SIP Scootershop feiert 30-jähriges Jubiläum: Vom Garagen-Startup zum internationalen Marktführer

Landsberg am Lech – Im Jahr 2024 begeht die SIP Scootershop GmbH ihr 30-jähriges Bestehen.

Gegründet 1994 von Alexander Barth und Ralf Jodl in einer Garage, hat sich das Unternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter von Ersatzteilen und Zubehör für Vespa- und Lambretta-Roller entwickelt. Die Anfänge des Unternehmens waren bescheiden: Die ersten Waren wurden zwischen den Bienenstöcken von Barths Vater gelagert, und mangels Personal brachten die Gründer die Pakete selbst per Vespa zur Post. In den folgenden drei Jahrzehnten erlebte SIP Scootershop ein stetiges Wachstum, geprägt von zahlreichen Entscheidungen, die das Unternehmen formten. Dabei standen nicht nur geschäftliche Erfolge im Vordergrund, sondern auch der Aufbau von Beziehungen, die zu Freundschaften wurden, sowie die Auseinandersetzung mit dem Thema „Motorroller“ aus verschiedenen Perspektiven.

Die letzten fünf Jahre waren insbesondere durch die globale Corona-Pandemie herausfordernd. Dank engagierter Mitarbeiter, treuer Kunden und verlässlicher Zulieferer konnte das Unternehmen diese Phase ohne größere Schäden überstehen. Geschäftsführer Ralf Jodl nutzte Anfang 2024 die Gelegenheit, Geschäftspartner und Freunde in den USA, Australien, Thailand und den Philippinen zu besuchen, um einen aktuellen Überblick über den Rollermarkt zu erhalten. Er zeigte sich beeindruckt von der weltweiten Leidenschaft für Lambretta und Vespa, die er auf verschiedenen Kontinenten erlebte.

SIP Scootershop legt großen Wert auf den persönlichen Kontakt zur Szene und zu den Kunden. Der Flagshipstore mit angeschlossener italienischer Gastronomie „Siperia“ in Landsberg dient als Anlaufstelle und Treffpunkt für Rollerfahrer aus ganz Deutschland und darüber hinaus. Regelmäßige Veranstaltungen wie der „Open Day“, der 2024 am 18. Mai stattfand, ziehen über 4.000 Besucher an. Zum 30-jährigen Jubiläum präsentierte das Unternehmen einen eigens designten Custom-Roller namens „Tribute“, der die Verbundenheit zur weltweiten Scooterszene unterstreicht.

Mit Blick auf die Zukunft betonen die Geschäftsführer die Notwendigkeit, sich an veränderte Kundenbedürfnisse anzupassen. Während das Kerngeschäft weiterhin im Service für Kunden und der Verfügbarkeit von mehr als 50.000 Artikeln rund um Vespa und Lambretta liegt, beobachtet das Unternehmen auch den wachsenden Markt für E-Bikes und E-Scooter. „Die Zeiten ändern sich und die Bedürfnisse der Kunden sind über die Jahre andere geworden. SIP Scootershop muss sich anpassen, wenn wir für die kommenden Jahre gerüstet sein wollen“, analysiert Geschäftsführer Alexander Barth.

In den kommenden Jahren plant SIP Scootershop, seine digitalen Angebote kontinuierlich auszubauen. Dazu gehören Blogs auf der Unternehmenswebsite sowie der Aufbau einer umfangreichen Scooter Modelbase, einem Online-Nachschlagewerk, das langfristig alle Rollermodelle weltweit mit umfassenden Informationen erfassen soll.

Mit einem engagierten Team und einer klaren Vision für die Zukunft blickt SIP Scootershop optimistisch auf die kommenden Jahrzehnte. Die Geschäftsführer danken allen Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihre Leidenschaft sowie den Kunden für ihr jahrelanges Vertrauen und die Treue zur Marke. „Ohne euch gäbe es keinen SIP Scootershop“, betonen Barth und Jodl. Sie hoffen, auch in Zukunft viele Kunden bei ihren Events begrüßen und kennenlernen zu dürfen.

Die SIP Scootershop GmbH gehört zu den führenden Mailordershops für Rollerteile weltweit. Über 400.000 Kunden aus derzeit 54 Ländern, 55.000 verschiedene Teile lagernd und über 1900 Pakete täglich in Spitzenzeiten sind nur einige Beispiele dafür. SIP Scootershop ist eine junge Firma mit 170 Mitarbeitern.

