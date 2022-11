Silver X meldet die Ergebnisse eines Arbeitsprogramms auf der Bergbaukonzession Lily 19 neben dem aktuellen Betrieb bei Tangana

Vancouver, B.C., 16. November 2022 – SILVER X MINING CORP. (TSX-V: AGX) (OTC QB: AGXPF) (FWB: WPZ) (Silver X oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse eines Arbeitsprogramms auf dem 1.000 ha großen Bergbaukonzessionsgebiet Lily 19 (Lily 19) bekannt zu geben (siehe Tabelle 1). Lily 19 liegt 3,5 km von der bestehenden unternehmenseigenen Mine Tangana entfernt und umfasst die nördliche Erweiterung des Erzgangs San Antonio (siehe Abbildung 1). Die Konzession erstreckt sich über 1.000 ha (tatsächlich 769,618 ha nach Abzug des Gebiets, das sich mit Konzessionsgebieten von Dritten überschneidet, die vorrangigen Anspruch auf das überlappende Gebiet haben). Hier finden sich unter anderem Kalksteine mit 515 ha Grundfläche, die eine Ag-Pb-Zn-Mineralisierung aufweisen, und stark verändertes subvulkanisches Gestein auf 485 ha Fläche mit Potenzial für eine Erzgang- und eingesprengte Edelmetallmineralisierung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68261/11162022_SilverX_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Karte des Bergbaukonzessionsgebietes Lily 19 mit den jüngsten Probenahmeergebnissen. *Hinweis: Die Unzen Silberäquivalent wurden unter Verwendung der folgenden Preise berechnet – 19,40 USD/oz Ag, 1.986 USD/t Pb und 2.681 USD/t Zn – und berücksichtigen nicht die metallurgische Gewinnung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68261/11162022_SilverX_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Karte des Bergbaukonzessionsgebietes Lily 19 und anderer Konzessionen im Besitz von Corongo Exploraciones S.A.C, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Silver X Mining Corp.

Die festgestellte Ag-Au-Pb-Zn-Mineralisierung steht möglicherweise in Zusammenhang mit dem Erzgang San Antonio, der sich über mindestens 2 km innerhalb des Bergbaukonzessionsgebietes Lily 19 erstreckt. Historische Abbaustätten entlang des Erzgangs San Antonio führen unterirdisch 500 Meter vom Minenportal Lily 19 weg. In unmittelbarer Nähe des Haupterzgangs San Antonio wurde bei geologischen Kartierungen vor Kurzem ein Ag-Pb-Zn-Manto ermittelt, der die erste Karbonat-Ersatzlagerstätte im Bezirk Recuperada darstellen würde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68261/11162022_SilverX_DEPRcom.003.png

Abbildung 2: Geologische Karte mit der Verteilung der geochemischen Proben mit Silberäquivalent-Ergebnissen. Hinweis: Die Unzen Silberäquivalent wurden unter Verwendung der folgenden Preise berechnet – 19,40 USD/oz Ag, 1.986 USD/t Pb und 2.681 USD/t Zn – und berücksichtigen nicht die metallurgische Gewinnung.

Schlitzprobe-Nr. Rechtswert Hochwert Höhenlage Mächtigkeit Ag g/t Pb% Zn% AgÄq* (g/t)

SAM-CN1 502755 8562366 4853 3,25 10,72 0,72 2,19 145,34

SAM-CN2 502754 8562361 4853 3,3 0,14 0,18 0,37 29,47

SAM-CN3 502755 8562356 4865 3,2 13,27 0,58 0,63 62,90

SAM-CN4 502756 8562351 4863 3,9 47,23 3,18 1,41 212,55

SAM-CN5 502754 8562345 4866 3 4,90 0,27 0,13 20,20

SAM-CN6 502760 8562335 4851 0,7 26,20 2,00 1,00 135,20

SAM-CN7 502761 8562333 4860 1 31,80 2,00 0,10 97,6

Durchschnitt2,62 17,81 1,16 0,93 100,96

Tabelle 1: Ergebnisse der Probenahmen bei Lily 19. Hinweis: Die Unzen Silberäquivalent wurden unter Verwendung der folgenden Preise berechnet – 19,40 USD/oz Ag, 1.986 USD/t Pb und 2.681 USD/t Zn – und berücksichtigen nicht die metallurgische Gewinnung.

In den kommenden Monaten plant das Unternehmen auf der Konzession Lily 19 ein kurzes Explorationsbohrprogramm durchzuführen, um die bekannte Mineralisierung in der Tiefe zu erweitern und zusätzliche Mineralisierungszonen zu erproben. Silver X plant auch eine weitere Probenahmekampagne an der Oberfläche, die eine Erweiterung von der Westseite aus anstrebt, um das Edelmetallpotenzial des subvulkanischen Gesteins mit fortgeschrittener Argillitalteration zu testen.

