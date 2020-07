Skeena begrüßt neues Board-Mitglied

Vancouver, British Columbia (27. Juli 2020) Skeena Resources Limited (TSX.V: SKE, OTCQX: SKREF) (Skeena oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/play/skeena-resources-to-acquire-100-of-eskay-creek-and-resource-for-snip-coming-soon/) gibt die Ernennung von Greg Beard als ein unabhängiger Director in den Board of Directors des Unternehmens bekannt, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Herr Beard besitzt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Zuletzt war er der globale Leiter für Rohstoffe, Seniorpartner und Mitglied des Direktoriums bei Apollo Global Management in New York, wo er alle Investitionstätigkeiten in den Bereichen Energie, Metalle sowie Bergbau und Landwirtschaft überwachte. Während seiner 10-jährigen Tätigkeit bei Apollo verwaltete Herr Beard Investitionen in Höhe von über 11 Milliarden US-Dollar in den Rohstoffsektor.

Zuvor war Herr Beard ein Gründungsmitglied und Managing Director der Riverstone Holdings, einer Private-Equity-Firma mit Fokus auf den Energiesektor. Er begann seine Karriere als Finanzanalyst bei Goldman Sachs, wo er eine aktive Rolle bei den Hauptinvestitionstätigkeiten spielte. Herr Beard ist derzeit Mitglied des Board of Directors von DoublePoint Energy und EP Energy. Herr Beard erhielt seinen Bachelor of Arts an der University of Illinois in Urbana.

Skeenas CEO, Walter Coles Jr., kommentierte: Während sich Skeena von einem Explorationsunternehmen zu einem Entwicklungs- und schließlich Bergbauunternehmen wandelt, haben wir das Glück, jemanden von Gregs Kaliber in unser Board aufzunehmen. Sein breiter geschäftlicher Hintergrund im Rohstoffsektor wird zweifellos dem Unternehmen und unseren Aktionären zugutekommen, wenn wir unsere Wachstumsstrategie für die kommenden Monate und Jahre festlegen.

Der Board of Directors hat Herrn Beard 300.000 Optionen auf Belegschaftsaktien gewährt. Die Optionen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und verfallen am 27. Juli 2025. Die Optionen werden über einen Zeitraum von 24 Monaten übertragen, wobei ein Drittel der Optionen sofort, ein Drittel nach 12 Monaten und ein Drittel nach 24 Monaten übertragen wird. Jede Option wird den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 2,92 CAD berechtigen. Bei Ausübung dieser Aktienoptionen ausgegebene Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die ab dem Datum der Optionsgewährung berechnet wird.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf die Entwicklung höffiger Edel- und Buntmetallliegenschaften im Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia, Kanada, konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist die Gold-Silber-Mine Eskay Creek. Skeena erkundet ebenfalls die in der Vergangenheit produzierende Goldmine Snip.

