Sinnvoller Insektenschutz in Hamburg und Lüneburg

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten zum Insektenschutz. Welche sinnvoll und passend ist, muss individuell entschieden werden. Welche es gibt und welche Vorteile sie haben, erfahren Sie hier.

Ob Bienen, Wespen oder Fliegen: Insekten können ziemlich viele Nerven kosten. Abhilfe schafft im Sommer ein guter Insektenschutz, wie ihn Maack der Mückengittermacher bietet. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Tiere aus dem Haus zu sperren. Idealerweise werden Fenster und Türen gleichermaßen mit einem passenden Gitter versehen. Dieses kann dennoch so unauffällig bleiben, dass es den Bewohnenden kaum ins Auge springt.

Spannrahmen für die Fenster (Klassiker)

Insektenschutz in Form eines Spannrahmens ist besonders praktisch und mietfreundlich, denn er lässt sich ohne Bohrlöcher befestigen. Das Einhängen ist nicht aufwendig, es genügen wenige Handgriffe und der Rahmen hält stabil. Dank des unauffälligen Rahmens und dem licht- sowie luftdurchlässigen Gewebe fällt das Fliegengitter kaum auf – außer den Insekten, denn die bleiben fortan draußen.

Rollos als Insektenschutz für jedes Fenster

Insektenschutzrollos haben den Vorteil, dass sie flexibel in der Anwendung sind. Wie ein gewöhnliches Rollo lassen sie sich hoch- und runterfahren. Durch die höhenverstellbare Welle und die Abrollkante ist ein durchgehend straffes, parallel geführtes Gewebe garantiert. Nach Bedarf ermöglicht ein Zusatzrastpunkt die Fixierung der Zugschiene an jeder beliebigen Stelle. Es ist ebenfalls für schräge Dachfenster geeignet, hier findet die Montage allerdings von innen statt.

Drehrahmen und Pendelfenster

Pendelfenster lassen sich nach innen und außen öffnen,. Drehfenster lassen sich nur nach außen. Beide Varianten können platzsparend angebracht werden und sind unauffällig sowie praktisch. So sind tägliches Blumengießen im Obergeschoss oder Betten lüften kein Problem. Dadurch eignen sie sich besonders für Menschen, die Komfort schätzen.

Drehtür als sicherer Schutz

Die Drehtür funktioniert wie eine gewöhnliche Tür und lässt sich nach außen öffnen. Durch die einfache Bedienung eignet sich dieser Insektenschutz besonders für Familien. Es gibt sogar schallreduzierende Varianten mit Bürstendämpfung, welche dafür sorgen, dass nicht nur Insekten, sondern auch laute Geräusche im Garten bleiben. Für Katzen- oder Hundebesitzende lassen sich auch Klappen einbauen, sodass der Bewegungsfreiraum der Lieblinge gewährleistet bleibt.

Insektenschutz-Plissee

Die Insektenschutz-Plissee-Tür ist die platzsparende Alternative zur Drehtür, wenn wenig Platz auf dem Balkon oder der Terrasse vorhanden ist. Sie lassen sich durch flexible Anpassungen für jede Einbausituation gestalten. Das plissierte Insektenschutzgewebe sorgt für ein angenehmes Raumklima.

Schutz durch Pendeltüren

Die Pendeltüren öffnen sich nach innen und außen , so kann man kinderleicht in beide Richtungen ein- und austreten. Auch wenn man gerade keine Hand frei hat – weil man beispielsweise ein Tablett in den Garten trägt, kann man der Pendeltür einen kleinen Schubs mit dem Fuß geben und sie schwingt auf. Sind Sie durchgetreten, schließt sie selbstständig und leise. Die Türen lassen sich überall befestigen und sind mit einer optionalen Verriegelung ausgestattet. Einfache Anpassungen an verschiedene Anforderungen machen sie ideal für jeden Haushalt. Auch hier ist der Einbau einer Hunde- oder Katzenklappe möglich.

Praktische Schiebetüren

Schiebetüren sind einfach zu bedienen und platzsparend. Die Schiebetür ist die unauffälligste Tür, da Sie zur Stabilität keine Mittelsprosse braucht. Das heißt, nur das Gewebe nimmt den Blick nach draußen. Dieses gibt es mittlerweile in sehr transparenter Ausstattung. Eine Fußmulde zur Anwendung ohne Hände kann ebenfalls integriert werden, sodass Tabletts bequem in den Garten getragen werden können. Natürlich kann auch hier wieder eine Katzen- oder Hundeklappe eingesetzt werden.

Gute Beratung in Sachen Insektenschutz

Gute Beratung beim Insektenschutz bietet Maack der Mückengittermacher. Am Bach 17 in

21423 Winsen/Luhe bei Hamburg kann man sich Beratung vor Ort sichern. Auch über die Telefonnummer 04171 / 66 92-0 oder per E-Mail unter info@mueckengittermacher.de ist der Mückengittermacher für Interessierte zu erreichen.

