Singapur Gesellschaft: Standortvorteile in Singapur und steuerliche Freiheit für globale Unternehmer

Wer eine Gesellschaft in Singapur gründen will, braucht Expertenwissen. Rechtsanwalt Henning Schwarzkopf begleitet Unternehmer mit internationaler Erfahrung sicher durch den Prozess.

Hamburg/Singapur, 25. August 2025 – Singapur zählt seit Jahren zu den attraktivsten Standorten weltweit für Unternehmensgründungen. Mit seiner stabilen Rechtsordnung, niedrigen Unternehmenssteuern und dem Territorialprinzip, das Offshore-Einkommen steuerfrei stellt, ist der Stadtstaat sowohl für Start-ups als auch für etablierte Investoren ein strategischer Hub für internationale Geschäfte.

Doch trotz der vermeintlichen Einfachheit einer Gründung erfordert die Errichtung einer Singapur Gesellschaft detaillierte Kenntnisse über rechtliche Vorgaben, steuerliche Besonderheiten und internationale Compliance. Rechtsanwalt Henning Schwarzkopf, deutscher Jurist mit internationaler Erfahrung, bietet Unternehmern maßgeschneiderte Lösungen, um die Vorteile einer Singapur Gesellschaft optimal zu nutzen.

Die Vorteile einer Singapur Gesellschaft vor Ort

Singapur bietet ein unternehmensfreundliches Umfeld, das weltweit seinesgleichen sucht. Unternehmer profitieren insbesondere von:

* Einfachem Markteintritt: Die Gründung einer Private Limited Company (Pte Ltd) ist schnell und unkompliziert möglich. Diese Gesellschaftsform erlaubt 100 % ausländisches Eigentum und überzeugt durch hohe Flexibilität.

* Attraktives Steuerumfeld: Der Körperschaftsteuersatz liegt deutlich unter dem internationalen Durchschnitt. Zusätzlich bestehen zahlreiche Steuererleichterungen für junge Unternehmen.

* Lokale Präsenz und Reputation: Eine Gesellschaft in Singapur schafft Vertrauen bei Geschäftspartnern, Banken und Behörden – ein entscheidender Vorteil für Ausschreibungen und Kooperationen.

* Bankwesen & Finanzplatz: Singapur ist einer der weltweit führenden Finanzplätze mit Zugang zu globalen Märkten, stabilen Banken und modernen Fintech-Lösungen.

* Arbeits- und Aufenthaltsmöglichkeiten: Unternehmen können Mitarbeiter anstellen und erhalten über ihre Gesellschaft die Grundlage für Arbeits- und Aufenthaltsvisa für Führungskräfte und Fachkräfte.

Internationale Nutzungsmöglichkeiten einer Singapur Gesellschaft

Über die Vorteile vor Ort hinaus eröffnet die Gesellschaft Chancen, die Singapur zur Drehscheibe für global agierende Unternehmen machen:

* Steuerfreie Offshore-Einkommen: Nach dem Territorialprinzip werden nur in Singapur erzielte oder transferierte Gewinne besteuert. Einkünfte aus dem Ausland – etwa Dividenden, Zinsen oder Kapitalgewinne – bleiben steuerfrei, solange sie im Ausland verbleiben.

* Globale Holding-Strukturen: Viele internationale Investoren nutzen Singapur als Holding-Standort, um Beteiligungen weltweit effizient zu verwalten.

* Expansion in die ASEAN-Region: Mit seiner strategischen Lage und zahlreichen Freihandelsabkommen ist Singapur das ideale Sprungbrett für Geschäftstätigkeiten in Südostasien.

* Asset Protection & IP-Holding: Gesellschaften in Singapur eignen sich hervorragend zur Verwaltung von geistigem Eigentum, Immobilien und Finanzanlagen – rechtlich abgesichert und steuerlich vorteilhaft.

* Doppelbesteuerungsabkommen: Mehr als 80 internationale Abkommen, darunter mit Deutschland, schützen Investoren vor doppelter Steuerlast.

Henning Schwarzkopf – strategischer Partner für deutsche Unternehmer

Als deutschsprachiger Rechtsanwalt mit doppelter Qualifikation (Deutschland und internationale Erfahrung in Singapur, den USA und Südostasien) begleitet Henning Schwarzkopf seine Mandanten bei allen Schritten der Gründung und Optimierung ihrer Singapur Gesellschaft.

Seine Beratung umfasst u. a.:

* Auswahl der passenden Gesellschaftsform

* Rechtssichere Vertragsgestaltung und Compliance

* Steuerliche Optimierung bei Offshore-Einkommen

* Unterstützung bei Bankkontoeröffnungen und Visaangelegenheiten

* Risikomanagement im internationalen Steuer- und Arbeitsrecht

„Eine Singapur Gesellschaft ist weit mehr als nur ein steuerlicher Vorteil – sie eröffnet deutschen Unternehmern Zugang zu globalen Märkten, bietet enorme Flexibilität und stärkt die internationale Wettbewerbsfähigkeit“, erklärt Schwarzkopf. „Wichtig ist jedoch, die rechtlichen Rahmenbedingungen genau zu kennen und eine nachhaltige Strategie zu entwickeln.“

Fazit

Die Singapur Gesellschaft ist für deutsche Unternehmer und Investoren ein leistungsstarker Hebel für internationale Expansion. Sie kombiniert Steuerfreiheit für Offshore-Einkommen, niedrige lokale Unternehmenssteuern und hervorragende Standortvorteile.

Mit der Expertise von Henning Schwarzkopf sichern sich Unternehmen nicht nur rechtliche und steuerliche Sicherheit, sondern auch einen erfahrenen Partner, der die komplexen Anforderungen zwischen deutschem und singapurischem Recht verbindet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:













web ..: https://www.schwarzkopf-law.com



Rechtsanwalt Henning Schwarzkopf, M.C.L., ist seit vielen Jahren sowohl in Hamburg als auch in Singapur im Gesellschafts- und Handelsrecht tätig. Er berät Privatpersonen und Unternehmen in sämtlichen rechtlichen Belangen rund um Firmengründungen und unterstützt sie bei allen damit verbundenen juristischen und praktischen Fragestellungen.

Vor Ort greift er auf ein breit aufgestelltes Netzwerk hochqualifizierter Fachleute und Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen zurück. Dank seiner Zulassung als Rechtsanwalt in Hamburg und seiner langjährigen Präsenz in Südostasien verfügt er über umfassende grenzüberschreitende Erfahrung und berät seine Mandanten individuell, lösungsorientiert und kompetent.

Seine Kanzlei steht für Transparenz, gründliche rechtliche Analyse, Effizienz und Zuverlässigkeit.

Pressekontakt:













