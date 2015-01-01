-
Silvester 2025 im Paradies
Erleben Sie den Jahreswechsel in einer Kulisse, die unvergesslich bleibt
„Rhythms of the Eras“-Musikfestival im Kandima Maldives
Heiße Beats und Rhythmen beim „Rhythms of the Eras“-Musikfestival zum
Jahreswechsel 2025/2026 im coolen Lifestyleresort Kandima Maldives angesagt.
Das „Rhythms of the Eras“-Festival lockt vom 21. Dezember 2025 bis 7. Januar 2026
mit einer musikalischen Zeitreise von Swing, Blues und Jazz der 20er-Jahre bis hin zu
aktuellen EDM Sounds internationaler Clubs. Gestartet wird mit einer bunten
Mischung aus Live-Musik, Poolside Dance-offs, Karaoke-Wettbewerben und wilden
Beach Partys mit Djs. Jede Nacht wird eine neue Ära durchlebt und gefeiert. Von RnBClubnächten über Rock’n’Roll Revivals, Latin Fire-Abenden und einer grandiosen
Retro-Christmas-Party.
Das Festival erobert nicht nur die Bühne, sondern auch die 10 Restaurants und Bars:
Egal ob Smokin‘ Blues BBQ-Abendende, „The King’s Diner“ Rock’n’Roll-Restaurant
oder das Pop-up Hip-Hop & Grunge Streetfood Cart am Breeze Beach, Musik
verschmilzt hier mit ikonischen Gerichten der angesagtesten Musik-Genres. Das
esKape Spa offeriert passend das „Flower Power Bliss Ritual“, das in die blumige
70er-Jahre-Ära entführt, oder die luxuriöse „The Gatsby Glow Journey“, bei der GoldFacials und Perlen-Mani- und -Pediküre angewendet werden.
„It’s time to party“ im Hilton Mauritius Resort & Spa
Drei Stunden vor unserer Zeit heißt es im Hilton Mauritius Resort & Spa „It’s time to
party“. Die Highlights der legendären Silvesterparty im Hilton Mauritius sind das
Feuerwerk über dem weltberühmten Flic-en-Flac Strand an der Westküste der Insel.
Beim Silvesterdinner werden die Küchenstile der 4 Restaurants präsentiert, die mit
kreolischen, indischen und Thai Gerichten überzeugen. Dazu wird eine reichhaltige
Auswahl internationaler, wie französischer, italienischer und BBQ-Gerichten offeriert.
Spiritueller Neustart im Nova Maldives
Das neue Jahr wird im Nova Maldives mit einem Feuerwerk, das auch auf den
Malediven ein Symbol für einen Neustart ist, begrüßt. Dabei ist es nicht die Nostalgie,
die die Generation Z und die Millennials zum Feuerwerk treibt – es ist eine kulturelle
Neuausrichtung. Sie gestalten eine jahrhundertealte Kunstform im Licht von
Gemeinschaft, Kreativität, Bewusstsein und Sicherheit neu. Feuerwerke erleben eine
Renaissance als Gemeinschaftserlebnis, da sie die digitale und die physische Welt
verbindet. Gefeiert wird bei Live-Musik, DJ-Sets und köstlichen Cocktails. Der „First
Brunch ’26“ bietet dann die Gelegenheit, das vergangene Jahr nochmal entspannt
revuepassieren zu lassen und sich über Neujahrsvorsätze auszutauschen.
Ultra-Luxus „Nomadic Journeys“ im The Nautilus Maldives
Der Jahreswechsel ist im The Nautilus Maldives immer ein besonderes Highlight.
Unter dem maledivischen Nachthimmel feiert The Nautilus den Jahresausklang mit
seinem Bohemian New Year’s Eve Gala Dinner, inspiriert von den Reisenden der
Seidenstraße. Die kulinarische Reise führt entlang der mystischen Straße und eröffnet
die Welt des Geschmacks, umrahmt von Live-Musik und Feuertänzern, bis um
Mitternacht ein atemberaubendes Feuerwerk den Horizont erhellt.
Das Besondere an dem Programm von The Nautilus ist, dass jeder Gast zu jederzeit
sein eigenes Programm vollkommen nach seinen Wünschen erstellen kann. Lieber
das alte Familienrezept zu Heiligabend? Der persönliche House Master arrangiert
alles entsprechend. Silvester lieber auf einer einsamen Sandbank verbringen? Im Nu
organisiert. Nomadic Journeys ist das wohl einzige Feiertagsprogramm, das eigentlich
gar kein Feiertagsprogramm ist.
