Sisco.com bietet auf seiner Website eine große Auswahl an Test- und Messgeräten zu Großhandelspreisen an. Die sichere Online-Plattform legt großen Wert auf wettbewerbsfähige Preise, die Einhaltung globaler technischer Standardanforderungen und einen guten Kundenservice, zu dem auch eine einfache Rücksendemöglichkeit gehört.

Mit seinem Online-Shop hat sich Sisco auf den Verkauf von Detektoren für verschiedene Anwendungen, Messgeräten, Testern und Waagen sowie auf den technischen Service spezialisiert. Das Unternehmen ist seit mehr als 10 Jahren in der Test- und Messgeräteforschung aktiv. Ziel ist es nicht nur, hochwertige Prüf- und Messgeräte zu möglichst günstigen Preisen anzubieten. Besonderen Wert legt man auch auf Garantien, die in der wettbewerbsintensiven Prüfgerätebranche für viele der globalen Kunden einen ebenso hohen Stellenwert haben wie der effiziente Support .

Der professionelle Pre-Sales-Service des Vertriebsteams unterstützt Kunden und Interessenten schon vor dem Kauf mit einer Chat-Funktion. Erweiterte Sicherheitsfunktionen im Online-Shop schützen den Einkauf mit Kreditkarte und anderen persönlichen Daten. Der Versand erfolgt mit schnellen Lieferungen in alle Länder per FedEx, UPS, DHL, Luft oder See zu einem erschwinglichen Preis. Eine Rücksendung ist bis zu 30 Tagen nach Erhalt der Produkte möglich.

Sisco gibt sich nicht mit seiner Rolle als Branchenführer im Bereich Innovation zufrieden, sondern wertet ständig das Feedback der Kunden aus, um das Kundenerlebnis weiter zu optimieren. Diese Entwicklung soll sich auch in den Funktionen der Website niederschlagen. Der gut sortierte Onlineshop umfasst insgesamt 13 Kategorien von Prüf- und Messgeräten.

Umwelt-Test- und Meßgeräte

Die Kategorie ,Umwelttest und Messung‘ gehört zu den populärsten Anlaufstellen im Webshop. Hier finden Interessenten eine breite Palette von Geräten, die professionellen Anforderungen gerecht werden und nicht nur in Laboren und Unternehmen, sondern oft auch im öffentlichen Bereich eingesetzt werden.

o Anemometer sind Instrumente zur Messung von Windgeschwindigkeit und Winddruck. Sie spielen eine wichtige Rolle in der Meteorologie und werden an fast allen Wetterstationen eingesetzt.

o Schallpegelmesser zur Lärmerkennung und -prüfung sind vor allem an öffentlichen Orten wie Arbeitsstätten und Plätzen wichtig, um möglichen Schäden durch hohe Lautstärken zu begegnen.

o Vibrationsmessgeräte finden Anwendung in der mechanischen Fertigung, der Metallurgie und der Luftfahrt.

o Salinometer erlauben die schnelle Bestimmung der Gewichtsprozentkonzentration oder des Brechungsindex von Lösungen, die Salz (Natriumchlorid) enthalten. Ihre Einsatzgebiete sind die Salz-, Lebensmittel- und Getränkeproduktion sowie die landwirtschaftliche Produktion und wissenschaftliche Forschung.

o Nukleare Strahlungsdetektoren werden für Frühwarn- und allgemeine Überwachungssysteme genutzt und können Strahlungsdosiswerte des Standorts anzeigen. Die Geräte sind vor allem bei Polizei, Feuerwehr und Umweltorganisationen im Einsatz, aber auch an Häfen, Flughäfen, und Forschungsinstituten.

o Wasserleckdetektoren erkennen Überflutungen und helfen Hausbesitzern und Unternehmen, Wasserschäden zu reduzieren.

o Partikelzähler erfassen nicht nur Partikelgröße und -verteilung von Staubpartikeln in der Luft, sondern können auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt und schädliche Gase messen und dadurch die Luftqualität erfassen.

