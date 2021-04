Sixtus Hinkel und die Wahl zu Austria’s next Topckicken

Neues Künstlerbuch von Silvia Lüftenegger aus Linz voller warmherziger Hühnergeschichten

Mit „Am Bauernhof von Sixtus Hinkel – Berichte aus dem Hühnerstall“ legt die österreichische Künstlerin Silvia L. Lüftenegger / RosaRot ihr nunmehr viertes Buch vor. Die Autorin ist ein Allroundtalent, sie hat sich ganz der Kunst und Kultur verschrieben und steuert demzufolge auch nicht nur den Text, sondern auch die fantasievollen, kräftig farbigen Illustrationen zum Buch bei. In jeder Zeile ihres Textes spürt man die Lust am Fabulieren, an der Wortspielerei und der Freude am Detail. Ihre Protagonisten sind allesamt Tiere, die aber in ihrem Verhalten zu einhundert Prozent „menscheln“. Es ist daher eine Freude, in den Alltagswahnsinn des Federviehs einzutauchen und zwischendurch die ausdrucksstarken Bilder zu betrachten.

Louis der Hahn kommt aus Frankreich und lebt mit seinen siebzehn Hühnerdamen – Bio-Hühner, das versteht sich von selbst – auf dem Hof von Bauer Sixtus Hinkel. Sixtus hat ihnen eine äußerst luxuriöse Residenz errichtet, mit einem Misthaufenhochbeet inmitten saftig grüner Wiesen. Louis ist ein begnadeter Koch, er bereitet seinen Mädels mit Hingabe köstliche Gerichte. Natürlich achtet er auch darauf, dass alle Damen gut in Form bleiben, denn bald steht der nächste „Austria’s Next Topchicken“ Wettbewerb an. Unterstützung erhält er von Sixtus, der den Hühnerdamen zur Vorbereitung regelmäßig die einschlägigen Mode- und Kosmetikjournale mitbringt. Alles ändert sich, als ein Neuzugang zur Gruppe stößt: Zsofia aus Ungarn, eine echte Schönheitskönigin.

„Am Bauernhof von Sixtus Hinkel“ ist ein wahres Künstlerbuch – ein wunderschönes Buch, das Erwachsene gerne lesen und anschauen. Die Autorin, Jahrgang 1960, arbeitete jahrelang am Wald4tler Hoftheater, wo sie unter anderem Kostüme entwarf. Sie malt, zeichnet, formt Skulpturen und hatte bereits zahlreiche Ausstellungen.

Bibliografische Angaben:

Silvia Lüftenegger: Am Bauernhof von Sixtus Hinkel

Papierfresserchens MTM-Verlag GbR 2021

ISBN: 978-3-96074-438-2

Taschenbuch, 96 Seiten, 22,60 Euro – auch als E-Book erhältlich

Das Buch ist über den Verlag, den gut sortierten Buchhandel und Amazon erhältlich.

