 1, Abbildungen 3 & 4.

Der durchörterte Abschnitt befindet sich rund 16 m oberhalb der letzten Minenerschließungszone in diesem Gebiet, wo eine ähnlich hochgradige Mineralisierung durchteuft wurde (Tabelle 3):

– Der zusammengesetzte gewichtete Durchschnittsgehalt der historischen Schlitzproben, die aus der Sohle 1892 bei Quebradillas West gewonnen wurden, ergab 234 g/t AgÄq über eine Streichlänge von 18 m und eine durchschnittliche Mächtigkeit von 2,34 m.

Bohrloch Q-23-019

In Bohrloch Q-23-019 wurde die Brekzienmineralisierung der Zone Quebradillas durchteuft. Hier waren auf 1,22 m (45,98 bis 47,20 m) 523 g/t AgÄq enthalten. Der durchörterte Abschnitt befindet sich rund 31 m unterhalb der letzten Minenerschließungszone in diesem Gebiet, die ähnlich hochgradig mineralisiert war:

– Der zusammengesetzte gewichtete Durchschnittsgehalt der historischen Schlitzproben, die aus der Sohle 1892 bei Quebradillas East gewonnen wurden, ergab 233 g/t AgÄq über eine Streichlänge von 29 m und eine durchschnittliche Mächtigkeit von 2,16 m.

Tabelle 1 – Analyseergebnisse von ausgewählten Abschnitten aus den Bohrlöchern Q-23-017 bis Q-23-020 und historische Ergebnisse

Zone Bohrloch Von Bis Länge AgÄq(1) Ag Au Pb Zn Cu

(m) g/t g/t g/t % % %

QUE Q-23-017 36,65 42,68 6,03 266 166 0,17 1,11 2,07 0,02

einschl. 36,65 38,32 1,67 496 334 0,07 1,73 4,00 0,04

und 40,12 40,72 0,60 354 203 0,12 1,80 3,42 0,02

QUE Q-23-019 45,98 47,20 1,22 523 171 0,79 2,76 7,89 0,01

C460 Q-23-020 56,00 70,62 14,62 1.810 1.151 0,13 13,83 10,18 0,06

56,00 60,00 4,00 682 279 0,21 6,21 8,06 0,07

einschl. 60,50 70,07 9,57 2.466 1.635 0,11 18,42 11,99 0,06

QUE ILP-Q-16-11 99,50 102,00 2,50 224 178 0,07 1,02 0,47 –

QUE ILP-Q-16-14 95,10 98,05 2,95 152 107 0,06 0,75 0,71 –

QUE ILP-Q-17-05 39,90 40,60 0,70 323 133 0,11 1,31 1,80 –

QUE ILP-Q-18-02 40,30 40,75 0,45 168 68 0,04 0,13 0,02 –

QUE ILP-Q-18-72 41.45 42.00 0.55 275 127 0.20 0.15 0.15 –

Tabelle 2 – Ergebnisse der historischen Schlitzproben (2) – C460 Zone

Zone Schlitz Mächtigkeit AgÄq(1) Ag Pb Zn

g/t g/t % %

C460 V460-1767-L0 1,60 660 288 5,40 8,37

C460 V460-1767-L1 5,10 1247 665 10,67 10,85

C460 V460-1767-L2 2,80 1447 733 12,80 13,62

C460 V460-1767-L3 2,30 1699 1053 12,10 11,82

C460 V460-1767-L4 2,00 1249 659 10,68 11,13

C460 V460-1767-L5 2,00 677 253 7,79 7,87

C460 V460-1767-L6 3,30 437 158 4,70 5,63

C460 V460-1767-L7 3,70 706 282 7,06 8,61

C460 V460-1767-L8 2,90 641 274 5,58 7,98

C460 V460-1777-L09 1,50 1002 461 7,98 12,00

C460 V460-1777-L08 2,70 376 150 3,37 4,96

C460 V460-1777-L07 3,50 1104 633 9,84 7,57

C460 V460-1777-L06 3,20 995 496 7,68 10,77

C460 V460-1777-L5S 1,80 1915 1057 13,64 18,09

C460 V460-1777-L4S 1,65 1816 1152 13,62 10,96

C460 V460-1777-L3S 2,40 893 443 7,82 8,84

C460 V460-1777-L2S 1,95 569 280 6,72 3,97

C460 V460-1777-L0 4,45 509 209 5,83 5,27

C460 V460-1777-L2N 2,35 676 294 7,64 6,47

C460 V460-1792-L1 2,30 315 148 4,19 2,01

C460 V460-1792-L2 1,25 683 332 7,06 5,94

C460 V460-1792-L3 1,40 1417 914 12,59 6,07

C460 V460-1792-L4 2,75 1712 1158 13,63 6,89

C460 V460-1792-L5 2,40 986 471 12,90 6,15

C460 V460-1792-L6 4,05 1046 614 10,61 5,39

C460 V460-1792-L7 3,65 563 236 6,04 6,06

Tabelle 3 – Ergebnisse der historischen Schlitzproben (2) – Quebradillas Ost- und Westzonen

