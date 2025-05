Silver Storm erzielt Fortschritte bei der Abnahmefinanzierung für die Wiederaufnahme des Produktionsbetriebs der Silbermine La Parrilla

Toronto, Ontario, 8. Mai 2025 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. (Silver Storm oder das Unternehmen) (TSX.V: SVRS | OTC: SVRSF | FWB: SVR), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen enorme Fortschritte bei der Sicherstellung von Angeboten für eine Projektfinanzierung über Fremdkapital und abnahmegebundene Verträge zur Wiederaufnahme des stillgelegten Produktionsbetriebs der Silbermine La Parrilla (La Parrilla) im mexikanischen Bundesstaat Durango erzielen konnte.

Silver Storm hat mehrere unverbindliche Angebote von traditionellen Kreditgebern und auch von führenden Handelsunternehmen über mehrjährige Abnahmeverträge für Blei- und Zinkkonzentrate erhalten. Jedes Angebot beinhaltet eine Vorschusszahlung oder ein strukturiertes Finanzierungsprodukt, um kurzfristig eine Finanzierung der Wiederaufnahme des Betriebs bei La Parrilla zu ermöglichen.

Die Rahmenbedingungen der bis dato eingegangenen Angebote lauten:

– Finanzierungsrahmen von 15 Mio. USD – 17 Mio. USD

– Laufzeit: 36 – 48 Monate

– Jährliche Verzinsung basierend auf einem 3-Monats-SOFR-Zinssatz1 + akzeptabler marktüblicher Aufschlag

Fußnote 1. Gesicherte Overnight-Finanzierungsrate

Für alle Angebote gelten die üblichen aufschiebenden Bedingungen, einschließlich einer erfolgreichen Due-Diligence-Prüfung, Compliance und Dokumentation, kommerzieller Abnahmeverträge für 100 % der Produktionsmenge während der vertraglich vereinbarten Laufzeit, akzeptabler Pfandgarantien und der Genehmigung des Kreditausschusses. Es gibt keine Garantie dafür, dass die finalen Vereinbarungen hinsichtlich einer Finanzierung zu annehmbaren Bedingungen bzw. überhaupt abgeschlossen werden.

Über Silver Storm Mining Ltd.

Silver Storm Mining Ltd. verfügt über Silberprojekte in einem fortgeschrittenen Stadium, die sich in Durango (Mexiko) befinden. Silver Storm schloss vor kurzem die Übernahme des Silberminenkomplexes La Parrilla ab, einem äußerst produktiven Betrieb, der aus einer Mühlenanlage mit 2.000 t/Tag Kapazität sowie fünf Untertageminen und einer Tagebaugrube besteht, die zwischen 2005 und 2019 zusammen 34,3 Millionen Unzen Silberäquivalent produzierten. Das Unternehmen hält auch sämtliche Rechte und Anteile am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberkonzessionen in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Greg McKenzie, President & CEO

Tel: +1 (416) 504-2024

info@silverstorm.ca

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsorientiert und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen fallen unter den Begriff zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der Vorschrift National Instrument 51-102 – Continuous Disclosure Obligations der Canadian Securities Administrators. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine historischen Fakten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management und die qualifizierten Sachverständigen (im Falle von fachlichen und wissenschaftlichen Informationen) das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, geht davon aus, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die Struktur und die Bedingungen der Vorauszahlungs- oder strukturierten Finanzierungsfazilitäten, die Fähigkeit des Unternehmens, eine Vorauszahlungs- oder strukturierte Finanzierungsfazilität auf der Grundlage der angedeuteten Bedingungen, einschließlich des Umfangs der Finanzierungsfazilität, der Laufzeit der Finanzierungsfazilität und des jährlichen Zinssatzes, abzuschließen, den Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungstransaktionen abzuschließen, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, den operativen Betrieb in La Parrilla wieder aufzunehmen, und den Zeitplan dafür.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich der folgenden: dass endgültige Vereinbarungen für die Vorauszahlung oder die strukturierten Finanzierungsfazilitäten abgeschlossen werden und zu den erwarteten Bedingungen zustande kommen; dass sich die Finanzlage und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern; dass das Management in der Lage ist, seine Geschäftsstrategie umzusetzen und dass keine unerwarteten oder nachteiligen regulatorischen Änderungen in Bezug auf La Parrilla eintreten. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontroll- und Vorhersagemöglichkeiten des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sie werden auf der Basis von Annahmen zu solchen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt.

Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements und der qualifizierten Sachverständigen (im Falle von fachlichen und wissenschaftlichen Informationen) auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

