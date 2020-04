Skeena mit erfolgreicher Privatplatzierung in Höhe von 33 Millionen C$

NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN USA

Vancouver, BC (15. April 2020) Skeena Resources Limited (TSX.V: SKE, OTCQX: SKREF) („Skeena“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/play/skeena-resources-buying-option-from-barrick-gold-until-end-of-2020/ ) freut sich, den Abschluss der zweiten und letzten Tranche des nicht vermittelten Privatplatzierungsangebots (das „Angebot“), das am 10. März 2020 angekündigt wurde, vorbehaltlich der Annahme durch die TSX-Venture Exchange, bekannt zu geben. Zusammen mit der ersten Tranche erzielte Skeena einen Bruttoerlös von 33,3 Millionen C$.

In Bezug auf die letzte Tranche erzielte Skeena einen Bruttoerlös von 18,2 Millionen C$ aus dem Verkauf von 16.800.334 Flow-Through-Aktien. Flow-Through-Aktien wurden entweder mit oder ohne die Steuergutschrift für British-Columbia ausgegeben: BC Super-Flow-Through-Aktien wurden zu einem Preis von 1,155 C$ pro Aktie und National Flow-Through-Aktien zu einem Preis von 1,05 $ pro Aktie ausgegeben.

Der Nettoerlös des Angebots wird zur Finanzierung der Explorationsaktivitäten auf den Projekten des Unternehmens im Goldenen Dreieck von British Columbia verwendet werden. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Annahme durch die TSX Venture Exchange. Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen einer gesetzlich vorgeschriebenen Haltefrist in Kanada, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum abläuft, wobei der 1. August 2020 für die erste Tranche und der 16. August 2020 für die zweite Tranche gilt. Für bestimmte Teile dieser Privatplatzierung waren Vermittlungsgebühren in bar an qualifizierte Finder zu entrichten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Ausnahme von der Registrierung vor.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein junges kanadisches Bergbauexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Erschließung aussichtsreicher Edelmetallgrundstücke im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada, liegt. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind die Exploration und Erschließung der ehemals produzierenden Mine Eskay Creek und der Mine Snip.

Im Namen des Verwaltungsrates von Skeena Resources Limited,

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51541/Skeena Closes $33 Million PP_FINAL1 DEPRcom.001.jpeg

Walter Coles jr.

Präsident und CEO

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte hierin gemachte Aussagen und enthaltene Informationen können „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der anwendbaren kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf Fakten, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, und es gibt keine Gewähr, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie „antizipiert“, „glaubt“, „Ziele“, „schätzt“, „plant“, „erwartet“, „kann“, „wird“, „könnte“ oder „würde“ gekennzeichnet sein. Vorausblickende Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die sich unter anderem auf die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Durchführung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, den Zeitplan und die Höhe zukünftiger Exploration und Erschließung, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, den Erhalt behördlicher Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten beziehen. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt dieses Dokuments als vernünftig erachtet, sind vorausblickende Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die Leser sollten solchen Aussagen keine unangemessene Bedeutung beimessen, da sich die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen unterscheiden können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, vorausblickende Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Skeena Resources Ltd.

Kelly Earle

1021 W Hastings St #650

V6E 0C3 Vancouver, BC

Kanada

email : kearle@skeenaresources.com

Pressekontakt:

Skeena Resources Ltd.

Kelly Earle

1021 W Hastings St #650

V6E 0C3 Vancouver, BC

email : kearle@skeenaresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Essen: Kostengünstiger Zahnersatz – Qualität aus Deutschland zum bestmöglichen Preis Aktuelle Informationen zum Unternehmen