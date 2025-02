Silver X Mining Corp. meldet eine deutliche Erhöhung der Mineralressourcenschätzung für das Projekt Nueva Recuperada, einschließlich zusätzlicher hochgradiger Ressourcen in der Plata Mining Unit

Vancouver, British Columbia, 26. Februar 2025 / IRW-Press / Silver X Mining Corp. (TSX-V: AGX) (OTCQB: AGXPF) (FWB: AGX) (Silver X oder das Unternehmen), ein rasch wachsendes peruanisches Silberproduktions- und -erschließungsunternehmen, freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für sein Konzessionsgebiet Nueva Recuperada in Huancavelica, Peru, bekannt zu geben. Dieser technische Bericht entspricht der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und beinhaltet eine beträchtliche Erhöhung der Ressourcen für die Plata Mining Unit (früher als Esperanza bekannt), was den anhaltenden Explorationserfolg des Unternehmens und sein Engagement für die Erweiterung seiner Ressourcenbasis widerspiegelt.

Der von A. David Heyl erstellte technische Bericht datiert vom 15. Februar 2025, mit Stichtag 1. Oktober 2024, wird in weniger als 45 Tagen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.silverxmining.com verfügbar sein.

Wichtigste Punkte:

– Die nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen des Konzessionsgebietes Nueva Recuperada stiegen von 3,60 Mio. Tonnen auf 4,26 Mio. Tonnen (+18 %) und die vermuteten Ressourcen des Konzessionsgebietes stiegen von 11,89 Mio. Tonnen auf 17,18 Mio. Tonnen (+45 %).

– Die Plata Mining Unit ist ein hochwertiges, historisches Betriebsziel mit angedeuteten gewinnbaren Ressourcen von 0,951 Mio. Tonnen mit 6,11 Unzen Ag pro Tonne, 4,24 % Zn und 2,44 % Pb.

– Der Gesamtgehalt an Silber in der Plata Mining Unit in der Kategorie angedeutet liegt jetzt bei 5,81 Mio. Unzen Ag.

– Gewinnbare vermutete Ressourcen von 5,394 Mio. Tonnen mit 4,82 Unzen Ag pro Tonne, 3,35 % Zn und 1,98 % Pb.

– Der Gesamtgehalt an Silber in der Plata Mining Unit in der Kategorie vermutet beträgt jetzt 26,00 Mio. Unzen Ag.

– Die Plata Mining Unit sorgt für ein beträchtliches Wachstum der Ressourcen im gesamten Konzessionsgebiet Nueva Recuperada.

Unser Konzessionsgebiet Nueva Recuperada positioniert sich weiterhin als eines der wichtigsten Silberprojekte in Südamerika. Wir entwickeln ein herausragendes Asset, ein Konzessionsgebiet in Bezirksgröße, in dem über mehrere Jahrzehnte hinweg Bergbau betrieben werden wird, sagte Jose M. Garcia, CEO von Silver X.

Die Plata Mining Unit zeichnet sich als hochgradiges Projekt aus, bei dem es uns gelungen ist, 6,35 Mio. Tonnen an Ressourcen in 19 Erzgängen von den 171 Erzgängen, die in diesem Gebiet kartiert sind, zu identifizieren. Als Produzent sehen wir die Möglichkeit, eine schnelle Produktion mit einer wachsenden Ressource in einem guten Silbermarkt zu kombinieren. Nueva Recuperada wird in den nächsten Jahren ein schnelles organisches Wachstum erzielen.

Aktualisierte Ressource auf der Grundlage der PEA 2022

Die aktualisierte Ressourcenschätzung baut auf der Grundlage der zuvor veröffentlichten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA) mit Stichtag 31. Oktober 2022 auf. Nachstehend ist die Mineralressourcenbasis gemäß der PEA 2022 dargestellt:

Tabelle 1.1 – Mineralressourcen des Konzessionsgebietes Nueva Recuperada (Stichtag: 31. Oktober 2022)

PEA-RESSOURCEN – 31. Oktober 2022

Mio. t Ag (g/t) Au Pb (%) Zn (%) Mio. Unzen Ag Tausend Pb Tausend Zn Tausend

Unzen Tonnen Tonnen

Au

Nachgewiesen, gesamt 1,94 80,54 2,13 1,72 1,19 5,02 132,99 33,32 23,03

Angedeutet, gesamt 1,66 56,78 0,96 1,46 1,44 3,02 51,19 24,18 23,82

Nachgewiesen u. angedeutet, 3,6 69,59 1,59 1,60 1,30 8,04 184,18 57,50 46,84

gesamt

Vermutet, gesamt 11,9 152,50 0,31 1,72 1,79 58,31 119.01 204,06 213,32

Bedeutendes Update zur Plata Mining Unit (ehemals Esperanza)

Die aktualisierte Ressourcenschätzung unterstreicht die beträchtlichen Fortschritte in der Plata Mining Unit, die einer Neubewertung und detaillierten Rekonstruktion historischer Datensätze unterzogen wurde. Das verbesserte Verständnis der geologischen Strukturen hat die Klassifizierung und Schätzung der Ressourcen erheblich verbessert.

