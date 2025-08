Silver47 Exploration schließt die Fusion mit Summa Silver ab

Silver47 Exploration (TSX.V: AGA, FSE: QPE, WKN: A408EQ) und Summa Silver haben ihre gerichtlich genehmigte Fusion abgeschlossen und das verbundene Unternehmen wird nun unter dem Namen Silver47 Exploration weitergeführt werden. Durch die Fusion ist ein auf die USA konzentriertes, führendes Exploration- und Erschließungsunternehmen entstanden. Es verfügt über ein attraktives Portfolio mit silberreichen Projekten in den US-Bundesstaaten Alaska, Nevada und New Mexico.

Entsprechend den Bedingungen der Transaktion erhielten die Aktionäre von Summa Silver 0,452 Stammaktien von Silver47 Exploration für jede Stammaktie von Summa Silver. Rechtlich ist Summa Silver durch die Transaktion zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Silver47 geworden. Ihre Börsennotiz wird allerdings eingestellt und die Summa-Aktien werden bis zum 5. August von der TSX Venture Exchange delistet.

Durch die Kombination der bislang getrennten Ressourcen kommt die neue Silver47 Exploration auf eine Mineralressource von etwa zehn Millionen Unzen Silberäquivalent mit einem durchschnittlichen Gehalt von 333 g/t Silberäquivalent in der angezeigten Kategorie und weiteren 236 Millionen Unzen Silberäquivalent mit durchschnittlich 334 g/t Silberäquivalent in der abgeleiteten Kategorie.

Mindestens ebenso wichtig wie die bereits abgegrenzte Ressource ist das Potential, das die Projekt für die Zukunft bieten. Neue attraktive Silberfunde in der Zukunft kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwar niemand garantieren, doch die Chance dazu, sie in den kommenden Monaten und Jahren zu realisieren, ist angesichts der Größe und der Attraktivität der Projekte sehr groß.

Strategische Gründe sprachen für die Transaktion

Einen wesentlichen Grund für die Fusion stellte die Schaffung eines führenden, auf die USA fokussierten Explorations- und Erschließungsunternehmens für hochgradige Silbervorkommen dar. Denn durch die Zusammenführung des Red Mountain-Projekts von Silver47 in Alaska mit dem Hughes-Projekt von Summa in Nevada und dem Mogollon-Projekt in New Mexico entsteht ein erstklassiges Portfolio mit hochgradigen Silbervorkommen in den Vereinigten Staaten, das die Größe, die Hebelwirkung in Bezug auf Silber und die Attraktivität des kombinierten Unternehmens für Investoren erhöht.

Nicht nur von der aktuellen Ressource ist zu erwarten, dass sie im Lauf der Zeit kontinuierlich erweitert werden kann. Auch an der Börse besteht ein erhebliches Aufwärtspotential, denn das fusionierte Unternehmen ist mit einem EV/oz-Wert von 0,33 US-Dollar/Unze Silberäquivalent vor dem Hintergrund der ausgewiesenen Ressource unterbewertet.

Leichtere Kapitalbeschaffung

Als kombiniertes Unternehmen wird die neue Silver47 Exploration bei den Anlegern eine höhere Aufmerksamkeit erzielen. Sie sollte im Lauf der Zeit dazu führen, dass die aktuelle Unterbewertung vom Markt erkannt und durch höhere Börsenkurse ausgeglichen wird. Daneben besteht das organische Wachstumspotential durch neue Silberfunde. Kommen beide Faktoren zusammen und steigt möglicherweise der Silberpreis weiter in Richtung 50 US-Dollar je Feinunze an, könnten Kurs und Börsenbewertung in zwölf Monaten auf einem ganz anderen Niveau notieren als heute.

Zu erwarten ist, dass sich nicht nur an der Börse die Liquidität der Aktie erhöhen wird. Auch zum Kapitalmarkt dürfte sich ein besserer und leichterer Zugang ergeben. Dieser Punkt wird wichtig werden, wenn die verbundene Silver47 Exploration in Zukunft entweder Kapitalerhöhungen zur Finanzierung ihrer Explorationsaktivitäten durchführen muss oder mit Banken und anderen Kapitalgebern über Finanzierungen verhandelt.

Kontinuierliches Wachstum und eine hohe Wertschöpfung werden angestrebt

Wachsen kann Silver47 nicht nur organisch durch die Erweiterung der bestehenden Ressource infolge erfolgreicher Bohrungen. Auch weitere Akquisitionen kann sich das Management gut vorstellen, wenn sie dazu beitragen, das Unternehmen noch stärker und attraktiver zu machen. Der Fokus liegt dabei auf der Übernahme von Projekten, die attraktiv und unterbewertet sind und in rechtssicheren Gebieten liegen.

Die Aktionäre des fusionierten Unternehmens dürften von reduzierten Verwaltungs- und Gemeinkosten, Kosteneinsparungen sowie priorisierten Arbeitsprogrammen und Vermögenswerten profitieren, die eine mögliche Neubewertung des fusionierten Unternehmens vorantreiben könnten.

Im Vergleich zur bisherigen Situation, in der die Entwicklung der Silberprojekte in zwei von einander unabhängigen Unternehmen betrieben wurde, bietet die Fusion die Möglichkeit Kosten, die ansonsten doppelt anfallen würden wie die Buchhaltung oder die Kosten für die Börsennotiz, nur einmal zu bezahlen.

Gary R. Thompson, der Executive Chairman von Silver47 Exploration, blickt deshalb sehr optimistisch in die Zukunft. Er erklärte zum erfolgreichen Abschluss der Fusion: „Wir freuen uns sehr, diesen transformativen Meilenstein erreicht zu haben, der unsere Phase des schnellen Wachstums zu einem großen, auf die USA fokussierten Silberunternehmen einleitet. Ich freue mich darauf, den Wert dieser Vermögenswerte zu erschließen.“

