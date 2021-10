SKINTOP® MULTI-M – mehr Größen, mehr Flexibilität

LAPP stellt auf der SPS neue Mehrfacheinführungen vor

LAPP baut sein Portfolio an SKINTOP® MULTI Mehrfacheinführungen weiter aus. Auf der Messe SPS (Halle 2, Stand 310) präsentiert das Unternehmen zwei weitere Größen für die runde Variante sowie die SKINTOP® MULTI Flange FL 21, die den Monteuren in Skandinavien eine größere Flexibilität bei der Auswahl der Mehrfacheinführungen ermöglicht.

Der Trend zur Digitalisierung und Miniaturisierung ist für Konstrukteure eine große Herausforderung. Sie müssen immer öfter mit beengten Platzverhältnissen bei der Verkabelung klarkommen. Vor allem im Steuerungs-, Schaltschrank- und Apparatebau sowie bei der Automatisierungstechnik oder auch in Roboterarmen, wo Datenleitungen und Steuerleitungen auf engstem Raum verlegt werden müssen, sind Mehrfacheinführungen für nichtkonfektionierte Kabel eine platzsparende Alternative.

LAPP verfügt mit den Mehrfacheinführungen der Reihe SKINTOP® MULTI-M über besonders kompakte Lösungen. Sie gibt es in rechteckiger Form und seit kurzem auch in runder Bauform. Beide Durchführungssysteme zeichnen sich durch große Packungsdichte sowie durch variable Klemmbereiche aus. Die Kabel werden einfach durch den elastischen Gel-Einsatz geschoben, und schon sind sie durch die Haftreibung am Kabelmantel sicher an Ort und Stelle positioniert und nach IP68-Schutz abgedichtet.

Die patentierte Trichter-Stufen-Geometrie der einzelnen Einführungspunkte ermöglicht die Erhöhung der maximalen Klemmbereiche mit bis zu 4 mm Varianz je Kabeldurchmesser. Diese Flexibilität bei der Wahl der Leitungsdurchmesser reduziert die Teilevielfalt im Lager und sorgt so für logistische und finanzielle Vorteile. Der Kunde kann damit eine Vielzahl von Leitungen oder Schläuchen auf engem Raum einführen. Nicht verwendete Durchführungspunkte bleiben dank der elastischen Geltechnologie mit innovativer Membrantechnik sicher verschlossen und abgedichtet. Das Gelmaterial sorgt dabei für eine optimale Zugentlastung am gesamten Kabelbündel. Außerdem ergeben sich für die Installation zeitliche Vorteile. Denn gleich mehrere Arbeitsschritte entfallen, da bei den rechteckigen und runden Mehrfachkabeldurchführungen generell keine zusätzliche Vorarbeit wie zum Beispiel das Vorstechen notwendig ist, um die Kabel zu installieren . Die Montage der SKINTOP® MULTI-M am Gehäuse erfolgt ganz einfach durch Einschrauben oder Fixieren mit Gegenmutter.

Die SKINTOP® MULTI-M besteht neben dem Geleinsatz aus einem Polycarbonat-Rahmen. Dieser thermoplastische Kunststoff ist besonders stabil. Auch eine UL-Zertifizierung für den nordamerikanischen Markt ist gemäß den Normen UL 50, UL 50E, CSA C22.2 sowie UL 508A für industrielle Systemsteuerungen (z.B. Schaltschränke) bereits vorhanden.

Bisher gab es die runde einschraubbare Mehrfacheinführung SKINTOP® MULTI-M in drei Größen: M40 für bis zu 12 Leitungen, M50 für bis zu 18 Leitungen und M63 für bis zu 30 Leitungen, die gleichzeitig in ein Gehäuse eingeführt werden können. Auf Kundenwunsch erweitert LAPP nun sein Portfolio um die Größen M25 und M32 für 4 beziehungsweise 8 Leitungen.

Der neue SKINTOP® MULTI Flange FL 21 ist eine Flanschplatte speziell für den skandinavischen Markt. Sie reduziert den skandinavischen Norm-Montageausschnitt FL21 in seiner Größe und ist kompatibel mit SKINTOP® MULTI oder SKINTOP® CUBE. Das ermöglicht den Monteuren in Skandinavien eine größere Flexibilität bei der Auswahl der Mehrfacheinführung.

Übrigens: Für die Entwicklung der SKINTOP® MULTI-M wurden Benjamin Rentschler, Produktmanager bei LAPP, und der Entwickler Daniel Müller mit dem hausinternen Eddie-Lapp-Award für Innovationen ausgezeichnet.

Weitere Neuheiten von LAPP auf der SPS

Neben den neuen SKINTOP® MULTI Mehrfacheinführungen präsentiert LAPP auf der SPS zahlreiche weitere Neuheiten: Für den Maschinen- und Anlagenbau gibt es die kapazitätsarme und UL-zertifizierte PVC-Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 2XLCY-JB, die Einzeladerleitung für Gleichstromanwendungen in Energiespeichersystemen ÖLFLEX® DC ESS SC sowie die UNITRONIC® FD CP plus A, eine hochflexible geschirmte PUR-Niederfrequenz-Datenleitung für den Einsatz in Schleppketten und Industrierobotern – diese ist auch mit Twisted-Pair-Verseilung verfügbar. Für die Industrielle Kommunikation stellt LAPP drei neue Patchkabel vor: ETHERLINE® Torsion CAT.6A für den Robotereinsatz, ETHERLINE® FLEX Cat.6A für den flexiblen Einsatz und ETHERLINE® FLEX Cat.5e für den Schleppketteneinsatz, alle jeweils mit ECE R 118 Zulassung. Die Produktpalette bietet außerdem den EPIC® DATA TS GOF, einen Adapter zur schnellen Verbindung von Patchkabel und Verlegekabel im Schaltschrank. Für die Bahntechnik gibt es die neue halogenfreie und geschirmte Einzeladerleitung ÖLFLEX® TRAIN 4 GKW-C und für die Lebensmittelindustrie das heißwasser- und dampfbeständige FLEXIMARK® Kabeletikett, welches detektierbar ist.

