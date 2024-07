Skidaumen

Seitenbandriss durch einen Unfall, berufliche oder sportliche Aktivitäten.

Die Bänder an unseren Gelenken halten sie stabil, indem sie die Knochen, die in ein Gelenk münden, miteinander verbinden. Wird diese Verbindung kurzfristig durch Arbeit, Sport oder einem Unfall überbelastet, so kann es zu einem Bänderriss kommen. Ein Skidaumen entsteht, in dem er nach außen übermäßig abgespreizt und so überdehnt wird.

Wenn unsere Gelenke in unserem Bewegungsablauf über ein normales Maß hinaus beansprucht werden, dann müssen unsere Bänder diese Überbelastung aufnehmen und puffern. Wirkt aufgrund des massiven Bewegungsdrucks eine kurzfristige Höchstbelastung auf das Band, was zwei Knochen im Gelenk miteinander verbindet und damit stabil halten soll, dann kann es in diesem Moment zu einer Ruptur des Bandes kommen und das Band reißt. Ist das Daumengelenk der Hand betroffen, dann kommt es zu einem Riss im Seitenband des Daumens, ein sogenannter Skidaumen.

Bei einer Verletzung an unseren Bändern ist es nicht immer einfach festzustellen, ob nun das Band wirklich gerissen ist. Es kann genauso eine Verletzung in Form einer Überdehnung, eine Zerrung oder ein Riss im Band vorliegen. Diese Beurteilung nimmt in der Regel ein Arzt vor. Er ist dafür zuständig, festzustellen, inwieweit das Band oder auch noch andere Teile des Gelenks in Mitleidenschaft gezogen wurden. Hier können ebenso Sehnen, die die Muskeln mit dem Gelenk verbinden, betroffen sein. Auch kann auch der Knochen oder der Gelenkknorpel verletzt worden sein.

Eine Behandlung von Bänderverletzungen ist sinnvoll, da damit unvorhersehbaren Folgen einer unbehandelten Verletzung entgegengewirkt werden kann. Ein Bänderriss ist für die betroffenen Gelenke immer ein Ausnahmezustand, welcher die normale Funktion unseres Gelenks erst mal einschränkt. Eine fachkundige Betreuung generiert einen zielgerichteten Heilungsvorgang.

Die Behandlung erfolgt je nach Schwere der Verletzung mit einer Schiene oder einer Operation, mit anschließender Nachbehandlung durch einen Handspezialisten der Ergotherapie. So kann ein größtmöglicher Behandlungserfolg erzielt werden.

All unserer Gelenke ermöglichen uns eine uneingeschränkte Beweglichkeit, damit das auch in Zukunft so sein kann, verspielen sie diese geniale Möglichkeit nicht leichtfertig. Wir leben in einer genialen Zeit, in der es uns möglich ist, Verletzungen wieder in den bestmöglichen Gesundheitszustand zu entwickeln. Es wäre schade, wenn Sie diesen Vorteil nicht für die Beweglichkeit Ihrer Hand nützen. Sprechen Sie mit uns, wir stehen Ihnen als Ergotherapeut der Handtherapie zur Seite.

