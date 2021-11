Sinn über den Unsinn der Notenbanken-Politik

Die Inflation ist kein Gespenst mehr. Um der Geldentwertung entgegenzutreten, hilft vor allem ein Investment in Gold und Goldaktien.

„Die Inflationsbremse ist blockiert“, schreibt Hans-Werner Sinn in seinem neuen Buch „Die wundersame Geldvermehrung“. Wer sich die 428 Seiten nicht selbst antun will, um vielleicht einige Tage lang Trübsal blasen zu müssen, bis er das Werk des deutschen Vorzeige-Volkswirts und Professors an der LMU München psychologisch verdaut hat, kann in die neueste Ausgabe von FOCUS-MONEY schauen (48/2021 vom 24. November). Dort wird das Werk nicht nur beleuchtet, sondern die Gefahren, die Professor Sinn aufmalt, klar dargestellt und auf ihre tatsächliche Relevanz abgeklopft.

Was kommt schlussendlich heraus? Natürlich ist die Inflation eine Gefahr für das Ersparte. Natürlich wird die Zeche der hohen Staatsverschuldung der Bürger tragen müssen, irgendwie. Und natürlich ist Absicherung von Nöten. Die Lösung für die hohe Inflation, denn die EZB könne ihre Politik nicht rückabwickeln, sieht Sinn in Aktien, Kryptos und vor allem Gold. Als „sicherer Hafen zum Schutz vor Krisen und Geldentwertung“ gelte Gold auch weiterhin. Bis zu 3000 Dollar soll das Potenzial des Goldpreises hochreichen.

Tatsächlich hat sich Gold über lange Zeiten als Krisenmetall und einzige Währung bewährt, die sich gegen jede bisher da gewesene künstliche Währung behauptet und diese ausgestochen hat. Dem einzelnen Sparer mag dies über die Jahrhunderte nicht unbedingt etwas genutzt haben, außer, dass er damit rechnen konnte, dass ihm seine Erben einmal dankbar sein könnten, dass er langfristig agiert hat. Wer selbst risikobereit ist und an einem neuen möglichen Schub für den Goldpreis teilhaben möchte und zudem eventuell eine hohe Rendite erwirtschaften könnte, kann sich die Aktien von Unternehmen mit guten Goldprojekten ansehen.

Zu den bereits etablierten und produzierenden großen Gesellschaften gehört zum Beispiel OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=tEuKOpohjZI -. Der Konzern besitzt in Neuseeland produzierende Goldminen, holt im Osten der USA das Edelmetall aus dem Boden und nimmt auf den Philippinen eine Goldmine wieder in Angriff, die viel Potenzial in sich trägt.

Ebenfalls zu den Produzenten gehört Fiore Gold – https://www.youtube.com/watch?v=3SLFvTw2SWI – mit seiner Pan-Mine in Nevada. Geplant ist ein Zusammenschluss mit Calibre, was zur Entstehung eines mittelgroßen Goldproduzenten mit einer Produktion von jährlich rund 245.000 Unzen Gold führen wird.