Tabelle 1.2 – Plata Mining Unit – Schätzung der Mineralressourcen

PLATA MINING UNIT – GESCHÄTZTE GEWINNBARE MINERALRESSOURCEN

Mio. t Ag (g/t) Pb (%) Zn (%) Mio. Unzen Ag Pb Tsd. Tonnen Zn Tsd. Tonnen

Plata, angedeutet 0,95 190,04 2,44 4,24 5,81 23,20 40,32

Plata, vermutet 5,39 149,92 1,98 3,35 26,00 106,81 180,72

Eckpunkte Plata Mining Unit:

– Angedeutete Ressourcen: Insgesamt 0,95 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 190,04 g/t Ag, was einer Steigerung des Volumens um 100 % im Vergleich zu historischen Schätzungen entspricht.

– Vermutete Ressourcen: Erhebliche Steigerung auf 5,39 Mio. Tonnen mit einem durchschnittlichen Silbergehalt von 149,92 g/t Ag.

– Enthaltenes Silber: Die enthaltenen Silberressourcen für die Plata Mining Unit belaufen sich jetzt auf 5,81 Mio. Unzen in der Kategorie angedeutet und 26,00 Mio. Unzen in der Kategorie vermutet.

Die aktualisierte Schätzung unterstreicht die strategische Bedeutung der Plata Mining Unit innerhalb des Nueva Recuperada-Portfolios und ihre Rolle bei der Steigerung des zukünftigen Wertes für das Unternehmen.

Update der Gesamtressourcen, Stand 1. Oktober 2024

Die folgende Tabelle fasst die aktualisierte konsolidierte Ressourcenschätzung für das Projekt Nueva Recuperada zusammen, die alle aktualisierten Daten kombiniert und das Wachstum in allen Ressourcenkategorien widerspiegelt.

Tabelle 1.3 – Aktualisierung der kombinierten Ressourcen (Stichtag: 1. Oktober 2024)

AKTUALISIERTE KOMBINIERTE RESSOURCEN – 1. Oktober 2024

Geschätzte Ressourcen Mio. t Ag (Unzen/t) Au (g/t) Pb (%) Zn (%) Mio. Unzen AgTsd. Unzen AuPb Tsd. Zn Tsd. Tonnen

Tonnen

Nachgewiesen, gesamt 1,85 2,51 0,979 1,70 1,47 4,65 58,27 31,47 27,22

Angedeutet, gesamt 2,41 3,87 0,247 2,02 2,80 9,32 19,13 48,65 67,44

Nachgewiesen + 4,26 3,28 0,565 1,88 2,22 13,97 77,40 80,12 94,65

angedeutet,

gesamt

Vermutet, gesamt 17,18 5,12 0,042 2,05 2,04 87,97 23,20 352,17 350,45

Highlights im Vergleich:

– Konzessionsgebiet – nachgewiesene und angedeutete Ressourcen

o Silber (Ag): Anstieg von 8,04 Mio. Unzen Ag auf 13,97 Mio. Unzen Ag, ein Plus von 73,8 %.

o Blei (Pb): Anstieg von 57,50 Tsd. Tonnen auf 80,12 Tsd. Tonnen, ein Plus von +39,3 %.

o Zink (Zn): Anstieg von 46,84 Tsd. Tonnen auf 94,65 Tsd. Tonnen, ein signifikantes Plus von 102,1 %.

o Erztonnage: Anstieg von 3,60 Mio. Tonnen auf 4,26 Mio. Tonnen, ein Plus von 18,3 %.

o Silbergehalt: Anstieg von 2,24 Unzen pro Tonne auf 3,28 Unzen pro Tonne, ein Plus von +46,6 %.

– Konzessionsgebiet – vermutete Resourcen

o Silber (Ag): Anstieg von 58,31 Mio. Unzen Ag auf 87,97 Mio. Unzen Ag, ein Plus von 50,9 %.

o Blei (Pb): Anstieg von 204,06 Tsd. Tonnen auf 352,17 Tsd. Tonnen, ein Plus von 72,6 %.

o Zink (Zn): Anstieg von 213,32 Tsd. Tonnen auf 350,45 Tsd. Tonnen, ein Plus von 64,3 %.

o Erztonnage: Anstieg von 11,89 Mio. Tonne auf 17,18 Mio. Tonnen, ein Plus von +44,6 %.

o Silbergehalt: Leicht erhöht von 4,9 Unzen pro Tonne auf 5,12 Unzen pro Tonne, bleibt aber nahezu stabil.

