Skeena Gold & Silver veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 unter dem Titel „Where Voices Meet, Progress Follows“

Vancouver, British Columbia (13. Mai 2026) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) (Skeena Gold & Silver, Skeena oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/skeena-gold-and-silver-construction-of-next-large-canadian-gold-and-silver-mine-underway/ -) hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht, der ein Jahr historischer Erfolge und beispielloser Zusammenarbeit mit indigenen Partnern widerspiegelt, die die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und Erfolg geschaffen haben. Alle in dieser Pressemitteilung genannten Zahlen sind in kanadischen Dollar angegeben.

Randy Reichert, President & Chief Executive Officer von Skeena, kommentierte: Das Jahr 2025 markierte ein transformatives Kapitel für das Unternehmen, das durch die unermüdliche Arbeit, das Engagement und den Teamgeist unseres gesamten Teams ermöglicht wurde. Wir haben entscheidende Meilensteine erreicht, die unser Geschäft gestärkt, unsere Partnerschaften gefestigt, unsere Nachhaltigkeitsverpflichtungen vorangetrieben und die Eskay Creek-Mine der Produktion nähergebracht haben.

Der Bericht mit dem Titel Where Voices Meet, Progress Follows beschreibt Skeenas integrativen Ansatz zur nachhaltigen Erschließung der Weltklasse-Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Nordwesten von British Columbia. Skeenas Nachhaltigkeitsbemühungen konzentrieren sich auf vier miteinander verbundene Säulen: Partnerschaften mit indigenen Völkern, Menschen, Planet und Wirtschaft. In diesem Jahr haben wir Partnerschaften mit indigenen Völkern als eigenständige, grundlegende Säule etabliert und damit ein Modell formalisiert, das seit langem bestimmt, wie wir arbeiten und wie wir Erfolg definieren.

Highlights der Nachhaltigkeit 2025:

– Aushandlung eines historischen Impact Benefit Agreement mit der Tahltan-Zentralregierung, das den Weg für gemeinsame Vorteile bei der Wiedereröffnung von Eskay Creek ebnet und gleichzeitig neue Maßstäbe für den Umweltschutz und die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden setzt.

– Wir haben eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung für Eskay Creek erfolgreich abgeschlossen, was Anfang 2026 zur Erteilung eines Umweltverträglichkeitszertifikats (EAC) und von Genehmigungen gemäß dem Major Mine & Environmental Management Act führte. Das EAC ist bahnbrechend, da die Zustimmung der Tahltan Nation zum Eskay-Creek-Projekt darin verankert ist. Dies stellt eine historische Premiere in Kanada dar, die durch eine wegweisende Vereinbarung gemäß Abschnitt 7 erreicht wurde, die 2022 zwischen der Regierung von British Columbia und der Tahltan-Zentralregierung unterzeichnet wurde.

– Durch effektive Schulungen, Arbeitspraktiken und Teamzusammenarbeit wurde eine starke Sicherheitsbilanz aufrechterhalten, wobei eine Gesamtunfallhäufigkeitsrate von 0,99 pro 200.000 Arbeitsstunden erreicht wurde.

– 25,7 % Frauen in unserer direkten Belegschaft, womit wir den Durchschnitt im Bergbau in British Columbia von 21,1 % übertreffen, wobei 30 % in Führungspositionen tätig sind.

– 21 % der indigenen Bevölkerung in unserer direkten Belegschaft, womit wir den Durchschnitt im Bergbau in British Columbia von 5,4 % übertreffen; 10 % davon in Führungspositionen.

– 87 % der gesamten Beschaffungsausgaben (443 Millionen Dollar nach Steuern) entfielen auf Kanada, wobei der Großteil (62 %) in British Columbia und 20 % (88 Millionen Dollar) auf indigene Unternehmen und Einrichtungen entfielen.

– Sicherung sauberer, kostengünstiger Energie für Eskay Creek durch einen Strom- und Netzanschlussvertrag mit BC Hydro & Coast Mountain Hydro; die Stromversorgung des Standorts wird für Ende 2026 erwartet.

– Die erste Bauphase einer neuen Wasseraufbereitungsanlage wurde abgeschlossen; diese wird ein wichtiger Bestandteil eines effektiven Wassermanagements sein. Die Eskay-Creek-Mine wird die erste kanadische Mine von sein, die sich an verschärfte Wassermanagementstandards hält, die zu den strengsten weltweit gehören.

