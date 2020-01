SKVTechnik bietet Schallschutzhauben für Seitenkanalverdichter

In diesem Beitrag werden Schallschutzhauben und deren Funktionsweise an Seitenkanalverdichtern erläutert.

SKVTechnik berichtet über Funktionsprizipien von Seitenkanalverdichtern und sinnvollem Zubehör.

Ansatz:

Seitenkanalverdichter werden oft auch an Orten eingesetzt, die sich in Nähe von Mitarbeitern befinden oder die durch ihre Schallemission die Umgebung beeinträchtigen. Dieser störende Lärm kann durch sogenannte Schallschutzhauben um bis zu 10 dB(A) reduziert werden. Diese 10 dB(A) sind gefühlt ein großes Maß an Reduzierung und werden als sehr wohltuend gegenüber der unreduzierten Emission wahrgenommen.

Funktionsprinzip:

Der Seitenkanalverdichter wird zur Reduktion seiner Lärmemission in ein Gehäuse eingebaut. Die Schallschutzhaube besteht aus lackiertem Stahlblech und ist innen mit schalldämpfenden Schaumstoff ausgestattet. Damit die Motorwärme aus dem Gehäuse abgeführt wird, hat die Schallschutzhaube im Gehäuse einen entsprechend dimensionierten Absaug-Ventilator integriert. Dieser ist auf die anfallende Abwärme der jeweiligen Maschinentypen angepasst. Das bedeutet, dass Kunden nicht jede beliebige Schallschutzhaube für ihren Verdichter erwerben sollen, sondern ein speziell auf den Verdichtertyp angepasste Haube. Nicht allein die Dimensionen des Verdichters legen die Auslegung der Schallschutzhaube fest, sondern auch die Menge an Abwärme durch Motor und Verdichter selbst.

Die Bodenplatte der Schallschutzhaube ist mit Lüftungsschlitzen versehen, durch die die Luft zur Kühlung angesaugt wird. Der Ventilator bläst die erwärmte Luft aus der Haube. Die Leistung des Ventilators ist dem Abwärmeverhalten der Seitenkanalverdichters angepasst.

Da der in der Schallschutzhaube installierte Seitenkanalverdichter auch Vibrationen verursachen kann, ist die Haube mit vier elastischen Maschinenfüßen zur Aufstellung ausgestattet. Ein Montagekit zur Befestigung des Verdichters in der Haube wird mitgeliefert.

Achtung bei der Montage im Freien:

Kunden sollten darauf achten, dass die Schallschutzhauben nicht einfach im Freien oder in den Außenbereichen aufgestellt werden können. Für den Schutz gegen Witterungseinflüsse müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden. Die Schallschutzhauben sind nicht per se wettergeschützt.

Die Firma SKVTechnik handelt mit der gesamten Palette von Seitenkanalverdichtern. Maschinen von 0,18 kW bis 25,5 kW haben Schallemissionswerte von ca. 50 db(A) bis ca. 90 dB(A). Für alle Maschinen sind Schallschutzhauben erhältlich. Kunden fragen gerne nach. Die Lieferzeit in Deutschland beträgt derzeit 3 Wochen. Mit Transportkosten um die 30 EUR müssen Kunden rechnen. Kunden sollten bei einer Anschaffung kurz Kontakt mit SKVTechik aufnehmen, um Fehlbestellungen zu vermeiden.

Pressekontakt:

SKVTechnik

Klaus Doldinger

Straßberger Str. 31

08527 Plauen

Tel. 0172 7799600

Unternehmensprofil

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