Das Wachstum der Ressourcen hebt das anhaltende Potenzial von Nueva Recuperada als Eckpfeiler von Silver X hervor und steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, die Produktionskapazitäten zu erweitern und den Shareholder-Value zu steigern.

Überblick über die Plata Mining Unit (PMU):

Die Plata Mining Unit ist strategisch günstig gelegen, nur 15 km von der Aufbereitungsanlage Nueva Recuperada entfernt, die wichtige betriebliche und logistische Unterstützung bietet, einschließlich Energie und Zugang zu etablierter Infrastruktur.

PMU profitiert von einem robusten logistischen Netzwerk mit Straßen, die das Konzessionsgebiet durchqueren und eine nahtlose Anbindung gewährleisten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78699/AGX_022625_DEPRcom.001.png

Abbildung 1.4 – Lageplan Plata Mining Unit

Ein Dienstbarkeitsvertrag über 1.000 Hektar, der bis 2039 gilt, erhöht die langfristige betriebliche Stabilität des Unternehmens weiter. PMU umfasst 8 Royalty-freie Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 4.228,5 Hektar.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78699/AGX_022625_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 1.5 – Konzessionen und Erzgänge der Plata Mining Unit

Über 120 km von 19 mineralisierten Erzgängen in der Plata Mining Unit wurden in der Vergangenheit kartiert und über 170 einzelne Erzgänge innerhalb der Konzessionen erkannt, was das umfangreiche Ressourcenpotenzial belegt. Die historische Datendichte ist bemerkenswert, mit über 13.475 Schlitzproben, die aus untertägigen Abbaubereichen entnommen wurden, und 267 Diamantkernbohrungen, einschließlich 2.298 übertägiger Gesteinssplitterproben und 8.809 untertägiger Schlitzproben.

Einblicke in Exploration und Ressourcen

Die historischen Explorationsarbeiten in der Plata Mining Unit konzentrierten sich auf den Erzgang Esperanza 2001, wo eine hochgradige Mineralisierung subvertikal nach Westen verläuft. Der Erzgang ist in der Tiefe weiterhin offen, wobei unterhalb der Sohle 520 nur begrenzte Explorationsarbeiten durchgeführt wurden (es wurden nur drei Sohlen erschlossen). Im letzten Jahr des historischen Betriebs (2013) wurden Goldanalysen an Proben aus einigen der erkundeten Erzgänge durchgeführt, deren Ergebnisse jenen bei Tangana sehr ähnlich waren. Antimon wird in mindestens zwei der neun Plata-Subsektoren in großen Mengen gefunden. Die Plata Mining Unit verfügt über ein umfangreiches Explorationspotenzial, das es zu untersuchen gilt, einschließlich Porphyr- und Kuppelsysteme mit disseminierten und stockförmigen Mineralisierungen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78699/AGX_022625_DEPRcom.003.png

Abbildung 1.6 – Modell der Plata Mining Unit mit Ressourcen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78699/AGX_022625_DEPRcom.004.png

Tabelle 1.7 – Ressourcen der Plata Mining Unit nach Hauptsektoren

Künftige Arbeiten werden sich vorrangig auf die Erweiterung der Lateral- und Tiefenausdehnung der Ressource konzentrieren. Der Erzgang wurde in der Vergangenheit mittels selektiver Methoden abgebaut, wobei die Cutoff-Gehalte mehr als 16 Unzen AgÄq pro Tonne betrugen.