Zone Schlitz Mächtigkeit AgÄq(1) Ag Pb Zn

g/t g/t % %

QUE EAST TABLA IZQ. P.T+13.50 Mts. 2,00 101 57 0,68 0,95

QUE EAST TABLA DER. P.T+18 Mts. 4,20 115 63 0,86 1,05

QUE EAST P.T+9 MTS 0,50 343 241 2,46 1,30

QUE EAST P.T+10 MTS 2,20 336 209 2,06 2,65

QUE EAST P.T+13 MTS 1,30 227 160 1,46 1,02

QUE EAST L – 8+1 Mts. 2,50 287 203 1,34 1,76

QUE EAST L – 30 3,90 227 182 0,95 0,72

QUE EAST L- 31 0,90 120 3 2,46 1,89

QUE EAST TABLA IZQ. L-29 1,90 341 262 1,98 0,93

QUE WEST VQ-1892-114 1,05 330 184 2,06 3,32

QUE WEST VQ-1892-117 0,50 182 93 0,89 2,39

QUE WEST VQ-1892-121 0,45 116 77 0,66 0,75

QUE WEST VQ-1892-124 8,00 113 80 0,55 0,65

QUE WEST VQ-1892-127 2,70 213 110 1,64 2,13

QUE WEST VQ-1892-127 1,45 414 292 2,61 1,91

QUE WEST VQ-1892-130 3,55 194 118 1,24 1,55

QUE WEST VQ-1892-133 1,00 307 218 2,17 1,12

(1) Alle Ergebnisse in dieser Mitteilung sind gerundet. Die Ergebnisse sind ungeschnitten (uncut) und unverwässert. Bei den Mächtigkeiten handelt es sich um Kernlängen, nicht um die wahren Mächtigkeiten. Silberäquivalent: AgÄq g/t wurde unter Verwendung von Rohstoffpreisen von 22,50 US$ /oz Ag, 1.800 US$ /oz Au, 0,94 US$ /lb Pb und 1,35 US$/lb Zn unter Anwendung metallurgischer Gewinnungsraten von 70,1 % für Silber und 82,8 % für Gold in Oxiden bzw. von 79,6 % für Silber, 80,1 % für Gold, 74,7 % für Blei und 58,8 % für Zink in Sulfiden berechnet. Die Abbauwürdigkeit betrug 99,6 % für Silber und 95 % für Gold in aus Oxiden hergestelltem Doré und 95 % für Silber, Gold und Blei sowie 85 % für Zink in aus Sulfiden hergestellten Konzentraten. Die Cutoff-Gehalte für Oxide und Sulfide betrugen 140 g/t AgÄq bzw. 125 g/t AgÄq und basieren auf den um die Inflationsrate bereinigten Kosten aus dem Jahr 2017 und beinhalten die nachhaltigen Kosten.

(2) Die gewichteten Durchschnittsgehalte wurden über die mineralisierten Mächtigkeiten der einzelnen Schlitze (Abbildungen 1-5) berechnet.

Probenanalyse und QA/QC-Programm

Silver Storm wendet ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontroll-(QA/QC)-Programm an, das die Produktkette von Proben überwacht und das Hinzufügen von Leer-, Doppel- und Referenzstandardproben zu jedem zur Analyse eingereichten Probensatz beinhaltet. Der Bohrkern wird fotografiert, protokolliert und in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte zu Verifizierungszwecken an einem sicheren Ort aufbewahrt und die andere zur Analyse eingereicht wird. Die Probenaufbereitung (Brechen und Pulverisieren) erfolgt bei ALS Geochemistry, einem unabhängigen, gemäß ISO 9001:2001 zertifizierten Labor in Zacatecas in Mexiko, und die Trübe wird zur Analyse an ALS Geochemistry in Vancouver in Kanada gesendet. Die gesamte Probe wird auf 70 % (-2 mm) gebrochen und ein Riffle Split von 250 g wird entnommen und auf über 85 % (75 µm) pulverisiert. Die Proben werden mittels einer Standard-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) (Au-AA23) von einer 30-g-Trübe auf Gold analysiert. Goldwerte von über 10 g/t werden auf einer 30-g-Trübe mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert (Au-GRA21). Die Proben werden auch mit einer 34-Elemente-ICP-Methode mit induktiv gekoppeltem Plasma mit Atomemissionsspektroskopie (AES) auf einer mit vier Säuren aufgeschlossenen Trübe (ME-ICP61) analysiert. Proben mit Werten über den Grenzwerten für Silber (> 100 g/t), Blei (> 1 %), Zink (> 1 %) und Kupfer (> 1 %) werden mittels eines Aufschlusses aus vier Säuren mit ICP-AES (ME-OG62) erneut analysiert. Bei Silberwerten von über 1.500 g/t werden die Proben mittels einer Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss auf einer 30-g-Trübe (Ag-GRA21) erneut analysiert. Proben mit Bleiwerten über 20 % werden durch volumetrische Titration mit EDTA an einer 1-Gramm- Trübe (Pb-VOL70) erneut untersucht. In den hierin gemeldeten Ergebnissen wurden keine QA/QC-Probleme festgestellt.

