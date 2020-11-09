Skeena baut – Vizsla beschafft: Zwei Gold-Silber-Projekte vor entscheidenden Etappen!

,Eskay Creek‘ ist vollständig genehmigt und im Bau. Panuco treibt mit acht zentralen FLSmidth-Anlagenpaketen Engineering und Beschaffung voran. Die Projekte besitzen unterschiedliche Reifegrade…

…aber konkrete Katalysatoren.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Skeena Resources Limited und Vizsla Silver Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält entgeltliche IR-Beraterverträge mit Skeena Resources Limited und Vizsla Silver Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 03. August 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold und Silber werden derzeit von gegensätzlichen Kräften bewegt. Hohe Zinsen, ein zeitweise fester US-Dollar und volatile Inflationserwartungen können Edelmetalle kurzfristig belasten. Gleichzeitig bleiben Zentralbankkäufe, geopolitische Risiken und die Nachfrage nach realen Vermögenswerten wichtige strukturelle Stützen.

Im zweiten Quartal 2026 kauften Zentralbanken netto rund 289 Tonnen Gold – 62 % mehr als im Vorjahresquartal. Gleichzeitig verzeichneten Gold-ETFs im Quartal Abflüsse von etwa 45 Tonnen. Für das zweite Halbjahr erwartet der World Gold Council vor allem die Investmentnachfrage als wichtigsten Wachstumstreiber, während Minenproduktion und Recycling nur moderat zulegen dürften.

Silber verbindet zusätzlich monetäre Nachfrage mit industrieller Nutzung. Anwendungen in Rechenzentren, KI-Systemen, Elektronik und Fahrzeugtechnik stützen den langfristigen Verbrauch.

Gleichzeitig dürfte der Silbermarkt 2026 im sechsten Jahr in Folge ein Angebotsdefizit aufweisen. Das im April veröffentlichte World Silver Survey 2026 erwartet ein Minus von rund 46,3 Millionen Unzen. Die vorläufige Februar-Prognose von…

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Informationsstand

World Gold Council: Gold Demand Trends Q2 2026, veröffentlicht am 30. Juli 2026. Silver Institute/Metals Focus: Ausblick und World Silver Survey 2026. Skeena Gold & Silver: Projektupdate vom 31. März 2026, Anleiheabschluss vom 10. April 2026, AGM-Ergebnisse vom 23. Juni 2026 sowie Unternehmensunterlagen. Vizsla Silver: Machbarkeitsstudie vom 12. November 2025, Sicherheitsupdates vom 12. Februar und 6. April 2026, FIFOMI-Meldung vom 26. Mai 2026 und FLSmidth-Meldung vom 16. Juni 2026. Informationsstand: 01. August 2026.

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