Vorsichtshinweis in Bezug auf die Produktion ohne Mineralreserven

Die Entscheidung zur Aufnahme der Produktion auf dem Projekt Recuperada und die laufenden Bergbauaktivitäten des Unternehmens, auf die hier Bezug genommen wird (die Produktionsentscheidung und die Aktivitäten), basieren auf Wirtschaftlichkeitsmodellen, die vom Unternehmen in Verbindung mit den Kenntnissen des Managements über das Konzessionsgebiet und die bestehende Schätzung der vermuteten Mineralressourcen im Konzessionsgebiet erstellt wurden. Die Produktionsentscheidung und die Aktivitäten basieren nicht auf einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, einer Vormachbarkeitsstudie oder einer Machbarkeitsstudie über die Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweisen. Dementsprechend besteht eine erhöhte Ungewissheit und ein wirtschaftliches und technisches Risiko des Scheiterns im Zusammenhang mit der Produktionsentscheidung und den Aktivitäten, insbesondere das Risiko, dass die Mineralgehalte niedriger als erwartet sind; das Risiko, dass zusätzliche Bauarbeiten oder laufende Bergbauarbeiten schwieriger oder teurer als erwartet sind, und die Produktionsvariablen und die ökonomischen Variablen aufgrund des Fehlens einer NI 43-101-konformen detaillierten wirtschaftlichen und technischen Analyse erheblich schwanken können.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr A. David Heyl, B.Sc., C.P.G., der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 ist, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung für Silver X geprüft und genehmigt. Mit über 35 Jahren Erfahrung im Feld und im oberen Management verfügt Herr Heyl über einen soliden geologischen Hintergrund bei der Erstellung und Durchführung von Explorations- und Bergbauprogrammen für Gold, Seltenerdmetalle und Basismetalle, die zu mehreren Entdeckungen führten. Herr Heyl verfügt über 20 Jahre Erfahrung in Peru. Er arbeitete für Barrick Gold, war Explorationsmanager für Southern Peru Copper und verbrachte mehr als zwölf Jahre mit der Arbeit und Überwachung von operativen Betrieben im Untertage- und Tagebau in Nord- und Südamerika. Herr Heyl ist ein unabhängiger Berater für Silver X.

Über Silver X Mining Corp.

Silver X ist ein schnell wachsendes Silberproduktions- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen besitzt das 20.472 ha große Projekts Nueva Recuperada im Zentrum von Peru und produziert Silber, Gold, Blei und Zink in seinem Bergbaubetrieb Tangana. Silver X baut ein erstklassiges Silberunternehmen auf, das allen Interessensvertretern einen herausragenden Wert bieten will, indem es unterbewertete Aktiva konsolidiert und erschließt, Ressourcen hinzufügt und die Produktion steigert, während es gleichzeitig bestrebt ist, die Gemeinden, die uns unterstützen, zu versorgen und die Umwelt zu schützen. Die aktuelle Produktion, gepaart mit unmittelbaren Erschließungs- und Brachflächen-Expansionsmöglichkeiten, bietet Investoren die Möglichkeit, in die Frühphase eines Silberproduzenten mit starken Wachstumsaussichten zu investieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.silverxmining.com.

Für das Board

José M. García

CEO und Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Susan Xu

Investor Relations

ir@silverxmining.com

+1 778 323 0959

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zukunftsgerichtete Informationen). Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, voraussichtlich oder voraussichtlich nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden: oder werden. Alle Informationen in dieser Pressemeldung mit Ausnahme von Aussagen über aktuelle oder historische Tatsachen sind zukunftsgerichtete Informationen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die Genehmigungen der TSX Venture Exchange und der Aufsichtsbehörden für das Abkommen über die Kreditfazilität, die Verwendung der Erlöse aus dem Abkommen über die Kreditfazilität, Explorationspläne, Betriebsergebnisse, erwartete Leistungen im Projekt, Erwartungen in Bezug auf die Produktion und die Rentabilität der Bergbauanlagen des Unternehmens, die Einschätzung des Unternehmens, dass das Unternehmen in der Bergbaueinheit Tangana einen wirtschaftlichen Abbau betreiben kann, und die erwarteten finanziellen Leistungen des Unternehmens.

Im Folgenden sind einige der Annahmen aufgeführt, auf denen zukunftsgerichtete Informationen beruhen: dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden; dass die Nachfrage nach den von uns produzierten Rohstoffen und die Preise stabil bleiben oder sich verbessern; dass die behördlichen und staatlichen Genehmigungen, Zulassungen und Verlängerungen rechtzeitig erteilt werden; dass das Unternehmen keine wesentlichen Unfälle, Arbeitskonflikte oder Ausfälle von Anlagen oder Ausrüstungen oder andere wesentliche Störungen im Betrieb des Unternehmens auf dem Projekt und in der Anlage Nueva Recuperada erleiden wird; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für den Betrieb und die Erschließung; die Fähigkeit des Unternehmens, Ausrüstungen und Betriebsmittel in ausreichender Menge und rechtzeitig zu beschaffen; dass die Schätzungen der Ressourcen auf dem Projekt und die geologischen, betrieblichen und preislichen Annahmen, auf denen diese und die Betriebsabläufe des Unternehmens beruhen, sich in einem vernünftigen Rahmen bewegen (auch in Bezug auf Größe, Gehalt und Gewinnung); die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal und Board-Mitglieder anzuwerben und zu halten; und die Fähigkeit des Managements, strategische Ziele umzusetzen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene Risiken, die in den Jahres- und Zwischenlageberichten (MD&A) des Unternehmens und in seinen öffentlichen Dokumenten, die von Zeit zu Zeit auf www.sedarplus.ca veröffentlicht werden, beschrieben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

