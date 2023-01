Skeena kündigt Unterzeichnung der Eskay Creek Prozess-Charta an

Vancouver, BC (17. Januar 2023) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) („Skeena“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/) freut sich, die Unterzeichnung der Genehmigungsprozess-Charta und andere wichtige Meilensteine im Genehmigungsverfahren für das Gold-Silber-Projekt Eskay Creek („Eskay Creek“ oder das „Projekt“) im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck von British Columbia („BC“) bekannt zu geben.

Die Prozesscharta ist eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen Skeena, der Zentralregierung der Tahltan („TCG“) und der Regierung von BC (der „Provinz“). In diesem Dokument wird ein Arbeitsplan für die Zusammenarbeit aller Parteien im Hinblick auf eine effiziente Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Assessment, EA) und ein effizientes Genehmigungsverfahren für Eskay Creek festgelegt. Die in der Prozesscharta festgelegten Zieltermine sehen vor, dass das EA-Zertifikat im zweiten Halbjahr 2024 und die endgültigen Genehmigungen im ersten Halbjahr 2025 erteilt werden. Diese Termine stimmen mit dem voraussichtlichen Zeitplan für die Erschließung des Projekts überein.

Connor Pritty, TCG Lands Director, kommentierte: „Die TCG hat kürzlich die Prozess-Charta für Eskay Creek fertiggestellt. Dieses Dokument konzentriert sich auf die Details der regulatorischen Prozesse im Zusammenhang mit dem Projekt. Es ist ein Beispiel dafür, wie Skeena kontinuierlich mit der Tahltan Nation zusammenarbeitet, um neu zu definieren, wie Projektgenehmigungsverfahren in unserem Territorium durchgeführt werden. Wir arbeiten gemeinsam daran, das Wissen der Tahltan, die Prozessanforderungen und die Entscheidungsfindung speziell für Eskay Creek effektiv zu integrieren. Die Landabteilung der TCG freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Team von Skeena.“

Der Präsident und CEO von Skeena, Randy Reichert, kommentiert weiter: „Die Prozess-Charta ist ein wichtiger Schritt im Genehmigungsverfahren für Eskay Creek. Die Unterzeichnung dieses Dokuments zeigt, dass sich alle Parteien für eine effiziente und zeitnahe Genehmigung des Projekts einsetzen. Wir schätzen die Bemühungen und die Zusammenarbeit, die sowohl die TCG als auch die Provinz bei der Erreichung dieses wichtigen Meilensteins gezeigt haben.“

Aktualisierung der Umweltverträglichkeitsprüfung – Entscheidung über die Einsatzbereitschaft und Substitution durch den Bund

Skeena hat eng mit der TCG, den Bundes- und Provinzbehörden, den indigenen Völkern und den Gemeinden zusammengearbeitet, um das EA-Verfahren für Eskay Creek voranzutreiben. Am 18. November 2022 gaben sowohl das EA-Büro als auch die TCG eine positive Bereitschaftsentscheidung für das Projekt ab, wodurch es in die Phase der Prozessplanung überging. Am 29. November 2022 genehmigte der Bundesminister für Umwelt und Klimawandel die Übertragung der Umweltverträglichkeitsprüfung an das BC Environmental Assessment Office („BCEAO“). Diese Entscheidung bedeutet, dass die BCEAO eine einzige Umweltverträglichkeitsprüfung für Eskay Creek durchführt, die sowohl die Anforderungen der Provinz als auch die des Bundes erfüllt, anstatt zwei separate Prüfungen durchzuführen.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte im September 2022 eine Machbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen Nettogegenwartswert (NPV) von 5 % nach Steuern in Höhe von 1,4 Mrd. C$, einen IRR von 50 % und eine Amortisationszeit von einem Jahr bei einem Preis von 1.700 US$/oz Au und 19 US$/oz Ag aufweist.

Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Limited,

Walter Coles Jr.

Exekutiver Vorsitzender

Randy Reichert

Präsident und CEO

Kontaktinformationen

Anlegeranfragen: info@skeenaresources.com

Telefon Büro: +1 604 684 8725

Website des Unternehmens: www.skeenaresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Leistung. Die Verwendung von Wörtern wie „antizipiert“, „glaubt“, „schlägt vor“, „erwägt“, „generiert“, „zielt ab“, „ist projiziert“, „ist geplant“, „erwägt“, „schätzt“, „erwartet“, „wird erwartet“, „potentiell“ und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „könnten“, „werden“, „könnten“ oder „würden“, können zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie, zur Verarbeitungskapazität der Mine, zur voraussichtlichen Lebensdauer der Mine, zu den wahrscheinlichen Reserven, zu den geschätzten Investitions- und Betriebskosten des Projekts, zu den laufenden Kosten, zu den Ergebnissen von Tests und Studien, zu den geplanten Umweltverträglichkeitsprüfungen, zu den zukünftigen Metallpreisen, zu Metallkonzentraten sowie zu zukünftigen Explorations- und Erschließungsarbeiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf wesentlichen Faktoren und/oder Annahmen, zu denen unter anderem die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, der Zeitplan und der Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, der Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und die hier und im MD& A des Unternehmens dargelegten Annahmen gehören.A für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, in der zuletzt eingereichten Zwischenbilanz und im Jahresinformationsblatt („AIF“) des Unternehmens vom 31. März 2022. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung in Bezug auf künftige Ereignisse oder Umstände zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen dar und basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch keine Garantie für künftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Unsicherheiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken können, zählen unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten verbunden sind, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen und anderer behördlicher Genehmigungen; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Änderungen des Goldpreises und anderer Schlüsselvariablen; Änderungen der Minenpläne und andere Faktoren, einschließlich Unfälle, Geräteausfälle, schlechtes Wetter und andere Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr, in der zuletzt eingereichten Interim MD&A, im AIF vom 31. März 2022, im Basis-Shelf-Prospekt vom 11. November 2020, im Prospektnachtrag zum Basis-Shelf-Prospekt des Unternehmens vom 20. September 2022 und in den anderen regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapier- und Regulierungsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR unter www.sedar.com oder auf EDGAR unter www.sec.gov.

Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

