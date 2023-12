Skeena schließt C$10,7 Millionen Flow-Through-Finanzierung ab

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, BC (27. Dezember 2023) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) („Skeena“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/ – freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (die „Platzierung“) abgeschlossen hat. Skeena emittierte insgesamt 1.258.709 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens, die zu einem Durchschnittspreis von etwa 8,53 C$ pro Aktie (die „angebotenen Aktien“) ausgegeben wurden und einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 10,7 Millionen C$ einbrachten.

Der Nettoerlös der Platzierung wird zur Finanzierung der Explorationsaktivitäten auf Skeenas Projekten im Goldenen Dreieck von British Columbia verwendet. Die Platzierung unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange. Im Zusammenhang mit dieser Platzierung werden keine Vermittlungsgebühren gezahlt.

Die angebotenen Aktien wurden gemäß der Listed Issuer Financing Exemption (Befreiung für börsennotierte Emittenten) gemäß National Instrument (NI“) 45-106 in allen kanadischen Provinzen und Territorien mit Ausnahme von Quebec und der Accredited Investor Exemption (Befreiung für akkreditierte Investoren) gemäß NI 45-106 angeboten. Für angebotene Aktien im Rahmen der AIE gemäß NI 45-106 gilt gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen eine viermonatige Haltefrist. Es gibt ein Angebotsdokument in Bezug auf den Listed Issuer Financing Exemption-Teil dieses Angebots, das unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens abgerufen werden kann.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, verkauft werden. Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der Projekte Eskay Creek und Snip konzentriert, zwei ehemals produzierende Minen im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada. Das Unternehmen veröffentlichte im November 2023 eine endgültige Machbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen Nettogegenwartswert (NPV) von 5 % nach Steuern in Höhe von 2 Mrd. C$, einen IRR von 43 % und eine Amortisationszeit von 1,2 Jahren bei 1.800 US$/oz Au und 23 US$/oz Ag aufweist.

Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Limited,

Walter Coles

Exekutiver Vorsitzender-

Randy Reichert

Präsident und CEO

Kontaktinformationen

Anlegeranfragen: info@skeenaresources.com

Telefon Büro: +1 604 684 8725

Website des Unternehmens: www.skeenaresources.com

In Europa:

Schweizer Ressource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Leistung. Die Verwendung von Wörtern wie „antizipiert“, „glaubt“, „schlägt vor“, „erwägt“, „erzeugt“, „schreitet voran“, „sucht“, „zielt ab“, „wird projiziert“, „plant“, „ist geplant“, „betrachtet“, „schätzt“, „erwartet“, „wird erwartet“, „häufig“, „wahrscheinlich“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „könnten“, „werden“, „könnten“ oder „würden“ eintreten, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Spezifische zukunftsgerichtete Aussagen, die hierin enthalten sind, umfassen unter anderem Aussagen über die Verwendung der Nettoerlöse aus den Angeboten und die Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss der Platzierung, einschließlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung in Bezug auf künftige Ereignisse oder Umstände zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen dar und basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen zwar als angemessen erachtet werden, jedoch keine Garantie für künftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Unsicherheiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken können, zählen unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen und anderer behördlicher Genehmigungen; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Änderungen des Goldpreises und anderer wichtiger Variablen; Änderungen der Minenpläne und andere Faktoren, einschließlich Unfälle, Geräteausfälle, schlechtes Wetter und andere Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten sowie andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr, in der zuletzt eingereichten Interim MD&A, im AIF vom 22. März 2023, im Short Form Base Shelf Prospectus des Unternehmens vom 31. Januar 2023 und in den anderen regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapier- und Regulierungsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf EDGAR unter www.sec.gov.

Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Skeena Resources Ltd.

Kelly Earle

1021 W Hastings St #650

V6E 0C3 Vancouver, BC

Kanada

email : kearle@skeenaresources.com

Pressekontakt:

Skeena Resources Ltd.

Kelly Earle

1021 W Hastings St #650

V6E 0C3 Vancouver, BC

email : kearle@skeenaresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