Prüfung durch qualifizierten Sachverständigen und Qualitätssicherung/ Qualitätskontrolle

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Mitteilung wurden von Bruce Robbins, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Silver Storm Mining Ltd. (vormals Golden Tag Resources Ltd.)

Silver Storm Mining Ltd. verfügt über Silberprojekte in einem fortgeschrittenen Stadium, die sich in Durango (Mexiko) befinden. Golden Tag schloss vor kurzem die Übernahme des Silberminenkomplexes La Parrilla ab, eines ertragreichen Betriebs, der aus einer Mühlenanlage mit 2.000 t/Tag Kapazität sowie fünf Untertageminen und einer Tagebaugrube besteht, die zwischen 2005 und 2019 zusammen 34,3 Millionen Unzen Silberäquivalent produzierten. Das Unternehmen hält auch sämtliche Rechte und Anteile am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberkonzessionen in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Greg McKenzie, President & CEO

Tel: +1 (416) 504-2024

greg.mckenzie@silverstorm.ca

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsorientiert und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen fallen unter den Begriff zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der Vorschrift National Instrument 51-102 – Continuous Disclosure Obligations der Canadian Securities Administrators. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine historischen Fakten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management und die qualifizierten Sachverständigen (im Falle von fachlichen und wissenschaftlichen Informationen) das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, geht davon aus, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die zukünftigen Explorationsergebnisse bei La Parrilla, der Zeitplan und der Umfang des Bohrprogramms, die Fähigkeit, die Mineralressourcen zu erhöhen, und die Fähigkeit, den La-Parrilla-Komplex wieder in Produktion zu bringen.

Bei der Erstellung der in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gingen das Unternehmen und die qualifizierten Sachverständigen (im Falle von fachlichen und wissenschaftlichen Informationen) von mehreren wesentlichen Annahmen aus, einschließlich der Annahme, dass sich die Finanzlage und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern, dass die zukünftigen Metallpreise sowie die Nachfrage und die Marktaussichten für Metalle stabil bleiben oder sich verbessern werden, dass das Management in der Lage sein wird, seine Geschäftsstrategie umzusetzen, und dass keine unerwarteten oder nachteiligen regulatorischen Änderungen in Bezug auf La Parrilla erfolgen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen sich viele der Möglichkeiten des Unternehmens entziehen, diese zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie wurden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Risiko, dass nicht zugesichert werden kann, dass die aktuellen und künftigen Explorationsprogramme des Unternehmens die Mineralressourcenbasis erweitern oder zu einer Aufwertung des Konfidenzniveaus der Mineralressourcen führen werden; dass sich die oben genannten Annahmen als nicht gültig oder verlässlich erweisen, das Risiko, dass das Unternehmen sein Ziel, La Parrilla wieder in Produktion zu bringen, nicht erreichen kann; die Marktbedingungen und die Volatilität sowie die globalen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der erhöhten Volatilität und der potenziell negativen Bedingungen für die Kapitalbeschaffung, die sich aus dem Fortbestehen oder der Eskalation der COVID-19-Pandemie ergeben; das Risiko von Verzögerungen und/oder der Einstellung geplanter Arbeiten oder von Änderungen der finanziellen Lage des Unternehmens und der Entwicklungspläne; Risiken im Zusammenhang mit der Auswertung von Daten (auch in Bezug auf mineralisiertes Material von Dritten) hinsichtlich Geologie, Gehalt und Kontinuität von Minerallagerstätten, der Ungewissheit der Geologie, des Gehalts und der Kontinuität von Minerallagerstätten und des Risikos unerwarteter Schwankungen der Mineralressourcen, des Gehalts und/oder der Gewinnungsraten; Risiken im Zusammenhang mit Gold-, Silber- und anderen Rohstoffpreisschwankungen; Beziehungen zu den Mitarbeitern; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Völkern; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbaumaterialien und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen verbunden sind; sowie das Vorhandensein von Gesetzen und Bestimmungen, die den Bergbau einschränken könnten, einschließlich der mexikanischen Bergbaureform; Risiken im Zusammenhang mit Umweltbestimmungen und -haftung; die Möglichkeit, dass die Ergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen.

Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements und der qualifizierten Sachverständigen (im Falle von fachlichen und wissenschaftlichen Informationen) auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Abbildung 1: Draufsicht Zone C460 Sohle 1792 und darunter

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73160/SilverStorm_040124_DEPRCOM.001.png

Abbildung 2: Schrägansicht des Bereichs südwestlich der Schlitzproben in den Strossen auf Sohle 1792, 1777 & 1767 in Zone C460

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73160/SilverStorm_040124_DEPRCOM.002.png

Abbildung 3: Längsschnitt der Zone C460, Blick nach WSW

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73160/SilverStorm_040124_DEPRCOM.003.png

Abbildung 4: Draufsicht auf die Zone Quebradillas und die Schlitzproben der Sohle 1892

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73160/SilverStorm_040124_DEPRCOM.004.png

Abbildung 5: Längsschnitt durch die Zone Quebradillas mit Blick nach Norden

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73160/SilverStorm_040124_DEPRCOM.005.png

