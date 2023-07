Silver X Mining meldet Abschluss der dritten und letzten Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung

Vancouver, B.C., 7. Juli 2023 / IRW-Press / SILVER X MINING CORP. (TSX-V: AGX) (OTC QB: AGXPF) (F: AGX) (Silver X oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen die dritte und letzte Tranche seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung (die Platzierung) abgeschlossen. Im Rahmen der Platzierung wurden insgesamt 8.600.3.006.700 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,30 $ pro Einheit begeben und damit eine Gesamtbruttoerlös von 2.580.225 $ erzielt. Im Rahmen der dritten und letzten Tranche der Platzierung verkaufte das Unternehmen weitere 1.384.000 Einheiten zu einem Preis von 0,30 $ pro Einheit und erzielte damit einen zusätzlichen Bruttoerlös von 415.200 $. Am 5. Juni 2023 gab das Unternehmen den Abschluss der ersten Tranche der Platzierung mit einem Erlös von 1.263.015 $ bzw. am 28. Juni 2023 den Abschluss der zweiten Tranche der Platzierung mit einem Erlös von 902.010 $ bekannt.

Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie (eine Stammaktie) und einem (1) Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums, der zwei Jahre nach dem Transaktionsabschluss der Privatplatzierung (der Transaktionsabschluss) abläuft, eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,45 $ pro Aktie zu erwerben.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für Investitionsaufwendungen und die Exploration im Silberrevier Nueva Recuperada in Peru (das Projekt) sowie den möglichen Erwerb von Vermögenswerten zu verwenden.

Alle Wertpapiere, die im Zusammenhang mit dem Abschluss der dritten Tranche der Platzierung begeben werden, sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die am 8. November 2023 endet. Der Abschluss der Platzierung steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Im Rahmen der dritten Tranche der Privatplatzierung hat das Unternehmen Provisionen an bezugsberechtigte Vermittler gezahlt, die sich wie folgt zusammensetzen: (i) 900 $ in bar und (ii) 3.000 Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants), die bis zum 7. Juli 2025 ausgeübt und zu einem Preis von 0,45 $ in eine Stammaktie eingetauscht werden können.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierung vor.

Über Silver X Mining Corp.

Silver X ist ein wachstumsstarker Silberentwickler und -produzent. Das Unternehmen ist Eigentümer des Silberprojekts Nueva Recuperada mit einer Fläche von mehr als 20.000 Hektar in Zentralperu und produziert Silber, Gold, Blei und Zink aus der Bergbaueinheit Tangana. Wir verfolgen das Ziel, uns zu einem erstklassigen Silberunternehmen zu entwickeln, das für alle Beteiligten herausragenden Mehrwert schafft, und dies wollen wir dadurch erreichen, dass wir unterbewertete Aktiva konsolidieren und erschließen, Wertschöpfung durch zusätzliche Ressourcen und eine Steigerung der Produktion betreiben und gleichzeitig nach sozialer und ökologischer Exzellenz streben. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.silverxmining.com.

FÜR DAS BOARD

José M. García

CEO und Director

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Fiona Grant Leydier

Vice President, Investor Relations und Corporate Marketing

T: +1 647 259 6901 DW 101

E: f.grant@silverxmining.com

SILVER X MINING CORP.

Suite 1430 – 800 West Pender Street

Vancouver, BC | V6C 2V6

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zukunftsgerichtete Informationen). Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, voraussichtlich oder voraussichtlich nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden: oder werden. Alle Informationen in dieser Pressemeldung mit Ausnahme von Aussagen über aktuelle oder historische Tatsachen sind zukunftsgerichtete Informationen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Explorationspläne, Betriebsergebnisse, erwartete Leistungen im Projekt Nueva Recuperada (das Projekt), die Fähigkeit der neuen Zonen im Projekt, die Produktion in der Anlage Nueva Recuperada des Unternehmens kurzfristig zu speisen, das erwartete Ressourcenerweiterungspotenzial in der Bergbaueinheit Tangana, der Erhalt der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, die Verwendung des Erlöses und die erwarteten finanziellen Leistungen des Unternehmens.

Im Folgenden sind einige der Annahmen aufgeführt, auf denen zukunftsgerichtete Informationen beruhen: dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden; dass die Nachfrage nach den von uns produzierten Rohstoffen und die Preise stabil bleiben oder sich verbessern; dass die behördlichen und staatlichen Genehmigungen, Zulassungen und Verlängerungen rechtzeitig erteilt werden; dass das Unternehmen keine wesentlichen Unfälle, Arbeitskonflikte oder Ausfälle von Anlagen oder Ausrüstungen oder andere wesentliche Störungen im Betrieb des Unternehmens auf dem Projekt und in der Anlage Nueva Recuperada erleiden wird; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für den Betrieb und die Erschließung; die Fähigkeit des Unternehmens, Ausrüstungen und Betriebsmittel in ausreichender Menge und rechtzeitig zu beschaffen; dass die Schätzungen der Ressourcen auf dem Projekt und die geologischen, betrieblichen und preislichen Annahmen, auf denen diese und die Betriebsabläufe des Unternehmens beruhen, sich in einem vernünftigen Rahmen bewegen (auch in Bezug auf Größe, Gehalt und Gewinnung); die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal und Board-Mitglieder anzuwerben und zu halten; und die Fähigkeit des Managements, strategische Ziele umzusetzen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene Risiken, die in den Jahres- und Zwischenlageberichten (MD&A) des Unternehmens und in seinen öffentlichen Dokumenten, die von Zeit zu Zeit auf www.sedar.com veröffentlicht werden, beschrieben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

