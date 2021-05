Simulations- und Risikomanagement-Lösungen von PSplus auch bei der Fürst Fugger Privatbank implementiert

Seit dem Livegang Anfang 2021 vertraut die Fürst Fugger Privatbank auf den Einsatz der PSplus-Lösungen im Bereich Assetmanagement und zur Risikosteuerung der hauseigenen Dachfonds.

Ausschlaggebend war hierfür nicht nur die hochgradige fachliche Breite und Tiefe in Sachen Portfoliomanagement, sondern auch die intuitive Bedienung und optimale Einbettung der PSplus Lösung in die etablierten Prozesse der Bank.

Die Fürst Fugger Privatbank nutzt ab sofort alle drei PSplus Risikotools – den Risiko-Service, die Optimierung sowie die Szenarioanalyse. Von klassischer VaR-Schätzung bis hin zur Optimierung der Dachfondsportfolios sind die verschiedenen Prozesse damit vollständig abgebildet. Basis dafür sind die hochwertigen und leistungsstarken Rechenkerne des PSplus Kooperationspartners Quasol GmbH.

Auch die Anbindung verschiedener Datenquellen für die Versorgung mit Wertpapierkurs- und Stammdaten inklusive ergänzender Fondstrukturdaten der enthaltenen Investmentfonds konnte im gegebenen Rahmen wunschgemäß und optimal umgesetzt werden.

„Wir sind vom Team und der Projektumsetzung sehr angetan. Ein reibungsloser Ablauf ist gerade bei komplexen Software-Projekten die Ausnahme und gemeinsam wurde agil und zielorientiert auf Zusatzanforderungen reagiert. Die Risikolösung nutzen wir hauptsächlich für Strukturauswertungen und Risikoüberwachung unserer eigenen Investmentfonds. Spontane Auswertungen und intuitive Ergebnisdarstellungen ermöglicht durch schnelle Rechenzeiten, erleichtern uns das Tagesgeschäft ungemein“, so Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank.

Dr. Peter Dobler, geschäftsführender Gesellschafter der PSplus GmbH freut sich sehr, über die Privatbank als neuen Kunden: „Wir passen wirklich gut zusammen. Sowohl was unsere Software-Lösungen und die Prozesse der Fürst Fugger Privatbank betrifft als auch das gemeinsame Verständnis von vertrauensvoller und zuverlässiger Zusammenarbeit. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit den weiteren Funktionen unserer Plattform zukünftig noch viele Ausbaustufen miteinander umsetzen werden.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PSplus Software Portfolio + Consulting GmbH

Herr Peter Dobler

Carl-Zeiss-Str. 10/4

63322 Rödermark

Deutschland

fon ..: +49 (0) 6074 / 91063 – 78

fax ..: +49 (0) 6074 / 91063 – 70

web ..: http://www.psplus.de/de/

email : presse@psplus.de

Über die PSplus GmbH

Die PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH ist seit mehr als 20 Jahren ein Marktführer im

Bereich Software-Lösungen für Family Offices, Banken, Vermögensverwalter und Stiftungen – mit

Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxembourg, Großbritannien und den USA. Mit ihren Software-Modulen deckt PSplus die gesamte Prozesskette bei der Betreuung vermögender

privater und institutioneller Kunden ab. Für die PSplus-Softwarelösungen spielt neben dem liquiden Vermögen auch das Controlling für illiquide Vermögenswerte wie Unternehmensbeteiligungen und Immobilien eine große Rolle. Die PSplus hat ihren Sitz in Rödermark.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PSplus Software Portfolio + Consulting GmbH

Herr Peter Dobler

Carl-Zeiss-Str. 10/4

63322 Rödermark

fon ..: +49 (0) 6074 / 91063 – 78

web ..: http://www.psplus.de/de/

email : presse@psplus.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fremde Söhne – Einblicke in die Welt von Flüchtlingen