Lily 19 befindet sich im Besitz von Recuperada SAC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Silver X, und ist Gegenstand einer Earn-in-Optionsvereinbarung, die 2021 mit Minera Barrick Peru S.A., einer indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Barrick Gold Corp., unterzeichnet wurde. Die Erweiterung des Erzgangs San Antonio und des Mantos in Richtung Nordwesten bietet uns das Potenzial für die Erschließung eines neuen wirtschaftlichen Gebiets, das eine ähnliche Größe und ähnliche Gehalte wie andere Erzgänge im Tangana-Distrikt wie Tangana 1 oder Cauca aufweist, wo Gold auch als wichtiges Nebenprodukt auftritt, sagt Carlos Saban, Explorationsleiter von Silver X.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr A. David Heyl ist ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne von NI 43-101 und hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung für Silver X geprüft und genehmigt. Herr Heyl, B.Sc., C.P.G., QP ist ein Certified Professional Geologist und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung im Feld und der oberen Führungsebene verfügt Herr Heyl über einen soliden geologischen Hintergrund bei der Erarbeitung und Durchführung von Explorations- und Bergbauprogrammen für Gold, Seltenerdmetalle und Grundmetalle, die zu mehreren Entdeckungen führten. Herr Heyl besitzt 20 Jahre Erfahrung in Peru. Er arbeitete für Barrick Gold, war der Explorationsleiter bei Southern Peru Copper und verbrachte zwölf Jahre in der Tätigkeit in und der Überwachung von Tief- und Tagebaubetrieben in Nord-, Mittel- und Südamerika. Herr A. David Heyl ist ein Berater von Silver X Mining Corp.

Über Silver X

Silver X ist ein kanadisches Silberbergbauunternehmen mit Projekten in Peru. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Silber-, Gold-, Blei-, Zink- und Kupferprojekt Tangana (das Projekt) in Huancavelica, Peru, 10 km nordnordwestlich der polymetallischen Konzentratanlage Nueva Recuperada. Die Gründer und das Management haben eine lange Erfolgsgeschichte bei der Steigerung des Unternehmenswertes. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.silverxmining.com.

FÜR DAS BOARD

José M. Garcia

CEO und Director

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Silver X Mining Corp.

José M. Garcia, CEO

+ 1 604 358 1382 | j.garcia@silverxmining.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zukunftsgerichtete Informationen). Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, voraussichtlich oder voraussichtlich nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden: oder werden. Alle Informationen in dieser Pressemeldung mit Ausnahme von Aussagen über aktuelle oder historische Tatsachen sind zukunftsgerichtete Informationen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Explorationspläne, Betriebsergebnisse, erwartete Leistungen auf dem Projekt, die Fähigkeit der neuen Zonen auf dem Projekt, die Produktion in der unternehmenseigenen Anlage Nueva Recuperada in naher Zukunft zu speisen, die Überzeugung des Unternehmens, dass das Tangana-System ein beträchtliches Ressourcenerweiterungspotenzial bietet, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Bergbaueinheit Tangana auf wirtschaftliche Weise abzubauen, und die erwarteten finanziellen Leistungen des Unternehmens.

Im Folgenden sind einige der Annahmen aufgeführt, auf denen zukunftsgerichtete Informationen beruhen: dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden; dass die Nachfrage nach den von uns produzierten Rohstoffen und die Preise stabil bleiben oder sich verbessern; dass die behördlichen und staatlichen Genehmigungen, Zulassungen und Verlängerungen rechtzeitig erteilt werden; dass das Unternehmen keine wesentlichen Unfälle, Arbeitskonflikte oder Ausfälle von Anlagen oder Ausrüstungen oder andere wesentliche Störungen im Betrieb des Unternehmens auf dem Projekt und in der Anlage Nueva Recuperada erleiden wird; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für den Betrieb und die Erschließung; die Fähigkeit des Unternehmens, Ausrüstungen und Betriebsmittel in ausreichender Menge und rechtzeitig zu beschaffen; dass die Schätzungen der Ressourcen auf dem Projekt und die geologischen, betrieblichen und preislichen Annahmen, auf denen diese und die Betriebsabläufe des Unternehmens beruhen, sich in einem vernünftigen Rahmen bewegen (auch in Bezug auf Größe, Gehalt und Gewinnung); die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal und Board-Mitglieder anzuwerben und zu halten; und die Fähigkeit des Managements, strategische Ziele umzusetzen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene Risiken, die in den Jahres- und Zwischenlageberichten (MD&A) des Unternehmens und in seinen öffentlichen Dokumenten, die von Zeit zu Zeit auf www.sedar.com veröffentlicht werden, beschrieben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Silver X Mining Corp

Danica Topolewski

1430 – 800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC

Kanada

email : dtopolewski@cdmcp.com

Pressekontakt:

Silver X Mining Corp

Danica Topolewski

1430 – 800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC

email : dtopolewski@cdmcp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

In Lieferketten starke Glieder: Frachtenbörsen Legible veröffentlicht das erste „lebende Buch“ des Bestsellerautors T. Harv Eker