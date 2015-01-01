  • Silvester 2025 im Paradies

    Erleben Sie den Jahreswechsel in einer Kulisse, die unvergesslich bleibt

    Bild„Rhythms of the Eras“-Musikfestival im Kandima Maldives

    Heiße Beats und Rhythmen beim „Rhythms of the Eras“-Musikfestival zum
    Jahreswechsel 2025/2026 im coolen Lifestyleresort Kandima Maldives angesagt.
    Das „Rhythms of the Eras“-Festival lockt vom 21. Dezember 2025 bis 7. Januar 2026
    mit einer musikalischen Zeitreise von Swing, Blues und Jazz der 20er-Jahre bis hin zu
    aktuellen EDM Sounds internationaler Clubs. Gestartet wird mit einer bunten
    Mischung aus Live-Musik, Poolside Dance-offs, Karaoke-Wettbewerben und wilden
    Beach Partys mit Djs. Jede Nacht wird eine neue Ära durchlebt und gefeiert. Von RnBClubnächten über Rock’n’Roll Revivals, Latin Fire-Abenden und einer grandiosen
    Retro-Christmas-Party.
    Das Festival erobert nicht nur die Bühne, sondern auch die 10 Restaurants und Bars:
    Egal ob Smokin‘ Blues BBQ-Abendende, „The King’s Diner“ Rock’n’Roll-Restaurant
    oder das Pop-up Hip-Hop & Grunge Streetfood Cart am Breeze Beach, Musik
    verschmilzt hier mit ikonischen Gerichten der angesagtesten Musik-Genres. Das
    esKape Spa offeriert passend das „Flower Power Bliss Ritual“, das in die blumige
    70er-Jahre-Ära entführt, oder die luxuriöse „The Gatsby Glow Journey“, bei der GoldFacials und Perlen-Mani- und -Pediküre angewendet werden.

    „It’s time to party“ im Hilton Mauritius Resort & Spa

    Drei Stunden vor unserer Zeit heißt es im Hilton Mauritius Resort & Spa „It’s time to
    party“. Die Highlights der legendären Silvesterparty im Hilton Mauritius sind das
    Feuerwerk über dem weltberühmten Flic-en-Flac Strand an der Westküste der Insel.
    Beim Silvesterdinner werden die Küchenstile der 4 Restaurants präsentiert, die mit
    kreolischen, indischen und Thai Gerichten überzeugen. Dazu wird eine reichhaltige
    Auswahl internationaler, wie französischer, italienischer und BBQ-Gerichten offeriert.

    Spiritueller Neustart im Nova Maldives

    Das neue Jahr wird im Nova Maldives mit einem Feuerwerk, das auch auf den
    Malediven ein Symbol für einen Neustart ist, begrüßt. Dabei ist es nicht die Nostalgie,
    die die Generation Z und die Millennials zum Feuerwerk treibt – es ist eine kulturelle
    Neuausrichtung. Sie gestalten eine jahrhundertealte Kunstform im Licht von
    Gemeinschaft, Kreativität, Bewusstsein und Sicherheit neu. Feuerwerke erleben eine
    Renaissance als Gemeinschaftserlebnis, da sie die digitale und die physische Welt
    verbindet. Gefeiert wird bei Live-Musik, DJ-Sets und köstlichen Cocktails. Der „First
    Brunch ’26“ bietet dann die Gelegenheit, das vergangene Jahr nochmal entspannt
    revuepassieren zu lassen und sich über Neujahrsvorsätze auszutauschen.

    Ultra-Luxus „Nomadic Journeys“ im The Nautilus Maldives

    Der Jahreswechsel ist im The Nautilus Maldives immer ein besonderes Highlight.
    Unter dem maledivischen Nachthimmel feiert The Nautilus den Jahresausklang mit
    seinem Bohemian New Year’s Eve Gala Dinner, inspiriert von den Reisenden der
    Seidenstraße. Die kulinarische Reise führt entlang der mystischen Straße und eröffnet
    die Welt des Geschmacks, umrahmt von Live-Musik und Feuertänzern, bis um
    Mitternacht ein atemberaubendes Feuerwerk den Horizont erhellt.
    Das Besondere an dem Programm von The Nautilus ist, dass jeder Gast zu jederzeit
    sein eigenes Programm vollkommen nach seinen Wünschen erstellen kann. Lieber
    das alte Familienrezept zu Heiligabend? Der persönliche House Master arrangiert
    alles entsprechend. Silvester lieber auf einer einsamen Sandbank verbringen? Im Nu
    organisiert. Nomadic Journeys ist das wohl einzige Feiertagsprogramm, das eigentlich
    gar kein Feiertagsprogramm ist.