– Wir haben ein Büro auf dem Reservat in Dease Lake eröffnet, um die Beschäftigung der indigenen Bevölkerung zu fördern und unsere Verbindungen im Tahltan-Gebiet zu stärken.

Unser Nachhaltigkeitsbericht 2025 orientiert sich am Rahmenwerk des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) und ist auf der Website des Unternehmens unter www.skeenagoldsilver.com/esg/ verfügbar.

Über Skeena

Skeena ist ein führendes Edelmetall-Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek im Goldenen Dreieck von British Columbia konzentriert. Da das Projekt vollständig genehmigt ist und sich im Bau befindet, treibt das Unternehmen Eskay Creek auf die erste Produktion und den ersten Cashflow im zweiten Quartal 2027 zu. Nach Inbetriebnahme wird Eskay Creek voraussichtlich eine der weltweit hochgradigsten und kostengünstigsten Edelmetall-Tagebauminen sein, mit einer bedeutenden Silbernebenproduktion, die die Fördermenge vieler primärer Silberminen übersteigt. Skeena hat sich zu verantwortungsvollem und nachhaltigem Bergbau in Partnerschaft mit indigenen Gemeinschaften verpflichtet und strebt gleichzeitig die Maximierung des Werts seiner Mineralressourcen an, um langfristige Renditen für die Aktionäre zu generieren.

Im Namen des Vorstands von Skeena Gold & Silver,

Walter Coles

Vorstandsvorsitzender

Randy Reichert

Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Galina Meleger

Vizepräsidentin Investor Relations

E:info@skeenagold.com

T: 604-684-8725

W: www.skeenagoldsilver.com

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In Europa

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Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Leistung. Die Verwendung von Wörtern wie erwartet, glaubt, schlägt vor, beabsichtigt, erzeugt, strebt an, wird prognostiziert, ist geplant, erwägt, schätzt, erwartet, wird erwartet, potenziell und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, werden, würden oder dürften ergriffen, erreicht oder eintreten, können auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den hierin enthaltenen spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über den Fortschritt der Erschließung bei Eskay, einschließlich des Baubudgets, des Zeitplans und der dafür erforderlichen Finanzierung; den Zeitpunkt und die Fortschritte des Unternehmens im Hinblick auf die Aufnahme der kommerziellen Produktion; sowie die Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie, die Verarbeitungskapazität der Mine, die voraussichtliche Lebensdauer der Mine, die wahrscheinlichen Reserven, die geschätzten Projekt- und Betriebskosten, die laufenden Kosten, die Ergebnisse von Testarbeiten und Studien, die zukünftigen Preise für Metalle und Metallkonzentrate sowie zukünftige Exploration und Erschließung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf wesentlichen Faktoren und/oder Annahmen, zu denen unter anderem die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, den Zeitpunkt und den Umfang künftiger Explorationen und Erschließungsmaßnahmen, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Eigentumsrechte sowie die hierin und im MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, seinem zuletzt eingereichten Zwischen-MD&A und dem Jahresinformationsformular (AIF) des Unternehmens vom 24. März 2026 dargelegten Annahmen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Umstände zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren notwendigerweise auf mehreren Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, jedoch keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen. Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen operativen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Unsicherheiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beeinflussen können, gehören unter anderem: die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbundenen Risiken; Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, einschließlich Schwankungen des Goldpreises und anderer wichtiger Variablen; Änderungen der Abbaupläne und andere Faktoren, darunter Unfälle, Ausfälle von Ausrüstung, schlechtes Wetter, Erwartungen hinsichtlich der fortdauernden Gültigkeit der Genehmigungen und des Umweltprüfungszertifikats für das Projekt sowie mögliche Ergebnisse etwaiger damit verbundener aktueller oder künftiger rechtlicher Anfechtungen; sowie sonstige Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten; und sonstige Risikofaktoren, die im MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, im zuletzt eingereichten Zwischen-MD&A, im AIF vom 24. März 2026, im verkürzten Basis-Rahmenprospekt des Unternehmens vom 19. März 2025 sowie in den sonstigen periodischen Einreichungen des Unternehmens bei Wertpapier- und Aufsichtsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

Leser sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Skeena Gold & Silver Ltd.

Kelly Earle

1021 W Hastings St #650

V6E 0C3 Vancouver, BC

Kanada

email : kearle@skeenaresources.com

Pressekontakt:

Skeena Gold & Silver Ltd.

Kelly Earle

1021 W Hastings St #650

V6E 0C3 Vancouver, BC

email : kearle@skeenaresources.com

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