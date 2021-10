simpleshow video maker entwickelt neue Corporate Identity Features

Das aktuelle Release der Erklärvideo-Erstellungsplattform führt Corporate-Design-Funktionen in den charakteristischen Animationsstil ein

7. Oktober 2021 – Das neueste Produktupdate des simpleshow video maker steht ganz im Zeichen der Corporate Identity. Da der Einsatz im unternehmerischen Umfeld die hauptsächliche Nutzerschaft des Videoerstellungstools ausmacht, steht diesen Nutzern ab sofort eine Hintergrund-Option zur Verfügung, um ihre Videos noch nahtloser in ihre CI einzufügen.

Ein individuelles Erscheinungsbild aller Unternehmensinhalte ist mittlerweile unverzichtbarer Standard. Für Unternehmen bedeutet das die Einbringung ihrer Corporate Identity in sämtliche Medienerzeugnisse. Mit dem simpleshow video maker ist das ab sofort möglich, denn dank der neuen Hintergrund-Option können Nutzer nun aus zahlreichen Vorlagen Motive auswählen. Zudem besteht die Möglichkeit eigene Hintergrundbilder hochzuladen oder den Hintergrund in den CI-Farben einzufärben.

Sandra Böhrs, CMO von simpleshow, unterstreicht die unternehmerische Ausrichtung des neuen Feature-Sets: „Wir sehen bei unseren Kunden einen allgegenwärtigen Einsatz von simpleshow in vielen Unternehmensfunktionen. Während sich unser vereinfachtes Stilkonzept als die effektivste Art der visuellen Kommunikation erwiesen hat, gehen wir nun noch weiter auf die CI-Anforderungen unserer Kunden ein, ohne auf unseren einzigartigen methodischen Vorteil zu verzichten.“

Die neuen Features helfen Firmenkunden dabei, die Markenstandards auch mit mehreren Benutzern in verschiedenen Rollen im gesamten Unternehmen aufrechtzuerhalten und unterstreichen gleichzeitig den Ansatz der einfachen und effektiven Erstellung individuellen Contents. Die Funktion ist in den Pro- und Enterprise-Plänen von simpleshow sowie für Bildungseinrichtungen über das Classroom-Abonnement verfügbar.

simpleshow ist die Plattform für digitale Produkte und Services rund um das Medium Erklärvideo. Geleitet von der Mission, die moderne Kommunikation einfach und prägnant zu gestalten, befähigt der Marktführer jeden dazu, ein komplexes Thema ganz einfach zu erklären. Die künstliche Intelligenz der SaaS-Lösung simpleshow video maker unterstützt den Nutzer dabei, mit wenigen Klicks ein professionelles Erklärvideo in mehr als 20 Sprachen zu erstellen. Eine Magie, die auf der Erfahrung aus zehntausenden Video- und eLearning-Produktionen in über 50 Sprachen beruht. Mitarbeiter in den Büros in Berlin, Luxemburg, London, Miami, Singapur, Hongkong und Tokio betreuen internationale Großunternehmen, die simpleshow als Partner für einfache Erklärung schätzen.

