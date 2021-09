Slavi Kutchoukov führt neben dem Slavicoin auch eine dezentrale Crosschain-Anwendung ein

Slavi Kutchoukov ist Serienunternehmer und Gründer mehrerer erfolgreicher Projekte in Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Slavi Kutchoukov glaubt, dass DeFi die traditionellen Finanzprodukte in nicht vertrauenswuerdige und transparente Protokolle umwandelt, sodass jeder ohne Zwischenhändler wie Banken oder Makler darauf zugreifen kann.

Nach eingehender Untersuchung von DeFi-Marktproblemen und -trends kündigte Slavi die Entwicklung der ersten Crosschain-DApp mit über 30 integrierten Blockchains an, darunter Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, Polkadot, Mina, Solana, Near und andere. Slavi zielt darauf ab, alle nachgefragten Dienste und Blockchain-Protokolle in einer einzigen Anwendung zu verbinden, die für jeden Kryptowährungsbenutzer über eine einzige Schnittstelle zugänglich ist.

Bald geht auch sein Slavicoin auf den Markt.

Slavicoin ist Ihr Eintritt, wenn Sie sich in Metropolen wie London, New York, Paris, Dubai, Moskau und unzähligen anderen Laendern aufhalten. Slavi Kutchoukovs beharrlicher Forschungsdrang und seine psychologische Stärke, an seiner Vision festzuhalten, sind entscheidend, wie „Slavicoin“ sehr bald offiziell vermitteln wird. Die Investoren erwarten gespannt den Slavicoin, da dieser von einem besonders guten Namen getragen wird. Mr. Slavi ist fest in der Luxuswelt verankert und sein Ehrgeiz eine Krytowaehrug aufzubauen, wird sich schon bald mit Erfolg auszahlen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Slavicoin

Herr Slavi Kutchoukov

Königsallee 40

40210 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +16617499999

web ..: http://www.slavicoin.io

email : team@slavicoin.io

Pressekontakt:

Slavicoin

Herr Slavi Kutchoukov

Königsallee 40

40210 Düsseldorf

fon ..: +16617499999

web ..: http://www.slavicoin.io

email : team@slavicoin.io

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Herbsturlaub auf Sylt – Last Minute Appartements & Ferienwohnungen