  • Silver47: Proben mit bis zu 44,5 g/t Gold und 3.037 g/t Silber unterstreichen Potenzial des Kennedy-Projekts

    Die Aktionäre von Silver47 Exploration haben allen Grund, dem kommenden Herbst mit großer Spannung entgegenzusehen. Auf gleich zwei Projekten zeichnen sich mögliche Gold- und Silberentdeckungen ab.

    BildDas auf dem Kennedy-Projekt im US-Bundesstaat Nevada abgeschlossene Explorationsprogramm am Boden hat mit Goldgehalten von bis zu 44,5 g/t, Silbergehalten von bis zu 3.037 g/t und in der Spitze 8,56% Kupfer eindrucksvoll bewiesen, wie attraktiv dieses Projekt für Silver47 Exploration (TSX.V: AGA, FSE: QPE, WKN: A408EQ) ist. Noch ist das Kennedy-Projekt nur wenig erkundet. Doch die bislang vorliegenden Ergebnisse machen deutlich, dass für Silver47 hier das Potenzial besteht, hochgradige Gold- und Silbermineralisierung nachzuweisen.

    Insgesamt hatte das Unternehmen von CEO Galen McNamara 109 Proben entnommen. Die Daten von über 40 historischen Gesteinsproben wurden ebenfalls zusammengestellt und mit den neuen Daten kombiniert, sodass eine geochemische Gesteinsdatenbank mit über 150 Proben entstand. Die neuen Proben wurden in einem Gebiet von drei mal zwei Kilometer genommen und deuten auf eine weit verbreitete Gold- und Silbermineralisierung. Durch sie wird das Kennedy-Projekt als vielversprechender Edelmetalldistrikt in Nevada etabliert.

    Jetzt mehr erfahren:

    Silver47: Proben mit bis zu 44,5 g/t Gold und 3.037 g/t Silber unterstreichen Potenzial des Kennedy-Projekts

