Skeena gibt positives Urteil des Obersten Gerichtshofs von Kanada bezüglich der Albino Lake-Lagerstätte bekannt

Vancouver, BC (22. April 2025) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) („Skeena Gold & Silver“, „Skeena“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-gold-silver-ltd/ – gab bekannt, dass der Oberste Gerichtshof von Kanada die Anträge von Richard Mill („Mill“) und Orogenic Gold Corp.(„Mill“) und Orogenic Gold Corp. („Orogenic“) abgewiesen hat, um gegen das Urteil des Berufungsgerichts von B.C. („Berufungsgericht“) vom Juli 2024 zugunsten von Skeena Berufung einzulegen. Das Urteil erging in einem Rechtsstreit über die Eigentumsrechte an den Mineralien, die in der Lagerstätte Albino Lake bei Eskay Creek (das „Eskay-Creek-Material“) enthalten sind.

In seinem Urteil vom Juli 2024 stellte das Berufungsgericht fest, dass Skeena das Material nicht an die Provinz abgetreten hat und dass der frühere Gold Commissioner zu Unrecht davon ausging (siehe Pressemitteilung vom 5. Juli 2024). Infolgedessen entschied das Gericht: „Es kann nicht gesagt werden, dass die Provinz Herrn Mill mit dem Erhalt des Mineralienanspruchs über das Gebiet Albino Lake im Jahr 2017 Eigentumsrechte an dem Abfallmaterial gewährt hat.“ Aufgrund dieses und anderer rechtlicher Fehler in der ursprünglichen Entscheidung zugunsten von Mill hob das Berufungsgericht diese Entscheidung auf und verwies die Angelegenheit zur erneuten Anhörung und Prüfung unter Berücksichtigung der Gründe des Berufungsgerichts an den Gold Commissioner zurück.

Walter Coles, Executive Chairman von Skeena, kommentierte: „Wir freuen uns darauf, die erneute Anhörung vor dem Gold Commissioner im Laufe dieses Jahres abzuschließen, um das rechtmäßige und ausschließliche Eigentum von Skeena an den in der Albino Lake Storage Facility gelagerten Mineralien endgültig zu bestätigen und diese Angelegenheit abzuschließen.“

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Kanada beendet die Bemühungen von Mill und Orogenic, gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts Berufung einzulegen. Damit ist der Weg frei für eine erneute Anhörung vor dem neuen Gold Commissioner, der nach der ursprünglichen Entscheidung ernannt wurde. Das Verfahren zur erneuten Anhörung ist im Gange. Es wird voraussichtlich nicht vor dem 4. Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Das in der Albino Lake Storage Facility enthaltene Material von Eskay Creek ist nicht Teil der Mineralressourcen- oder -reservenerklärungen des Unternehmens für Eskay Creek und wurde auch in keiner Studie, einschließlich der definitiven Machbarkeitsstudie für das Projekt Eskay Creek vom November 2023, berücksichtigt.

Über Skeena

Skeena ist ein führendes Edelmetallentwicklungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek konzentriert – eine ehemalige Produktionsmine im berühmten Goldenen Dreieck in British Columbia, Kanada. Eskay Creek wird eine der hochwertigsten und kostengünstigsten Tagebauminen für Edelmetalle der Welt sein, mit einer beträchtlichen Silber-Nebenproduktproduktion, die viele primäre Silberminen übertrifft. Skeena hat sich zu nachhaltigen Bergbaupraktiken und zur Maximierung des Potenzials seiner Mineralressourcen verpflichtet. In Partnerschaft mit der Tahltan Nation ist Skeena bestrebt, positive Beziehungen zu den indigenen Gemeinden zu pflegen und gleichzeitig langfristige Werte und nachhaltiges Wachstum für seine Stakeholder zu schaffen.

Im Namen des Board of Directors von Skeena Gold & Silver,

Walter Coles

Exekutiver Vorsitzender

Randy Reichert

Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Galina Meleger

Vizepräsidentin Investor Relations

E: info@skeenagold.com

T: 604-684-8725

W: www.skeenagoldsilver.com

X / Facebook / LinkedIn /

Die Hauptgeschäftsstelle von Skeena befindet sich in der Suite #2600 – 1133 Melville Street, Vancouver BC V6E 4E5

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Personen

Gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ist Paul Geddes, P.Geo., Senior Vice President, Exploration & Resource Development, die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat die technischen und wissenschaftlichen Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, erstellt, validiert und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung über die Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten streng an die CIM Best Practices Guidelines.

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Leistung. Die Verwendung von Wörtern wie „antizipiert“, „glaubt“, „schlägt vor“, „freut sich auf“, „erwägt“, „generiert“, „zielt ab“, „ist projiziert“, „ist geplant“, „erwägt“, „schätzt“, „erwartet“, „wird erwartet“, „potentiell“ und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „könnten“, „werden“, „könnten“ oder „würden“, können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Spezifische zukunftsgerichtete Aussagen, die hierin enthalten sind, beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich: des Zeitplans und des Ergebnisses der erneuten Anhörung und Überprüfung des Anspruchs bezüglich des Materials von Eskay Creek, des Zeitplans und der Wahrscheinlichkeit, dass Skeena das Eigentum an den Materialien in Albino Lake wiedererlangt, des Fortschritts der Erschließung bei Eskay, des relativen Gehalts, der relativen Kosten und des relativen Umfangs der Produktion bei Eskay Creek, sobald diese in Produktion geht. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf wesentlichen Faktoren und/oder Annahmen, zu denen unter anderem die Ergebnisse der erneuten Anhörung vor dem neuen Gold Commissioner und etwaige Rechtsmittel im Anschluss an die Entscheidung, die Schätzung der Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung der Ressourcen- und Reservenschätzungen, die Metallpreise, die Besteuerung, die Schätzung, der Zeitplan und der Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, die Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, der Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten sowie die hierin und im MD& A des Unternehmens dargelegten Annahmen gehören.A für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der zuletzt eingereichten Zwischenbilanz und dem Jahresinformationsblatt („AIF“) des Unternehmens vom 31. März 2025. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen dar und basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen als angemessen angesehen werden, jedoch keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hierin beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Unwägbarkeiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken können, zählen unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten verbunden sind, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen und anderen behördlichen Entscheidungen und Zulassungen; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Änderungen des Goldpreises und anderer wichtiger Variablen; Änderungen der Minenpläne und andere Faktoren, einschließlich Unfälle, Geräteausfälle, schlechtes Wetter und andere Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten sowie andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, in der zuletzt eingereichten Interim MD&A, im AIF vom 31. März 2025, im Short Form Base Shelf Prospectus des Unternehmens vom 19. März 2025 und in den anderen regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapier- und Regulierungsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf EDGAR unter www.sec.gov.

Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