Laborinstrumente

Hochspezialisiert sind viele Prüf- und Messgeräte in der Kategorie Laborinstrumente, die hinsichtlich Präzision höchsten Ansprüchen gerecht werden müssen.

o Refraktometer sind optische Instrumente, die den Brechungsindex von flüssigen oder festen transparenten Stoffen messen. Bekanntester Vertreter ist sicher das Weinrefraktometer, das den Zuckergehalt im Wein misst.

o Die digitalen Viskosimeter von Sisco messen die Viskosität verschiedener Flüssigkeiten und Halbflüssigkeiten. Sie werden häufig bei der Entwicklung neuer Produkte und bei Tests zur Produktqualitätskontrolle eingesetzt und zeichnen sich durch besonders hohe Messgenauigkeit aus, eine gute Entstörungsleistung sowie eine einfache Bedienung.

o Kolorimeter bestimmen die Konzentration der Primärfarben innerhalb eines Objekts und helfen dabei, präzise Farbeigenschaften zu erzeugen. Sie sind geeignet für Papier, Druck, Keramik, Chemie, Textildruck und Labore.

o Digitale Feuchtigkeitstester nutzen die Leitfähigkeit eines Objekts, um den Feuchtigkeitsgehalt zu messen. Bis zu 25 Getreidearten wie Weizen, Mais und Gerste aber auch Holz, Heu, Stroh und Holzspäne können geprüft werden.

o Mit Glanzmessgeräten kann der Glanz von Farben, Marmor, Keramik, Kunststoffen und Metallen erfasst werden, wobei der richtigen Glanzmesswinkel eine wichtige Rolle spielt. Die Geräte werden unter anderem bei chemischen Rohstoffen verwendet, auch auch in der Farbenherstellung, der Luft- und Raumfahrtindustrie und in vielen weiteren Bereichen.

o Ein Stimmgabel-Dichtemessgerät ist nach dem Schwingungsprinzip der Komponenten konstruiert. Es erfasst die Vibrationsfrequenz und kann damit unter anderem die Dichte von Öl, verschiedenen Lösungen und anderen Flüssigkeiten messen.

o Spektrophotometer werden zur qualitativen oder quantitativen Analyse von Materialien unter anderem in Labors, Forschungsinstituten, Lebensmittelbetrieben und Trinkwasserbetrieben eingesetzt.

o Leitfähigkeitsmessgeräte können zur Messung der elektrischen Leitfähigkeit insbesondere von Flüssigkeiten und hier speziell von wässrigen Lösungen, Elektrolyten oder Wasser verschiedener Reinheit eingesetzt werden. Verwendung finden sie unter anderem in Kraftwerken, Wasserwerken, der Papierherstellung und anderen Industrien.

o Mit Pipetten können Flüssigkeiten auch in minimalsten Mengen vom Originalbehälter in einen anderen Behälter übertragen werden. Sie sind verbreitet in den Bereichen Medizin, Biotechnologie, Lebensmittel, Pharmazie und Chemie. Ideal geeignet sind sie für repetitive Flüssigkeitshandhabung im Labor.

o Mit dem Luxmeter kann der Beleuchtungsgrad eines Objekts ermittelt werden, also das Verhältnis des Lichtstroms auf der Oberfläche des Objekts zur beleuchteten Fläche. Die Geräte finden Verwendung unter anderem in der Fotografie und Filmproduktion, aber auch im Gartenbau und bei Gebäudeinspektionen.

o Ein tragbarer Mini-Ultraschallhomogenisator kann durch hochfrequente Ultraschallwellen biologische Proben, Chemikalien oder andere Materialien aufbrechen und mischen.

Datenerfassung und Protokollierung

Eine wichtige Rolle bei vielen Mess- und Prüfgeräten spielt auch die Datenerfassung und Protokollierung. In dieser Kategorie bietet Sisco vor allem drei Gerätetypen an.

o DRO-Digitalanzeigen werden in Fräsmaschinen, Drehmaschinen, und optischen Komparatoren eingesetzt. Die DRO-Digitalanzeige ist in 1, 2 oder 3 Achsen erhältlich und kann an andere Anforderungen angepasst werden.

o Der papierlose Sisco-Rekorder kann eine Vielzahl von Daten gleichzeitig erfassen, zum Beispiel Temperatur, Druck, Durchfluss, Füllstand, Spannung, Strom, Feuchtigkeit, Frequenz, Vibration und Geschwindigkeit. Bis zu 48 Signale können gleichzeitig eingegeben werden. Weitere Funktionen wie PID-Regelung und Durchflussakkumulation sind ebenfalls möglich und verbessern die Arbeitseffizienz.

o Temperatur Datenlogger werden vor allem im industriellen Bereich für die Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit eingesetzt. Temperaturverläufe können damit überwacht und aufgezeichnet werden.

Aktuelle Informationen im Blog

Mehr als hundert Beiträge umfasst der ständig erweiterte Blog auf der Sisco Website. Eine Übersicht der am häufigsten verwendeten Schlagworte erleichtert die Orientierung und bietet Interessenten und Kunden eine weitere wichtige Informations- und Entscheidungshilfe. Neben besonders beliebten Beiträgen mit Anleitungen (How to) und Begriffserklärungen (What is) finden sich auch lesenswerte und hilfreiche Blogposts zu den am häufigsten nachgefragten Produkten.

